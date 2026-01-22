¥¢¥¸¥¢ºÇ¹âÊö¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤ò·Þ¤¨¤¿»ê¹â¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥®¥ó¥¶ ¥Ðー¡¡¡Ö¥·¥ó¥Ý¥¸¥¢¡×¡Ú2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅ¡Û
¡ÉÎÌ¤è¤ê¤â¼Á"¤È¤¤¤¦´ÑÇ°¤ò¼´¤Ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊºÏÇÝË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥ï¥¤¥ó&¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¶È³¦¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥ì¥ßー ¥³¥¢¥ó¥È¥íー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ¥¶¥Ó¥¨¡¦¥¿¥í¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¡¡¥®¥ó¥¶ ¥Ðー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥·¥ó¥Ý¥¸¥¢ (SYMPOSIA)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë2Ì¾¤Î¥È¥Ã¥×¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2026Ç¯2·î6Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎSYMPOSIA¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¡ÖThe World's 50 Best Bars¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖAsia¡Çs 50 Best Bars¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿Ìö¿Ê¤á¤¶¤Þ¤·¤¤¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ðー¤«¤é2¿Í¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤ò·Þ¤¨¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£1¿ÍÌÜ¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÎÌ¾Ìç¥Ðー¡ÖBKK Social Club¡×¤Ë¤Æ¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¶È³¦Æâ³°¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡¢¥Ë¥ó»á¡££²¿ÍÌÜ¤Ï¥½¥¦¥ë¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ðー¡ÖBar Cham¡×¤Î¥·¥Ë¥¢¡¦¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥Ã¥Ôー¡¦¥Á¥ç¥¤»á¡£´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅýÁÇºà¤äÅ¯³Ø¤ò¸½ÂåÅª¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ëÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¶þ»Ø¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾Ìç¥Û¥Æ¥ë¥Ðー¤Ç¤ÎË¤«¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥®¥ó¥¶ ¥Ðー¤Î¥Ðー¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¥·¥âー¥Í¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ö¥íー¥Í»á¤â¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖThe World's 50 Best Bars¡×¡ÖAsia¡Çs 50 Best Bars¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£ー¥Ì¡¦¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡Ø¥ì¥ßー¥Þ¥ë¥¿¥ó¡Ù¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥¥åー¥ë¡Ø¥³¥¢¥ó¥È¥íー¡Ù¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë·Þ¤¨¡¢»ê¹â¤Î¥«¥¯¥Æ¥ëÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¥¢¥¤¥éÅç»º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¸¥ó¡Ø¥¶¡¦¥Ü¥¿¥Ë¥¹¥È¡Ù¡¢¥¢¥¤¥éÅç¤ÎÉ÷ÅÚ¡Ê¥Æ¥í¥ïー¥ë¡Ë¤È¸¶ºàÎÁ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥é¥Ç¥£¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ÈÁÏÂ¤À¤¬¶Á¤¹ç¤¦°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ëÂÎ¸³¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡ü³«ºÅ»þ´Ö¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ê¶â¡Ë19:00～22:30¡ÊL.O.¡Ë
¡ü¾ì½ê¡§¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥®¥ó¥¶ ¥Ðー¡Ê¥Ö¥ë¥¬¥ê¶äºÂ¥¿¥ïー10³¬ ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ2-7-12¡Ë
¡ü¥Ðー¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§TEL 03-6362-0510
¡ÚÄó¶¡¥«¥¯¥Æ¥ë¡Û¡¡²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ3,400±ß¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë
¡ÚBKK Social Club¡Û
1. SIDECAR
Remy Martin VSOP, Cointreau, Yellow Chartreuse, Lavander, Maple, Citrus
¥ì¥ßー¥Þ¥ë¥¿¥óVSOP¡¢¥³¥¢¥ó¥È¥íー¡¢¥¤¥¨¥íー¥·¥ã¥ë¥È¥ê¥åー¥º¡¢¥é¥Ù¥ó¥Àー¡¢¥áー¥×¥ë¡¢¥·¥È¥é¥¹
2. LYCHEE MARTINI
The Botanist, Lychee, Ginger, Citrus ¥¶¡¦¥Ü¥¿¥Ë¥¹¥È¥¸¥ó¡¢¥é¥¤¥Á¡¢À¸Õª¡¢¥·¥È¥é¥¹
3. THE HIGHBALL
The Classic Laddie, Port Charlotte 10, Peach, Jasmine, Soda
¥¶¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ç¥£¡¢¥Ýー¥È¥·¥ãー¥í¥Ã¥È10Ç¯¡¢Åí¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¢Ãº»À
¡ÚBar Cham¡Û
1. BEETER MAN
The Classic Laddie, Mint infused Botanist, Hope Mead, Cointreau, Acacia Honey, Lemon
¥¶¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ç¥£¡¢¥ß¥ó¥ÈÄÒ¹þ¥Ü¥¿¥Ë¥¹¥È¡¢¥Ûー¥×¥ßー¥É¡¢¥³¥¢¥ó¥È¥íー¡¢¥¢¥«¥·¥¢ËªÌª¡¢¥ì¥â¥ó
2. CHESTNUT CARPONE
Remy Martin VSOP, Wangyulju, Fino sherry, Cinnamon Earl Grey, Yoghurt clarification, Mascarpone sour cream, Chestnut
