³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¢AI¥¹¥«¥¦¥ÈScout Base¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥¹¥«¥¦¥ÈÁ÷ÉÕ¿ô1.5ÇÜ¤ÈºÎÍÑ¤Î¼ÁÅª¸þ¾å¤ò¼Â¸½
Ë»¤·¤¤¿Í»ö¤Î¤¿¤á¤ÎAI¥¹¥«¥¦¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖScout Base¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒKAEN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀîÅÄ Í¦µ±¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Õ¥¡ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐ°æ ÂçÃÏ¡Ë¤¬Scout Base¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥¹¥«¥¦¥ÈÁ÷ÉÕ¿ô¤¬·î´Ö1.5ÇÜ¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®²Ì¤ÎÃ£À®¤È³èÍÑ»öÎã¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ç¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏAI¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿©ÉÊ»º¶ÈÎÎ°è¤Î¥Çー¥¿Î®ÄÌ¡¢µÚ¤Ó´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Î¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥½¨¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎºÎÍÑ¤¬»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î¸°¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÊì½¸ÃÄ·ÁÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥«¥¦¥ÈÁ÷ÉÕ¿ô¤¬·î´Ö40～45ÄÌ¤ÇÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Scout Base¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀøºßÁØ¤Ø¤Î¥êー¥Á¤ò³ÈÂç¡£ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤¬¡Ö¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ËÜ¼ÁÅª¤Ê¶ÈÌ³¡×¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ AI¥¹¥«¥¦¥ÈScout BaseÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ç¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥°¥é¥Õ¥¡ー¼Ò¤Ï¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎºÎÍÑ¤òºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Î¥ê¥½ー¥¹¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ºî¶È¤ËÂ¿¤¯¤Î¹©¿ô¤¬³ä¤«¤ì¡¢¥¹¥«¥¦¥ÈÁ÷ÉÕ¿ô¤Ï·î´Ö40～45ÄÌ¤¬ÊªÍýÅª¤Ê¸Â³¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¤ÏRPO¡ÊºÎÍÑÂå¹Ô¡Ë¤ÎÍøÍÑ¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·î³Û40Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¥³¥¹¥È¤È¾ðÊóÏ¢·È¤ÎÉéÃ´¤«¤éÃÇÇ°¡£ÊÌ¤ÎAI¥Äー¥ë¤âÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«¼Ò¤ÎºÎÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¸½¾ì¤ËÄêÃå¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ë´°Á´¼«Æ°²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖAI¤¬¼¨º¶¤ò½Ð¤·¡¢¿Í´Ö¤¬°Õ»×·èÄê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¨¶ÈÂÎÀ©¤Ç¤·¤¿¡£Scout Base¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¥¹¥«¥¦¥ÈÁ÷ÉÕ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬Ê¬Î¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ö¤Ë¿Í´Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¶´¤á¤ë½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤ËSlack¾å¤ÇÁ´¤Æ¤Î¶ÈÌ³¤¬´°·ë¤¹¤ë¼ê·Ú¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿Ê¬¤À¤±ÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¤¤ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢Æ³Æþ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Æ³Æþ¸å¤Î±¿ÍÑ¤ÈÀ®²Ì
Æ³Æþ¸å¡¢¥°¥é¥Õ¥¡ー¼Ò¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥«¥¦¥ÈÁ÷ÉÕ¿ô¤¬Ìó1.5ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¸õÊä¼ÔÁØ¤Ø¥¢¥×¥íー¥Á
Æ³ÆþÁ°¤Ï·î´Ö40～45ÄÌ¤¬¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¥¹¥«¥¦¥ÈÁ÷ÉÕ¿ô¤¬¡¢Æ³Æþ¸å¤Ë¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë78ÄÌ¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÌ¤ÎÁý²Ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿Å¾¿¦°ÕÍß¤¬¤Þ¤ÀÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¡ÖÀøºßÁØ¡×¤Ë¤â¥êー¥Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÎÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¸õÊä¼Ô¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¹©¿ô¤òºï¸º¤·¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¶ÈÌ³¡×¤Ø½¸Ãæ
AI¤¬¸õÊä¼Ô¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¥áー¥ë¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤ä¸õÊä¼Ô¤È¤ÎÃúÇ«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤ê¿Í´Ö¤é¤·¤¤¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ê¶ÈÌ³¡×¤Ë»þ´Ö¤ò½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÎÍÑ¤Î¼Á¤½¤Î¤â¤Î¤Î¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Slack´°·ë¤Î±¿ÍÑ¥Õ¥íー¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤Ê¤¯¥¹¥àー¥º¤ÊÆ³Æþ¤ò¼Â¸½
