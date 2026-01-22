¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖLADY GAGA MAYHEM POP-UP STORE¡×¡¡1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î2Æü¡Ê·î¡ËÅìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ ¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¡§Æ£ÁÒ¾° / °Ê²¼¡¢ ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢LADY GAGA¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖLADY GAGA MAYHEM POP-UP STORE¡×¤ò1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¤ÎÍèÆü¸ø±é¡ÖThe MAYHEM Ball¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¶¡¦¥á¥¤¥Ø¥à¡¦¥Üー¥ë¡Ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖLADY GAGA MAYHEM POP-UP STORE¡×¤¬Âçºå¡¦Åìµþ¤Î2ÅÔ»Ô¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£Âçºå¤ÏLUCUA OSAKA¤Ë¤Æ¡¢1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMAYHEM¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥á¥¤¥Ø¥à¡Ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëË×Æþ·¿¤Î¶õ´Ö¤òÅ¸³«¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥È¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÈþ³Ø¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÂçºå¡¦Åìµþ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤¿ÆüËÜ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥à¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ëPhotomatic¤Î¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢POP UP¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢°ìÄê¶â³Û¹ØÆþ¤ÇÆüËÜ¸ÂÄê¥Ó¥Ëー¥ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¤Ï¡¢1·î21Æü¡Ê¿å¡ËÂçºå¡¦µþ¥»¥é¥Éー¥à¤«¤é¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ÖThe MAYHEM Ball¡× ¹ñÆâ6¸ø±é¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£ CD/LP²ñ¾ìÂ¨Çä²ñ¾ì¤ÎCDÈÎÇä¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥á¥¤¥Ø¥à¡Ù´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ËÀèÃå¤Ç¡Ø¥¶¡¦¥á¥¤¥Ø¥à¡¦¥Üー¥ë¡¦¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡õ¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ö¡Ù¤È¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ïー¥È·¿¥Û¥í¥°¥é¥à¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê6¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¡Ë¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥á¥¤¥Ø¥à¡Ù°Ê³°¤ÎµìÉèºîÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥·ー¥È¡Ù¤È¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ïー¥È·¿¥Û¥í¥°¥é¥à¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«ー6¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¡Ë¡Ù¤òÇÛÉÛ¡£²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÎÃêÁªÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢Á´¾¦ÉÊÂÐ¾Ý¤Ë5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËËè¤Ë1Ëç¡Ø¥¶¡¦¥á¥¤¥Ø¥à¡¦¥Üー¥ë¡¦ÃêÁª¥«ー¥É¡ÊU-CONNECT ¥«ー¥É¡Ë¡Ù¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬ ¡ÖThe MAYHEM Ball¡× ¥Ä¥¢ー¥°¥Ã¥º¤¬ÃêÁª¤Ç30Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍèÆü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡Ø¥á¥¤¥Ø¥à¡Ù´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡Ø¥¶¡¦¥á¥¤¥Ø¥à¡¦¥Üー¥ë¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ù¤ò¡¢¡Ø¥á¥¤¥Ø¥à¡Ù°ÊÁ°¤ÎÂÐ¾ÝµìÉè¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡Ø¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥·ー¥È¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Yahoo!