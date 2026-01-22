Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢ÍÄ»ùÌµÎÁ¤Î¿©¤ÙÊüÂê¡¢£²£°£²£¶Ç¯£³·î£±£±Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤ÇÁ´Å¹±äÄ¹·èÄê¡ªÊ¿Æü²Á³Ê¡¦³ØÀ¸³ä°ú¤â·ÑÂ³¤Ç¡¢³ØÀ¸¤ÏÊ¿Æü¡¢¤ªÆÀ¤ÊÀÇ¹þ£²,£¶£¹£°±ß¤«¤é¡ª¢¨£±»öÁ°Í½ÌóÀ©¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÅöÆüÍ½Ìó¡¢ÅöÆü¼õÆþ¤â²Ä¡ª¢¨£²
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤Î¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡Ê¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È(³ô) ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³³Ñ¹ë¡Ë¤Ï¡¢Á´Å¹¤ÇÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¤ÙÊüÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö±äÄ¹¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÊ¿Æü¤Ë¤Ï¡¢¤´¹¥É¾¤Î¡ÖÊ¿Æü²Á³Ê¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÊ¿Æü³Ø³ä¡×¤â°ú¤Â³¤¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¿©¤ÙÊüÂê¡×¤Ï¡¢Ìó100¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¤È¤í¡Ê¢¨3¡Ë¤Ê¤É¤Î¹âµé¥Í¥¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥éー¥á¥ó¤äÃãÏÒ¾ø¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Â·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÄ»ù¤ÏÌµÎÁ¡Ê¢¨4¡Ë¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤´²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÃæ¿´¤ËÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè·î¤ÎÁ´Å¹³«ºÅ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö±äÄ¹¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶áÎÙ¤Ë³«ºÅÅ¹ÊÞ¤¬¤Ê¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢Á´Å¹¤Ç2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç±äÄ¹³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´²ÈÂ²¡¦¤´Í§¿Í¤È¤Î¤ª¿©»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê¿Æü¤âµÙÆü¤â¡¢¹¥¤¤Ê¥Í¥¿¤ò»×¤¤¤¤êËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¡Ö¿©¤ÙÊüÂê¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹¥É¾¤Î¡ÖÊ¿Æü²Á³Ê¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÊ¿Æü³Ø³ä¡×¤âÆ±´ü´Ö¤Ç±äÄ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÊ¿Æü²Á³Ê¡×Å¬ÍÑ»þ¤Ï¡¢°ìÈÌ 3,490±ß¡¢¥·¥Ë¥¢ 2,990±ß¡¢³ØÀ¸¤ÎÊý¤Ï¡ÖÊ¿Æü²Á³Ê¡×¡ÖÊ¿Æü³Ø³ä¡×Å¬ÍÑ¤Ç 2,690±ß¤Ë¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ªÆÀ¤ËìÔÂô¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Î¡Ö¿©¤ÙÊüÂê¡×¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Ï¡¢¤ª¿©»ö¤Î»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËèÆü¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò³§ÍÍ¤È°ì½ï¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡ÖÊ¿Æü³Ø³ä¡×¤Ï³ØÀ¸¾Ú¤´Äó¼¨¤ÎËÜ¿Í¤Ë¸Â¤êÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¡ÖÊ¿Æü²Á³Ê¡×¡¦¡ÖÊ¿Æü³Ø³ä¡×¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤ÎÅÚÆü¡¦½Ë¤ò½ü¤¯Ê¿Æü¤Î¤ß¤¬³ä°úÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÊ¿Æü²Á³Ê¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï°ìÈÌ¡¦¥·¥Ë¥¢ÎÁ¶â¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¤¹¡£
¢¨2ÅöÆüÍ½Ìó¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£º®»¨¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨3»þ´ü¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨4ÍÄ»ù¤ÏÊÝ¸î¼Ô1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤ÍÄ»ù2Ì¾ÍÍ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¡£3Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤Ï1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Î¡Ö¿©¤ÙÊüÂê¡×¡Û
¡¦¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§¤«¤Ã¤Ñ¼÷»ÊÁ´Å¹¡Ê°ìÉô²þÁõÃæÅ¹ÊÞ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§～2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤ÇÍ½Äê
¡¦Í½Ìó¼õÉÕ¡§¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¸ø¼°WEB¡¦¥¢¥×¥ê¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ
URL: https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho
予約サイトURL: https://yoyaku.kappasushi.jp/
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¡¦¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿©¤ÙÊüÂêÍøÍÑÎÁ¶â¡Û
¡ü¡Ú¥á¥Ë¥åー¥¿¥¤¥× A Å¹ÊÞ¡Û°ìÈÌ¡§3,890 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥·¥Ë¥¢¡Ê65 ºÐ°Ê¾å¡Ë¡§3,390 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾®³ØÀ¸¡§1,990 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢ÍÄ»ù¡ÊÌ¤½¢³Ø»ù¡Ë¡§ÌµÎÁ¢¨
¡ü¡Ú¥á¥Ë¥åー¥¿¥¤¥× B Å¹ÊÞ¡Û°ìÈÌ¡§4,190 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥·¥Ë¥¢¡Ê65 ºÐ°Ê¾å¡Ë¡§3,690 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾®³ØÀ¸¡§1,990 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢ÍÄ»ù¡ÊÌ¤½¢³Ø»ù¡Ë¡§ÌµÎÁ¢¨
¢¨ÊÝ¸î¼Ô1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤ÍÄ»ù2Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¡£3Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤Ï1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤ 990 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¡¦¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Î¡Ö¿©¤ÙÊüÂê¡×¡Ü¡ÖÊ¿Æü²Á³Ê¡×¡ÖÊ¿Æü³Ø³ä¡×¤Î³µÍ×¡Û