¥ì¥ßー¥Þ¥ë¥¿¥óVSOP¡¢¥ï¥ó¥æ¥ë¥¸¥å¡¢¥Õ¥£¥Î¡¦¥·¥§¥êー¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¹ÈÃã¡¢ ¥èー¥°¥ë¥ÈÀ¶À¡¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥µ¥ïー
¥¯¥êー¥à¡¢·ª
3. JEJU NEGRONI
Remy Martin VSOP, Solomon's seal & Dried Mandarin peel infused Gosporisul, Italian Bitter, Sweet Vermouth
¥ì¥ßー¥Þ¥ë¥¿¥óVSOP¡¢¥¢¥Þ¥É¥³¥í¥æ¥ê&¥Þ¥ó¥À¥ê¥óÄÒ¸ÞÎê»¶¡¢¥Ó¥¿ー¥ê¥¥åー¥ë¡¢¥¹¥¤ー¥È¥Ù¥ë¥â¥Ã¥È
BKK Social Club
¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º ¥Û¥Æ¥ë ¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÎÆâÉô¤ËÐÊ¤àBKK Social Club¤Ï¡¢2020Ç¯2·î¤Î¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥·ー¥ó¤òÀ¤³¦´ð½à¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£BKK Social Club¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥Í¥°¥íー¥Ë¤ä¥Þ¥Æ¥£ー¥Ë¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÅÁÅýÅª¥ì¥·¥Ô¤ò¡¢¾å¼Á¤Ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¢ÀºåÌ¤Ê²¹ÅÙ´ÉÍý¡¢·×»»¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¾º²Ú¤µ¤»¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BKK Social Club¤Ï¡Ö2025Ç¯À¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ðー50¡×49°Ì¡¢¡Ö2025Ç¯¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ðー50¡×19°Ì¤Ë¥é¥¤¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Bar Cham
ÅÁÅýÅª¤Ê´Ú²°¡Ê¥Ï¥Î¥¯¡Ë¤ò²þÁõ¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥½¥¦¥ë¤ÎBar Cham¤Ï¡¢´Ú¹ñ³ÆÃÏ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¥íー¥«¥ë¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤äÇÀ»ºÊª¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢ÅÚÃÏ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö2025Ç¯À¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ðー50¡×53°Ì¡¢¡Ö2025Ç¯¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ðー50¡×6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅý¼ò¡Ö¥½¥¸¥å¡×¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½ÂåÅª¤ÊÓÏ¹¥ÉÊ¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥®¥ó¥¶ ¥Ðー
¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥®¥ó¥¶ ¥Ðー¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Í·¤Ó¿´¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥«¥¯¥Æ¥ëºî¤ê¤Î·Ý½Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢±Ç²è¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿10¼ïÎà¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÁÏÂ¤À¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ª¿©»ö¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥®¥ó¥¶ ¥Ðー¤Ï¡¢¡Ö2024Ç¯¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ðー50¡×86°Ì¤Ë½é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡üHP: https://www.bulgarihotels.com/ja_JP/bvlgari-tokyo-ginza/Bvlgari-Ginza-Bar
¡üOfficial Instagram: https://www.instagram.com/bvlgariginzabardolci/
¥ì¥ßー¥Þ¥ë¥¿¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1724 Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯ÃÏÊý¤Ë¤ÆÁÏ¶È¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢300 Ç¯´Ö¡¢¥»¥éー¥Þ¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤¬ËÂ¤®Â³¤±¤ëÀºåÌ¤Ê¥Ö¥ì¥ó¥É¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹¡¢¤½¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£ー¥Ì¡¦¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡Ø¥ì¥ßー¥Þ¥ë¥¿¥ó¡Ù¡£Âç¼ê¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯¥á¥¾¥ó¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢¥ï¥¤¥ó¥°¥íー¥ïー(ÉòÆººÏÇÝÇÀ²È·ó¥ï¥¤¥ó¾úÂ¤²È)¤ò¥ëー¥Ä¤È¤·¡¢¤½¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤³¤Î»þ¤â¥Õ¥£ー¥Ì¡¦¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡¦¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Î¤ß¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥ßー¥Þ¥ë¥¿¥ó¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢1870 Ç¯°ÊÍè¡¢¥ì¥ßー¥Þ¥ë¥¿¥ó¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ü¥È¥ë¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÃÏ¤òÂ¤Ë¡¢Æ¬¾å¤ÎÀ±¤ò¤á¤¶¤¹¡×¥±¥ó¥¿¥¦¥í¥¹¤Ï¿Í´Ö¤È¼«Á³¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤¢¤ë¾ðÇ®¡¢ÆÈÁÏÀ¡¢´²ÍÆ¤µ¡¢Í¦´º¤µ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥ßー¥Þ¥ë¥¿¥ó¤Ç¤Ï¥Ü¥È¥ë¤ÎÁÇºà¤òºÆÀ¸¥¬¥é¥¹¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëÅù¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏµå´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ßー¥Þ¥ë¥¿¥ó¤Ï¡ÖTHE WORLD¡ÇS 50 BEST BARS¡×¡ÖASIA¡ÇS 50 BEST BARS¡×¡ÖNORTH AMERICA¡ÇS 50 BEST BARS¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼° HP: https://www.remymartin.com/