¹âÎð¼Ô¤ß¤Þ¤â¤ê¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Þ¤â¤ê¤³¡×¤¬¿·¤¿¤Ë¡Ö¿Í´¶¥»¥ó¥µー¡×¤òÈ¯É½¡£ 2·î6Æü¤è¤êCAMPFIRE¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¡£
¡¡¹âÎð¼Ô¸«¼é¤ê¥µー¥Ó¥¹¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼Ò¥Í¥³¥ê¥³¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¡§»³ÃæÂÙ²ð¡Ë¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤ß¤Þ¤â¤ê¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Þ¤â¤ê¤³¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¿·¤¿¤Êµ¡´ï¤È¤·¤Æ¡Ö¿Í´¶¥»¥ó¥µー¡×¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤â¤ê¤³¡×¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤Î³«ÊÄ¤ÇÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ò¸«¼é¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³«È¯¤Î¡Ö¿Í´¶¥»¥ó¥µー¡×¤Ï¡¢LTEÄÌ¿®µ¡Ç½ÆâÂ¢¤Ç¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÆÃµö½Ð´êÃæ¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥¹¥ê¥Ã¥È¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿Í´¶¥»¥ó¥µー¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü¤è¤ê¹ØÆþ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ÎCAMPFIRE¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°LINE¤ÈÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¤«¤é¸ø¼°LINE¡Önecolico¡Ã¥Í¥³¥ê¥³¡×(https://lin.ee/MQhfWwp)¤È¤ªÍ§¤À¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»ÏÅöÆü¤Þ¤Ç¤ËCAMPFIRE¤Ç¤ªÆÀ¤ËËÜÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://okiami-crowdfunding.com/2026/01/20/necolico/)
¢£Àè¹ÔÈÎÇä³µÍ×
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§CAMPFIRE
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î6Æü(¶â)～3·î27Æü(¶â)
½Ð²ÙÍ½Äê¡§2026Ç¯3·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸URL¡§2026Ç¯2·î6Æü(¶â)¸ø³«Í½Äê
¢£À½ÉÊÀâÌÀ
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Î´ðËÜÆ°ºî¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£°ìÄê¤Î»þ´Ö¡¢¿Í´¶¥»¥ó¥µー¤¬Æ°¤¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡Ö¤Þ¤â¤ê¤³¡×¤ØÄÌÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢°ÂÈÝ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËèÆü¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯ÈÑ¤ï¤·¤µ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Ã¯¤Ç¤âÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹²ÈÂ²¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜÀ½ÉÊ¤Î£³¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡ä
1.À¸³èÆ°Àþ¤Ç¸«¼é¤ë¡£
¡¡ÆÃµö½Ð´êÃæ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¹½Â¤¤Ç¿Í¤À¤±¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï²¼¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°Åù¤ÎÀ¸³èÆ°Àþ¾å¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤ÎÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¤ËÁá´ü¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2.Wi-FiÉÔÍ×¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
¡¡LTEÄÌ¿®µ¡Ç½ÅëºÜ¤ÇÀßÃÖ¾ì½ê¤ËWi-Fi/¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£Softbank&au¤ÎLTEÄÌ¿®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
3.ÀßÄêÉÔÍ×¡£ÅÅ¸»¤ò·Ò¤°¤À¤±¡£
¡¡ÌÌÅÝ¤ÊÀßÄê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤Þ¤â¤ê¤³¡×¥¢¥×¥ê¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤ÏÀßÃÖ¤·¤ÆÅÅ¸»¤ò·Ò¤°¤À¤±¤Ç¸«¼é¤ê¤ò¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¥¹¥¿¥ó¥É¤äÎ¾ÌÌ¥Æー¥×¤Ê¤É¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀßÃÖ¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿»°µÓ¤Ç¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1/4¥¤¥ó¥Á¥Í¥¸¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÔÈÎ¤Î¸ÇÄê¶ñ¤Ê¤É¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ»ÅÍÍ
¡ã¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¤¥áー¥¸¡ä
¡ã»ÅÍÍ¡ä
¡ãÆ±ºÉÊ¡ä
¢£À½ÉÊ²èÁü
¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥Úー¥¸
https://www.necolico.co.jp/mamolico/
ÊÀ¼Ò¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
https://www.necolico.co.jp/news/2026/1/22/mamolico/human_sensor/