¸¡º÷¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¥¹¥¿ー¥È¡£1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¡×¤ä¡ÖLady Gaga¡×¡Ö¥¬¥¬ÍÍÍèÆü¡×¤Ê¤É¡¢¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¤Î´ØÏ¢¥ïー¥É¤òYahoo!¸¡º÷¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ä¸ø±é¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢26Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¤Î¥í¥´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤¬¸¡º÷·ë²Ì¤Ë½Ð¸½¡£¤É¤Á¤é¤âPC¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÁÐÊý¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ - Åìµþ¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§LADY GAGA MAYHEM POP-UP STORE Åìµþ
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î2Æü¡Ê·î¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00
²ñ¾ì¡§¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É 5F¡ÖMAKE THE STAGE¡×ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-11-6
ÆþÅ¹ÊýË¡ : Á´ÆüÄø¥Õ¥êーÆþ¾ì
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢À°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ - Âçºå¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§LADY GAGA MAYHEM POP-UP STORE Âçºå
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30～20:30
²ñ¾ì¡§LUCUA OSAKA¡Ê¥ë¥¯¥¢ ¥¤ー¥ì¡Ë4F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡ÖsPACE¡×ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-3
ÆþÅ¹ÊýË¡ : Á´ÆüÄø¥Õ¥êーÆþ¾ì
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢À°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡ÚPOP UP¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡Ê¥Ó¥Ëー¥ë¥Ð¥Ã¥°¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢¨ÀÇ¹þ\10,000°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ÂÄê¥Ó¥Ëー¥ë¥Ð¥Ã¥°¤ò1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢¨Æþ¾ì¤Î¤´Í½Ìó¤ÏÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ò¤ªÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨°ìÅÙ¤Î¤´ÆþÅ¹¤Ë¤Ä¤¡¢1²ñ·×¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´¹ØÆþ¸å¡¢ÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤Î¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ëÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾¦ÉÊ¡¦¿ôÎÌ¡¦Äà¤êÁ¬Åù¤ÏÉ¬¤º¤½¤Î¾ì¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊÉÔÎÉ¤Î¾ì¹ç¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Æü¤ò´Þ¤á¤Æ1½µ´Ö°ÊÆâ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¸Â¤ê¡¢ÎÉÉÊ¤È¤Î¸ò´¹ÂÐ±þ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Î¥ì¥·ー¥È¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ (¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸Æâ¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹)
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑÃ¼Ëö¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸½¶â¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦Á´¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾õ¶·¤Ë¤è¤êÈÎÇä½ªÎ»¸å¡¢ºÆÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈÎÇä¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÊÑ¹¹¡¦ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤´¹ØÆþ¸å¡¢ÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤Î¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ëÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾¦ÉÊ¡¦¿ôÎÌ¡¦Äà¤êÁ¬Åù¤ÏÉ¬¤º¤½¤Î¾ì¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¾¦ÉÊÉÔÎÉ¤Î¾ì¹ç¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Æü¤ò´Þ¤á¤Æ1½µ´Ö°ÊÆâ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¸Â¤ê¡¢ÎÉÉÊ¤È¤Î¸ò´¹ÂÐ±þ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ì¥·ー¥È¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¤Ï¸ò´¹ÂÐ±þ¤¬½ÐÍè¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¾¦ÉÊºß¸Ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´ÊÖ¶âÂÐ±þ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£(VISA¡¦Masters¡¦American