1·î22Æü¡Ø¥«¥ìー¤ÎÆü¡Ù¤ËÈ¯É½¤Î¥«¥ìー¥ª¥Ö¥¶¥¤¥äー2026¤Ë¤Æ¡¢¥ªー¥ëSAITAMA¥«¥ìー¤¬¤´ÅöÃÏ¥«¥ìーÉôÌç/ÃÏ°è¿¶¶½¥«¥ìーÉôÌç¤ò¼õ¾Þ!!
¡Ö¾Ð´éÁÏÂ¤¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÎ¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©²³Àî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÂ¼½¨É×¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àÀìÌçÅ¹¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡×¤Ë¤Æ¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ë¤Æ´ë²è¤«¤é»²²è¤·ÆÈÀê¼è¤ê°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¥ªー¥ëSAITAMA¥«¥ìー¡×¤¬1·î22Æü¡Ø¥«¥ìー¤ÎÆü¡Ù¤Ë¡¢¡Ö¥«¥ìー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2026¡×¤´ÅöÃÏ¥«¥ìーÉôÌç/ÃÏ°è¿¶¶½¥«¥ìーÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ìー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¥«¥ìー¸¦µæ¾ðÊóÈ¯¿®µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡¢ ³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊÂåÉ½¡§°æ¾å³Ùµ×/ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¡¢²ÈÄí¤ä³Ø¹»¤Îµë¿©ÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°û¿©Å¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¹ñÌ±¿©¡Ù¤È¤â¸À¤¨¤ë¥«¥ìー¤Î¡¢¶È³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¡¢²è´üÅª¤Êµ»½Ñ³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¡¢¥«¥ìー°¦¹¥¼Ô¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥ìーÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥«¥ìー¶È³¦¤ÎÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥ëSAITAMA¥«¥ìー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ªー¥ëSAITAMA¥«¥ìー ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ー¥Þ¥«¥ìー¤Ï¡¢¡Ö¥ªー¥ëSAITAMA ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ー¥Þ¥«¥ìー¡×¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥«¥ìー¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥«¥ìー¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¦¥ë¥¦³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë°æ¾å¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹©¶È¡¢¥¤¥ó¥É¥«¥ìー¤ÎÌ¾Å¹¥Ç¥êー¤Ë¤è¤ëÀ½Â¤¶¨ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Î´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò·ë½¸¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥ìー¡É¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ýー¥¯¥ー¥Þ¤ÎÇ»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î±ü¿¼¤¤¹á¤ê¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÉý¹¤¤Ç¯Âå¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ê¤ë¤´ÅöÃÏ¾¦ÉÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ºë¶Ì¤Î¥«¥ìーÊ¸²½¤È²ÄÇ½À¤òÁ´¹ñ¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥ëSAITAMA¥«¥ìー¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000139.000024989.html
¤³¤Î¥«¥ìー¤òÆþ¼ê¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¸½ºßºë¶Ì¸©¤Ë¤¢¤ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¹ÔÅÄÅ¹¡×¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤È¤Ã¤Æ¤²°ÅìµþËÜÅ¹¡×¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤È¤ì¥È¥ì²°²³ÀîÅ¹¡×¤Î£³Å¹ÊÞ¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤Ç¤Ï¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿·ÊÉÊ¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ä¤ª»®¡¢¥¹¥×ー¥ó¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿°û¿©¥¹¥Úー¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿©ÉÊ·Ï·ÊÉÊ¤â¤¹¤°¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ·ÊÉÊ¤ÏÅ¸³«³«»Ï°Ê¹ß¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë³ÍÆÀ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¿Íµ¤·ÊÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(NHK,TBS,ºë¶Ì¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÎ
ËÜ¼Ò½»½ê¡§ºë¶Ì¸©²³Àî»ÔÀ¾£²ÃúÌÜ£¹－£³£¶ ¥Þ¥á¥È¥é¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñー¥¯ 2³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§048-593-2525
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.ev-toyo.com/(https://www.ev-toyo.com/)
¢ã¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¢ä
¡¦¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.toyo-everyday.com/(https://www.toyo-everyday.com/)
¡¦¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¹ÔÅÄÅ¹¡Ù
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ufo-everyday.com/(https://ufo-everyday.com/)
¡¦¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤È¤Ã¤Æ¤²° ÅìµþËÜÅ¹¡Ù
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://everyday-cranegame-world.com/(https://everyday-cranegame-world.com/)
¡¦¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤Â¿Ëà¥Î¹ñÅ¹¡Ù
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://everydaytamanokuni.com/(https://everydaytamanokuni.com/)
¡¦¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤È¤ì¥È¥ì²° ²³ÀîÅ¹¡Ù
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.toretoreya-okegawa.com/(https://www.toretoreya-okegawa.com/)
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ï¢Íí¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯ ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤È¤Ã¤Æ¤²°
±¿±Ä²ñ¼Ò ³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÎ
¹ÊóÃ´Åö¡¦ÀÕÇ¤¼Ô ¸Þ½½Íò¡¦¶â°æ
¹ÊóÄ¾ÄÌÅÅÏÃÈÖ¹æ
070-3607-2852¡Ê¸Þ½½ÍòÄ¾ÄÌ¡Ë
080-5936-1256¡Ê¶â°æÄ¾ÄÌ¡Ë
¹ÊóÀìÍÑ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
toyo-press@toyo-egroup.jp