Scout Base¤Ï¡¢ÉáÃÊÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëSlack¾å¤Ç¸õÊä¼Ô¤Î³ÎÇ§¤«¤éÁ÷ÉÕ»Ø¼¨¤Þ¤Ç¤¬´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¶ÈÌ³¤Î³Æ¹©Äø¤¬°ì¤Ä¤Î¥Äー¥ëÆâ¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¥Äー¥ë´Ö°ÜÆ°¤Î¼ê´Ö¤òºï¸º¤·¡¢°ì´Ó¤·¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Õ¥¡ー ÈªÃæÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
ºÎÍÑ³èÆ°¤Î²ÝÂê¤ÏºÇ½é¤ÈºÇ¸å¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Êì½¸ÃÄ·ÁÀ®¤ÈÆâÄê¾µÂúÎ¨¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸õÊä¼Ô¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¹©¿ô¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤±¤é¤ì¤ë¥ê¥½ー¥¹¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤Î´°Á´¼«Æ°²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£AI¤¬¼¨º¶¤ò½Ð¤·¡¢¿Í´Ö¤¬°Õ»×·èÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ìò³äÊ¬Ã´¤¬¸½¾õ¤ÏºÇÅ¬¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖScout Base¡×¤Ï¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤Ë´°Á´¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¤È¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤ò½ÀÆð¤ËÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¤Þ¤Ç¡ÉAI¤Ç¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤±¤ÉÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡É¤¬¤É¤ó¤É¤ó¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Ï¡¢¡ÖWe Remove Steps.¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£À¸À®AI¤Î³èÍÑ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶ÈÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖGraffer AI Solution¡×¤ä¡¢»ÔÌ±¤È¹ÔÀ¯¿¦°÷¤ÎÍøÊØÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¹ÔÀ¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÔÀ¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÏÁ´¹ñ200°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Ç¤ÎÆ³ÆþÎ¨¤Ï70%¤Ç¤¹¡£2021Ç¯10·î¤Ë¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖJ-Startup2021¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥±Ã«1-5-8
ÂåÉ½¼Ô¡§ÀÐ°æ ÂçÃÏ
ÀßÎ©¡§2017Ç¯7·î18Æü
»ñËÜ¶â¡§1,544,977,927±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
URL¡§https://graffer.jp
¢£ Scout Base¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Scout Base¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤¿Í»ö¤Î¤¿¤á¤ÎAI¥¹¥«¥¦¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£AI¤¬´ë¶È¸ÇÍ¤ÎºÎÍÑÍ×·ï¤ò³Ø½¬¤·¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¥ì¥³¥á¥ó¥É¤«¤é¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥¹¥«¥¦¥ÈÊ¸¤ÎÀ¸À®¡¢Á÷¿®È½ÃÇ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¸úÎ¨²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥«¥¦¥È³èÆ°¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥Çー¥¿¤ò´ë¶È¤Î¡ÖºÎÍÑ»ñ»º¡×¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¡¦³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤ÎÂ°¿Í²½¤òËÉ¤®¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£½é´üÈñÍÑ0±ß¡¦·î³Û¸ÇÄêÈñ0±ß¡¢¥ì¥³¥á¥ó¥É¾µÇ§²Ý¶â¡Ê200·ï30Ëü±ß～¡Ë¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://scout-base.com/
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒKAEN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒKAEN¤Ï¡¢¡Ö»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ë»º¶È¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Ì¤Íè¤ò¤è¤êÎÉ¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯»ö¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£ ¾¦ÃÌ³ÍÆÀ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTAAAN¡×¤Î±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸Ä¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥Õ¥¡¥é¥ë·¿¾¦ÃÌ³ÍÆÀ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUNIIINC.¡×¡¢ Ë»¤·¤¤¿Í»ö¤Î¤¿¤á¤ÎAI¥¹¥«¥¦¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖScout Base¡×¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Ñ¥¹¥ïー¥É´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ñ¥¹¥¯¥é¡×¤Ê¤É´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKAEN
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀîÅÄÍ¦µ±
»ö¶È¡§¡ÖTAAAN¡×¡ÖUNIIINC.¡×¡ÖScout Base¡×¡Ö¥Ñ¥¹¥¯¥é¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
ÀßÎ©¡§2019Ç¯12·î27Æü
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±ß»³Ä®19-1 ½ÂÃ«¥×¥é¥¤¥à¥×¥é¥¶ 2³¬-A
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://kaen-inc.com/
ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://kaen-inc.com/recruit
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://kaen-inc.com/recruit?m=navigation&m=contact(https://kaen-inc.com/recruit?m=navigation&m=contact)