Express¡¦Discover¡¦Diners¡¦JCB¡¦¸òÄÌ·ÏÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡¦PayPay¡¦dÊ§¤¤¡¦³ÚÅ·¥Ú¥¤¡¦au PAY¡¦¥á¥ë¥Ú¥¤¡¦WeChat Pay¡¦Alipay+¡¦iD¡¦QUICPay)
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑÃ¼Ëö¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー(VISA¡¦Masters¡¦American Express¡¦Discover¡¦Diners¡¦JCB¡¦¸òÄÌ·ÏÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡¦PayPay¡¦dÊ§¤¤¡¦³ÚÅ·¥Ú¥¤¡¦au PAY¡¦¥á¥ë¥Ú¥¤¡¦WeChat Pay¡¦Alipay+¡¦iD¡¦QUICPay)¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸½¶â¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯ ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¡¦¥»¥ó¥¿ー
TEL¡§ 0570-044-088
¢¨¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Úー¥¸¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¾ì¹ç¡¢¤´ÊÖ¿®¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
http://www.universal-music.co.jp/faq/
¼õÉÕ¡§Ê¿Æü10¡§00-18¡§00¡Ê¢¨½Ëº×Æü½ü¤¯¡Ë
¡ÚÆüËÜ¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥à¤Ç»£±Æ¡ªPhotomatic¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹ÀßÃÖ¡Û
¼Â»Ü´ü´Ö¡§Âçºå¡¢Åìµþ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎPOP UP³«ºÅ´ü´Ö¤ÈÆ±ÍÍ¡£
¶â³Û¡§1²ó 1,000±ß¡Ê1Ëç½ÐÎÏ¡ÜÀÅ»ß²è¡¦Æ°²è¥Çー¥¿¡Ë¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦¥Ðー¥³ー¥É·èºÑ¤Î¤ß
¥Õ¥ìー¥à¡§Âçºå¡¢Åìµþ³Æ£±¼ïÎà
»£±Æ²ÄÇ½»þ´Ö¡§Âçºå¡¢Åìµþ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎPOP UP³«ºÅ´ü´Ö¤ÈÆ±ÍÍ¡£
Ãí°Õ»ö¹à¡§
¢¨ÅöÆü¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨À°Íý·ô¤ÏÅöÆü¡¢³ºÅö»þ´Ö¤Î¤ß¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê£¿ô²ó¤´ÍøÍÑ»þ¤ÏÊÂ¤Ó¤Ê¤ª¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÖÉÊ¡¦ÊÖ¶â¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤âÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Photomatic¤È¤Ï
¡ÚTAKE YOUR MEMORY ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ä¡¢º£Æü¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡Û
2018Ç¯¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ëÂåÉ½¥Û¥ó¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥ó»á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤é´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¥»¥ë¥Õ¥Õ¥©¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÀìÌçÅª¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¾ÈÌÀ¤È¶õ´Ö¤Ç¡¢¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤ËÆþ¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤ËÆüËÜ¤ËËÜ³Ê¾åÎ¦¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ê»£±ÆÂÎ¸³¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ÖThe MAYHEM Ball¡×²ñ¾ìÂ¨Çä¹ØÆþÆÃÅµ ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÍèÆü¸ø±é²ñ¾ì¤Ç¤ÎCD/LP¹ØÆþÆÃÅµ ÀèÃåÆÃÅµÆâÍÆ
¡Ø¥á¥¤¥Ø¥à¡Ù¹ØÆþÆÃÅµ
¢£¥¶¡¦¥á¥¤¥Ø¥à¡¦¥Üー¥ë¡¦¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡õ¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ö*ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ïー¥È·¿¥Û¥í¥°¥é¥à¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«ー6¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç *ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