¡¦¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§¤«¤Ã¤Ñ¼÷»ÊÁ´Å¹¡Ê°ìÉô²þÁõÃæÅ¹ÊÞ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§～2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤ÇÍ½Äê
¡ÚÍøÍÑÎÁ¶â¡Û
¡Ú¥á¥Ë¥åー¥¿¥¤¥×AÅ¹ÊÞ¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1021_1_3d961406e479539712c1e7bc19bca033.jpg?v=202601220951 ]
¡Ú¥á¥Ë¥åー¥¿¥¤¥×BÅ¹ÊÞ¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1021_2_35bead2d95c21ed73d43d030afafb523.jpg?v=202601220951 ]
¢¨ÊÝ¸î¼Ô1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤ÍÄ»ù2Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¡£3Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤Ï1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÄºÂ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿©¤ÙÊüÂê¤ò¤´²ÈÂ²ÍÍ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¤´ÍøÍÑÎã¡Û
Îã£±¡§Âç¿Í2Ì¾ÍÍ¡Ü¾®³ØÀ¸1Ì¾ÍÍ¡Ê¥á¥Ë¥åー¥¿¥¤¥×AÅ¹ÊÞ¡Ë
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1021_3_93313976dcad0a89caf32fd2374a1e41.jpg?v=202601220951 ]
Îã£²¡§Âç¿Í2Ì¾ÍÍ¡Ü³ØÀ¸¡ÊÃæ³ØÀ¸～Âç³Ø±¡À¸¡Ë1Ì¾ÍÍ¡Ê¥á¥Ë¥åー¥¿¥¤¥×AÅ¹ÊÞ¡Ë
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1021_4_d07c9920f6f04f05ad6fb60ecee98081.jpg?v=202601220951 ]
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨¸½ºßÂ¿¤¯¤Î¤´Í½Ìó¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤´Í½Ìó¸å¤ÎÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ò¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¼¡²ó°Ê¹ß¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿©¤ÙÊüÂê¤Î¤´Í½ÌóÊÑ¹¹¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÏWEB¡¦¥¢¥×¥ê¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¿©¤Ù»Ä¤·¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç¸Ä¿ÍÃ±°Ì¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Ï¡¢¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÌÎÁ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿©¤ÙÊüÂê¥á¥Ë¥åー°Ê³°¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÌ¥á¥Ë¥åー¤Î¼ÂÈñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿©»ö¤ò»Ä¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¼ÂÈñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥·¥ã¥ê¤ò»Ä¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢°ì´Ó¤Ë¤Ä¤33±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ÖÎ¾¡Ê¼«Å¾¼Ö¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò±¿Å¾¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¼òÎà¤Î¤´Äó¶¡¤ÏÃ×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿20ºÐÌ¤Ëþ¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³ä°ú¡¢¥¯ー¥Ý¥ó·ô¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡ÊÊÀ¼ÒÈ¯¹Ô¤Î¤ª¿©»ö·ô¡¦³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÍøÍÑ²Ä¡Ë
¢¨¤´Í½Ìó¤ò¾µ¤ì¤ëÀÊ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿©¤ÙÊüÂê¤Î¤´Í½Ìó¤â¡ªÊØÍø¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¥¢¥×¥ê¡ª¡Û
²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤ò¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
1.»öÁ°¤ËÅ¹ÊÞÍ½Ìó¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¤ªÀÊ¤Ë¤´°ÆÆâ
2.¤ª»ý¤Áµ¢¤êÍ½Ìó¤â´ÊÃ±¡ªWEB·èºÑ¤Ç¤ª¼õ¼è¤ê¤â¥é¥¯¥é¥¯
3.¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤òÉÔÄê´ü¤ÇÇÛ¿®
4.¿·¥á¥Ë¥åー¾ðÊó¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥²¥Ã¥È
¡ÚÏÃÂêÊ¨Æ¡ª¿Íµ¤¥á¥Ë¥åーÌó 100 ¼ï¤Î¡Ö¿©¤ÙÊüÂê¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³§ÍÍ¤âÂç´¿·Þ¡ª¡Û
¡Ö¿©¤ÙÊüÂê¡×¤ÏÌó 100 ¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¤È¤í(¢¨1)¤Ê¤É¤Î¹âµé¥Í¥¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥éー¥á¥ó¤äÃãÏÒ¾ø¤·¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤ËÍÄ»ù¤ÏÌµÎÁ(¢¨2)¤Ç¤´ÍøÍÑ ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤´²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÅÙÂÎ¸³¤·¤¿Êý¤â¡¢¶á¤¯¤Ë ³«ºÅÅ¹ÊÞ¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¸½ºß¤ÏÁ´Å¹¤Ç¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¹¥¤¤Ê¥Í¥¿¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤½¤·¤Æº£¡¢¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Ï YouTuber ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤âÂ³¡¹¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¡ª ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡È¿©¤ÙÊüÂê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤ò¡ª¡×¡Ö¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¡È±Ç¤¨¤ë½Ö´Ö¡É¤ò¥·¥§¥¢¤·¤è¤¦¡ª¡× Æ°²è¤ä SNS ¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤âÂç´¿·Þ¡ª¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢ÏÃÂê¤ò°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨1»þ´ü¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2ÍÄ»ù¤ÏÊÝ¸î¼Ô1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤ÍÄ»ù2Ì¾ÍÍ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¡£3Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤Ï1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
