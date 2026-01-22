FM87.0 RADIO MIX KYOTO¡ØCyberomiX¤ÎµþÅÔ¤¢¤ì¤³¤ì²òÀÏÃæ¡ª¡ÙÂè9²óÊüÁ÷¤òÌµ»ö½ªÎ»― µþÅÔ»Ô¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¦ÅÄÞ¼ÍÎÆóÏº»á¤È¸ì¤ë¡¢²»³Ú¡¦Ê¸²½¡¦¤½¤·¤Æ¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥é¥Ü¡É ―
CyberomiX¤ÎµþÅÔ¤¢¤ì¤³¤ì²òÀÏÃæ¡ªvol.9
Âè9²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔ»Ô¸ò¶Á³ÚÃÄ(https://www.kyoto-symphony.jp/) ±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°·¸Ä¹¤ÎÅÄÞ¼ ÍÎÆóÏº ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CyberomiX(https://cyberomix.co.jp/)¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ä¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ë±éÁÕ²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µþÅÔ»Ô¸ò¶Á³ÚÃÄ ÁÏÎ©70¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¡ÖÅÔ¤Î²»³Ú²ñ¡×¡¢Äê´ü±éÁÕ²ñ¤Ê¤É¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤µþÅÔ»Ô¸ò¶Á³ÚÃÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤È¤·¤ÆCyberomiX¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃÂê¤Ë¾å¤ê¡¢½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¤¬¤é¤â´üÂÔ¤ÎËÄ¤é¤àÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢CyberomiX¤«¤é¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤è¤ê¿¹ËÜ¤Ò¤È¤ß¤¬ÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¡¢´ë¶È³èÆ°¤ÈµþÅÔ¤ÎÊ¸²½¡¦·Ý½Ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐÏÃ¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î¼ç¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯
¡¦ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë±éÁÕ²ñ
¡¦ÁÏÎ©70¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¡ÖÅÔ¤Î²»³Ú²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦Äê´ü±éÁÕ²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¤Ê¤É
1/12 ¼ýÏ¿É÷·Ê(¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö ¿¹ËÜ ¤Ò¤È¤ß/¥²¥¹¥È ÅÄÞ¼ÍÎÆóÏº»á¤µ¤ó)
¢£ ¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®
ËÜÊüÁ÷¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎURL¤è¤ê¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ë¤Æ¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
▶︎ ÊüÁ÷¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ï¤³¤Á¤é
https://radiomix.kyoto/episodes/episodes-62198/
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
ÈÖÁÈÌ¾¡§makicomi ¡ß kyoto¡Ê·îÍËÆü¡Ë
ÊüÁ÷¶É¡§FM87.0 RADIO MIX KYOTO
¥³ー¥ÊーÌ¾¡§CyberomiX¤ÎµþÅÔ¤¢¤ì¤³¤ì²òÀÏÃæ¡ª
ÊüÁ÷Æü¡§2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë/Ëè·îÂè2·îÍËÆü¡¡12:30º¢～(Ìó15Ê¬´Ö)
ÆâÍÆ¡§µþÅÔ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿´ë¶È¡¦¿ÍÊª¡¦³èÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¥³ー¥Êー