2025/03/08È¯Çä¡Ø¥á¥¤¥Ø¥à¡Ù
ÄÌ¾ïÈ×¡§UICS-1413 / ²Á³Ê¡§\3,300 (ÀÇ¹þ)
¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óCD¡§UICS-9185 / ²Á³Ê¡§\4,730 (ÀÇ¹þ)
¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ×LPÄ¾Í¢ÆþÈ×»ÅÍÍ¡§UIJS-7003 / ²Á³Ê¡§\8,140 (ÀÇ¹þ)
Í¢ÆþÈ×1CD¡§754-5104
Í¢ÆþÈ×2LP¡§754-5108
Í¢ÆþÈ×¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¸ÂÄêCD¡§754-5513¡Ê¢¨¼è¤ê°·¤¤¤ÏÅìµþ²ñ¾ì¤Î¤ß¡Ë
µìÉèºîÉÊ¹ØÆþÆÃÅµ¡Ê¡Ø¥á¥¤¥Ø¥à¡Ù°Ê³°¡Ë
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥·ー¥È¡§145£ø210mm¡Ê³Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡§60x60mm¡Ë
¥¶¡¦¥Õ¥§¥¤¥à～¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¥«¤Þ¤Ç¤Î6Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¡¢£±¤Ä¤Î¥·ー¥È¤Ë½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ïー¥È·¿¥Û¥í¥°¥é¥à¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«ー6¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç *ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
2024/10/30È¯Çä¡Ø¥Ïー¥ì¥¯¥¤¥ó¡Ù¡§UICS-1410
2009/05/20È¯Çä¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥§¥¤¥à¡Ù¡§UICS-1186
2009/11/18È¯Çä¡Ø¥¶¡¦¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ù¡§UICS-1195
2026/01/21È¯Çä¡Ø¥Üー¥ó¡¦¥Ç¥£¥¹¡¦¥¦¥§¥¤¡Ù¡§UICY-80695
2011/05/23È¯Çä¡Ø¥Üー¥ó¡¦¥Ç¥£¥¹¡¦¥¦¥§¥¤¡Ù¡§UICS-1230
2020/12/23È¯Çä¡Ø¥¢ー¥È¥Ý¥Ã¥×¡Ù¡§UICY-15965
2023/12/06È¯Çä¡Ø¥¢ー¥È¥Ý¥Ã¥× 10th¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¡Ù¡§UICS-9182
2016/10/21È¯Çä¡Ø¥¸¥ç¥¢¥ó¡Ù¡§UICS-1316
2020/05/29È¯Çä¡Ø¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¥«¡Ù¡§UICS-1359
2021/11/19È¯Çä¡Ø¥Éー¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¥«¡Ù¡§UICS-1387
2018/11/07È¯Çä¡Ø¥¢¥êー/ ¥¹¥¿ーÃÂÀ¸ ¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ù¡§UICS-1344
2023/01/13È¯Çä¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡§UIJS-7001
2022/05/27È¯Çä¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡§UICS-1391¡¢UICS-9178
2014/09/24È¯Çä¡Ø¥Áー¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥Áー¥¯¡Ê¥È¥Ëー¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥È¡õ¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¡Ë¡Ù¡§UICS-1286
2021/10/01È¯Çä¡Ø¥é¥ô¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥»ー¥ë¡Ê¥È¥Ëー¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥È¡õ¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¡Ë¡Ù¡§UICS-1380¡¢UICS-9176
¡ØBorn This Way¡Ù¡§276-4126
¡ØThe Fame Monster¡Ù¡§783-3755
¡ØChromatica¡Ù¡§087-8904
¡ØJoanne¡Ù¡§572-515
¡ØA Star Is Born Soundtrack¡Ù¡§677-7554
¡ØARTPOP¡Ù¡§775-1705
¡ØChromatica¡Ù¡§088-5406
¡ØThe Fame Monster¡Ù¡§272-5276
¡ØBorn This Way¡Ù¡§277-1838
¡ØTop Gun: Maverick¡Ù¡§458-4512
¡ØJoanne¡Ù¡§571-8643
¡ØJoanne ¡Ù¡§571-8644
¡ØHarlequin¡ÙLP¡§750-5287
¡ØHarlequin¡ÙCD¡§750-6649
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨¾¦ÉÊ¤ä²ñ¾ìÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤È¤Ê¤ê¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ1Ëç¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤ÆÃÅµ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì1Ëç¤º¤Äº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇCD¤È°ì½ï¤Ë¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃêÁªÆÃÅµÆâÍÆ
¢£¥¶¡¦¥á¥¤¥Ø¥à¡¦¥Üー¥ë¡¦ÃêÁª¥«ー¥É¡ÊU-CONNECT ¥«ー¥É¡Ë
