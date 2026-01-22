ÏÂ¿´¤ÎÏÂ»±¡¦ÏÂÊÁ»±¥Ö¥é¥ó¥É¡ØËÌºØ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤«¤é¡¢ËÌºØ¤ÎÌ¾·Ê¤òÅ»¤¦ ー¡Ö½ô¹ñÂì²ö¤ê¡×ÃåÁÛ¤Î¿·ºîÅÐ¾ì¡£
¡ØÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤«¤ó¤¶¤·¤äÏÂ»±¡¦ÏÂÊÁ»±¡¢È¤Åù¤ÎÏÂ¾®Êª¤òÁ´¹ñ¤ÇÊ£¿ôÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÏÂ¿´¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹ ÃÒ¹¨¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§9271¡Ë¤Ï¡¢1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¼«¼Ò¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡ØËÌºØ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÙÅ¹ÊÞµÚ¤ÓEC¥µ¥¤¥È¡ÖThe Ichi¡ÊºÂ»Ô¡Ë¡×¤Ë¤Æ¿·ºî¡¢¡ÖÏÂÊÁ¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë ·ÚÎÌ»°¤ÄÀÞ¤ê¾ö¤ß¼×¸÷Æü»±¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÂì¤òÉÁ¤¤¤¿³ë¾þËÌºØ¡Ø½ô¹ñÂì²ö¤ê¡Ù¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢·ÚÎÌ¼×¸÷Æü»±¥·¥êー¥º¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£ÂçÃÀ¤Ê¹½¿Þ¤È°õ¾ÝÅª¤Ê¿§ºÌ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ËÌºØºîÉÊ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÃê½Ð¤·¡¢»±¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤´¤È¤ÎÃê¾ÝÅª¤Ê¿§ºÌ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÏÂ»±¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¼Ø¤ÎÌÜ»±¤Î°Õ¾¢¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥á¥ó¥º¸þ¤±¥«¥éー¤È¡¢ËÌºØ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤é¤·¤¤Á¯¤ä¤«¤ÊÇÛ¿§¤òÂ·¤¨¤¿Á´6¼ï¤ÎÅ¸³«¡£
ËÌºØ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¼×¸÷Æü»±¤ò¡¢Ìó90g·ÚÎÌ²½¤·¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ë»ÅÍÍ¤Ø¡£¹üÁÈ¤ß¤Ë¤Ï·Ú¤µ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥°¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤òÍÑ¤¤¡¢Í¥¤ì¤¿ÂÑµ×À¤Ç±«É÷¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£±«Å·»þ¤Ë¤âÀ²Å·»þ¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ëµ¡Ç½À¤È¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿ÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¤Ç¤¹¡£
·ÚÎÌ»°¤ÄÀÞ¤ê¾ö¤ß¼×¸÷Æü»±¡¡OKUAMIDA
·ÚÎÌ»°¤ÄÀÞ¤ê¾ö¤ß¼×¸÷Æü»±¡¡YOUROU
·ÚÎÌ»°¤ÄÀÞ¤ê¾ö¤ß¼×¸÷Æü»±¡¡AOIGAOKA
·ÚÎÌ»°¤ÄÀÞ¤ê¾ö¤ß¼×¸÷Æü»±¡¡ROUBEN
·ÚÎÌ»°¤ÄÀÞ¤ê¾ö¤ß¼×¸÷Æü»±¡¡KIRIFURI
·ÚÎÌ»°¤ÄÀÞ¤ê¾ö¤ß¼×¸÷Æü»±¡¡UMAARAI
¾¦ÉÊ³µÍ×
ÈÎÇä²Á³Ê¡§4,840±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡ËÁ´Ä¹¡§53.0cm¡Ê¿Ä¹»þ¡Ë / 23.0cm¡ÊÀÞ¾ö»þ¡Ë
Ä¾·Â¡§Ìó88.0cm ¡¡¿Æ¹ü¡§49.0cm¡¡½Å¤µ¡§205g
»ÅÍÍ¡§À²±«·óÍÑ UV¥«¥Ã¥ÈÎ¨ / ¼×¸÷Î¨¡§99.9%
À¸ÃÏ¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%¡¡¹üÁÈ¡§¥°¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡¢¶âÂ°¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯
¼ê¸µ¡§ÌÚºà¡¡É³¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%
¡ØËÌºØ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØËÌºØ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜÅÁÅý¤ÎÏÂÊÁ¤ä¡¢ÂçÊÁ¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤òÂçÃÀ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿»±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¿·Á¯¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤·¤¿Àè¿Í¡Ö³ë¾þËÌºØ¡×¤ËÊï¤¤¡¢»±¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤´Äó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏºî¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¿è¤ÊÄ¹»±¤äÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÏÂ»±¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢Å¹ÊÞ¡¦EC¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://wargo.jp/collections/hokusai-graphic
X¡§https://x.com/hokusaigraphic/
Instagram¡§https://www.instagram.com/hokusaigraphic/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÏÂ¿´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜÊ¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Í¡¹¤¬ÆüËÜ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤È¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¡¦µ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¡ØËÌºØ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¤«¤ó¤¶¤·²°wargo¡Ù¡ØÈ¤¤äËüºî¡Ù¡Ø¤«¤¹¤¦¹©Ë¼¡Ù¡Ømusumusu¡Ù¤ÎÏÂ¾®Êª¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢Íá°á¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¦¥¹¥Ñ¥°¥Ã¥ºÅù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤äEC¥µ¥¤¥È¡ÖThe Ichi¡×¤Î±¿±Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¾¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎOEM»ö¶È¤ä»Ò²ñ¼Ò¤Î½ÉÇñ»ö¶È¤â´Þ¤á¤ÆÉý¹¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¥â¥Î¤ä¥³¥È¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ËºÆÄó°Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¡¡¼Ò¡¡Ì¾¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÏÂ¿´
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§¡¡9271¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡Ë
Âå¡¡É½¡¡¼Ô¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿¹ ÃÒ¹¨
Àß¡¡Î©¡¡Ç¯¡§¡¡2003Ç¯2·î
½¾ ¶È °÷ ¿ô¡§¡¡182Ì¾¡ÊÈóÀµµ¬¼Ò°÷¤ò´Þ¤à¡Ë
»ñ¡¡ËÜ¡¡¶â¡§¡¡1,036,686,564±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§¡¡¾¦ÉÊ´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À½Â¤¡¢Å¹ÊÞÀß·×¡¦±¿±Ä¡¢Web¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦EC¥µ¥¤¥È±¿±Ä¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
»Ò¡¡²ñ¡¡¼Ò¡§¡¡¥Þ¥¤¥°¥ì³ô¼°²ñ¼Ò
U¡¡R¡¡L¡¡¡§¡¡https://www.wagokoro.co.jp/
¥Ö¥é¥ó¥É¾ðÊó¡§https://wargo.jp/blogs/shop-list/index