Á´¾¦ÉÊÂÐ¾Ý¤Ë1²ó¤Î¤ª²ñ·×¤Ç\5,000¡ÊÀÇ¹þ¡ËËè¤Ë¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë1Ëçº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー1¤Ä¤Ë¤Ä¤1²ó¤Î¤´±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö:2026.1.21~2.1 23:59 ¤Þ¤Ç
https://www.universal-music.co.jp/lady-gaga/news/2026-01-21-2/
¡ÚÈÎÇä»þ´Ö¡Û
1·î22Æü(ÌÚ) 12:00～³«±é19:00¡¿½ª±é¸å¡÷µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå
1·î25Æü(Æü) 10:00～³«±é18:00¡¿½ª±é¸å¡÷Åìµþ¥Éー¥à
1·î26Æü(·î) 10:00～³«±é19:00¡¿½ª±é¸å¡÷Åìµþ¥Éー¥à
1·î29Æü(ÌÚ) 10:00～³«±é19:00¡¿½ª±é¸å¡÷Åìµþ¥Éー¥à
1·î30Æü(¶â) 11:00～³«±é19:00¡¿½ª±é¸å¡÷Åìµþ¥Éー¥à
Lady Gaga: The MAYHEM Ball ÍèÆü¸ø±éÆÃÀß¥µ¥¤¥È
ÍèÆüµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥á¥¤¥Ø¥à¡Ù¹ØÆþÆÃÅµ
¢£¥¶¡¦¥á¥¤¥Ø¥à¡¦¥Üー¥ë¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê¥µ¥¤¥º¡§60x60mm¡Ë
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
2025/03/08È¯Çä¡Ø¥á¥¤¥Ø¥à¡Ù
ÄÌ¾ïÈ×¡§UICS-1413 / ²Á³Ê¡§\3,300 (ÀÇ¹þ)
¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óCD¡§UICS-9185 / ²Á³Ê¡§\4,730 (ÀÇ¹þ)
¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ×LPÄ¾Í¢ÆþÈ×»ÅÍÍ¡§UIJS-7003 / ²Á³Ê¡§\8,140 (ÀÇ¹þ)
ÂÐ¾Ý¡ØµìÉè¡Ù¹ØÆþÆÃÅµ¡Ê¡Ø¥á¥¤¥Ø¥à¡Ù°Ê³°¡Ë
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥·ー¥È¡§145£ø210mm¡Ê³Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡§60x60mm¡Ë
¥¶¡¦¥Õ¥§¥¤¥à～¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¥«¤Þ¤Ç¤Î6Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¡¢£±¤Ä¤Î¥·ー¥È¤Ë½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
2024/10/30È¯Çä¡Ø¥Ïー¥ì¥¯¥¤¥ó¡Ù¡§UICS-1410
2009/05/20È¯Çä¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥§¥¤¥à¡Ù¡§UICS-1186
2009/11/18È¯Çä¡Ø¥¶¡¦¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ù¡§UICS-1195
2026/01/21È¯Çä¡Ø¥Üー¥ó¡¦¥Ç¥£¥¹¡¦¥¦¥§¥¤¡Ù¡§UICY-80695
2011/05/23È¯Çä¡Ø¥Üー¥ó¡¦¥Ç¥£¥¹¡¦¥¦¥§¥¤¡Ù¡§UICS-1230
2020/12/23È¯Çä¡Ø¥¢ー¥È¥Ý¥Ã¥×¡Ù¡§UICY-15965
2023/12/06È¯Çä¡Ø¥¢ー¥È¥Ý¥Ã¥× 10th¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¡Ù¡§UICS-9182
2016/10/21È¯Çä¡Ø¥¸¥ç¥¢¥ó¡Ù¡§UICS-1316
2020/05/29È¯Çä¡Ø¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¥«¡Ù¡§UICS-1359
2021/11/19È¯Çä¡Ø¥Éー¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¥«¡Ù¡§UICS-1387
2018/11/07È¯Çä¡Ø¥¢¥êー/ ¥¹¥¿ーÃÂÀ¸ ¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ù¡§UICS-1344
2023/01/13È¯Çä¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡§UIJS-7001
2022/05/27È¯Çä¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡§UICS-1391¡¢UICS-9178
2014/09/24È¯Çä¡Ø¥Áー¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥Áー¥¯¡Ê¥È¥Ëー¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥È¡õ¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¡Ë¡Ù¡§UICS-1286
2021/10/01È¯Çä¡Ø¥é¥ô¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥»ー¥ë¡Ê¥È¥Ëー¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥È¡õ¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¡Ë¡Ù¡§UICS-1380¡¢UICS-9176
¡Ú¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬ÍèÆüµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÅ¹¡Û
¢£Amazon
¢£Joshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢ ¢¨Joshin web¥·¥ç¥Ã¥×ÂÐ¾Ý³°
¢£¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É ³ÆÅ¹
¢£diskunion(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)
¢£»³Ìî³Ú´ï ³ÆÅ¹
¢£¥Í¥ª¥¦¥£¥ó¥°
¢£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¢£¥íー¥½¥óHMV ³ÆÅ¹
¢£UNIVERSAL MUSIC STORE
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀèÃå½ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿°ìÉô¡¢ÆÃÅµ¤Î¼è°·¤¬¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Frank Lebon
2008Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥§¥¤¥à¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤·¤Æ¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¹¥È¡¦¥À¥ó¥¹¡Êfeat.Colby O¡ÇDonis¡Ë¡×¤¬Âè51²ó¥°¥é¥ßー¾Þ¡ÈBEST DANCE RECORDING¡ÉÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¡£¤µ¤é¤Ë2010Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¶¡¦¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§The Fame Monster¡Ë¤Ï¡¢Âè53²ó¥°¥é¥ßー¾Þ¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â2011Ç¯¤Î¡Ø¥Üー¥ó¡¦¥Ç¥£¥¹¡¦¥¦¥§¥¤¡Ù¡¢2013Ç¯¤Î¡Ø¥¢ー¥È¥Ý¥Ã¥×¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤ËÇÚ½Ð¤·¡¢´ñÈ´¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÂçÃÀ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£2016Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¼«ÅÁÅª¤ÊºîÉÊ¡Ø¥¸¥ç¥¢¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÉ¼ê¤Ê»Ñ¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¼«¿È¤Î¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¡É¤ò¸«¤»¤¿ÀÖÍç¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¡¦NFL¼çºÅ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Ü¥¦¥ë¡¦¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥çー¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¥³ー¥Á¥§¥é2017¤Ë¤Æ»Ë¾å½é¤Î½÷À¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¤òÌ³¤á¤¿¡£¤µ¤é¤ËÍâÇ¯¡¢±Ç²è¡Ø¥¢¥êー¡¿¥¹¥¿ーÃÂÀ¸¡Ù¤Ë¼«¿È½é¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¼çÂê²Î¡Ö¥·¥ã¥í¥¦¡×¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡ÖºÇÍ¥½¨²Î¶Ê¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥ª¥¹¥«ー¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ïー¥É¡¢¥°¥é¥ßー¾Þ¤Ê¤É¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥·¥çー¥ìー¥¹¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÈ¯Çä¤·¤¿6ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¥«¡Ù¤ÏÁ´ÊÆ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥ì¥¤¥ó¡¦¥ª¥ó¡¦¥ßー¡×¤Ê¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¤¬Ã´Åö¤·¤¿¼çÂê²Î¡Ö¥Ûー¥ë¥É¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Ï¥ó¥É¡×¤¬¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡¦²Î¶Ê¾Þ¡¢¥°¥é¥ßー¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨±ÇÁüºîÉÊ³Ú¶Ê¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¥¸¥çー¥«ー¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¸¥çー¥«ー¡¦¥Õ¥©¥ê¡¦¥¢¡¦¥É¥¥¡Ù¤Ë½Ð±é¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ïー¥ì¥¯¥¤¥ó¡Ù¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥Þー¥º¤È¤ÎÁ´ÊÆ1°Ì¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥À¥¤¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥¢¡¦¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢Âè67²ó¥°¥é¥ßー¡ãBest Pop Duo/Group Performance¡ä¤ò¼õ¾Þ¤·¥í¥ó¥°¡¦¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¥¬¥¬¤¬¡¢º£Ç¯7ºîÌÜ¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥á¥¤¥Ø¥à¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¡¢¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡È¥Àー¥¯¡¦¥Ý¥Ã¥×¡É¤Ë²óµ¢¤·Billboard200¥Á¥ãー¥È¤ò´Þ¤à12¥«¹ñ¤Î²»³Ú¥Á¥ãー¥È¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤òµÏ¿¡£
¢£¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¸ø¼°¥ê¥ó¥¯
ÆüËÜ¸ø¼°HP¡§http://ladygaga.jp/
X¡§https://x.com/ladygaga
Instagram¡§https://www.instagram.com/ladygaga/
ÆüËÜ¸ø¼°X¡§https://twitter.com/GAGA_JAPAN
ÆüËÜ¸ø¼°LINE¡§https://line.me/R/ti/p/%40ladygagajp