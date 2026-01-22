¿Í´Ö´Ø·¸¥ê¥»¥Ã¥È·Ð¸³¼Ô¤Ï38¡ó¡¢°Õ¸þ¼Ô¤Ï24¡ó¤ÈºòÇ¯¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¡¤Ä¤¤¢¤¦¿Í¤ÏÁý¤ä¤µ¤º¤Ë¡¢º£¤ÎÁê¼ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤¬È¾¿ô
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§¸Þ½½Íò ´´¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ëºß½»¤¹¤ë20～79ºÐ¤ÎÃË½÷2,400¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ê2026Ç¯¡Ë¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ê¥»¥Ã¥È·Ð¸³¤ä°Õ¸þ¡¢¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¿Í¤È¤Î´ÖÊÁ¡¢¥ê¥»¥Ã¥È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÈÊýË¡¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤¤¢¤¤Êý¤ÎÊÑ²½¤È¹Í¤¨Êý¡¢Ç¯²ì¾õÁ÷ÉÕ¾õ¶·¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·Ê¬ÀÏ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö¼«¤éÄ¹´üÅª¤ËÏ¢Íí¤òÀä¤Ä¤³¤È¤ò¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤È¤·¤ÆÄ°¼è
¢£Ä´ºº·ë²Ì
¡Ú¿Í´Ö´Ø·¸¥ê¥»¥Ã¥È·Ð¸³¡¦°Õ¸þ¤È¿Í´Ö´Ø·¸½Å»ëÅÙ¡Û
²áµî¤Ë¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¡×·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï38¡ó¡¢º£¸å¡¢¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¡×¿Í¤¬¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï24¡ó¤È2025Ç¯·ë²Ì¤Èº¹¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ê¥»¥Ã¥È·Ð¸³¡¦°Õ¸þ¤Î³ä¹ç¤Ï½÷À¤¬¹â¤¤¡£¥ê¥»¥Ã¥È°Õ¸þ¤¬ºÇ¤âÄã¤¤¤Î¤Ï70Âå¤Î14¡ó¡£¡ã¿Þ1¡ä
¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¡Ö¤È¤Æ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï23¡ó¡¢¡Ö¤ä¤ä½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï44¡ó¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ67¡ó¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ 70Âå¤Î½Å»ëÅÙ¤Ï78¡ó¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢Äã¤¤¤Î¤Ï20～40Âå¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ã¿Þ2¡ä
¡Ú¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¿Í¤Î´ÖÊÁ¡¦¤¤Ã¤«¤±¡¦ÊýË¡¡Û
¼ÂºÝ¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿´ÖÊÁ¤Ç¤Ï¡ÖÍ§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î56¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¿¦¾ì¤Î¿Í¡×¡ÖÆ±µéÀ¸¡¦³ØÀ¸»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¡×¤¬2³äÂæ¡£¡ÖÍ§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¡×¤Ï¤¤¤º¤ì¤ÎÇ¯Âå¤â½÷À¡¢¡Ö¿¦¾ì¤Î¿Í¡×¤ÏÃËÀ60Âå¡¢¡ÖÆ±µéÀ¸¡¦³ØÀ¸»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¡×¤ÏÃËÀ20～40Âå¤Ç¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¡£¡ã¿Þ3¡ä
¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Í§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤Ï¡ÖÌÌÅÝ¡¿¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¤¡¿Èè¤ì¤ë¡×¡ÖÀ³Ê¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢¹Í¤¨Êý¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡¢¿¦¾ì¤Ï¡ÖÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¿¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡Ö¤¤¤¸¤á¡¿¤¤¤ä¤¬¤é¤»¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¡¢²ÈÂ²¡¦¿ÆÀÌ´Ø·¸¤Ç¤Ï¡Ö°ä»ºÁêÂ³¡×¡Ö¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£¡ã¿Þ4¡ä
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅÅÏÃÄ¢¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¾Ã¤¹¡×¡Ö°ì»þÅª¤Ë²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¬TOP2¡£ÆÃ¤Ë20Âå¤Ï¡¢LINE¤ò´Þ¤àSNS¤Ç¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£70Âå¤Ï¡Ö¤Ï¤¬¤¤Ç¤ÎÏ¢Íí¤ò¤ä¤á¤ë¡×¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ã¿Þ5¡ä
¡Ú¿Í¤È¤Î¤Ä¤¤¢¤¤Êý¤ÎÊÑ²½¤È¹Í¤¨Êý¡Û
Ä¾¶á3Ç¯´Ö¤Î¿Í¤È¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤¬61¡ó¡¢¡Ö¸º¤Ã¤¿¡×31¡ó¡¢¡ÖÁý¤¨¤¿¡×8¡ó¡£¸º¤Ã¤¿³ä¹ç¤ÏÇ¯Âå¤Ë¤è¤ëº¹¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Áý¤¨¤¿³ä¹ç¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï20Âå¤Î14¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¿Í¤È¤Î¤Ä¤¤¢¤¤Êý¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¤¢¤¦¿Í¤ÏÁý¤ä¤µ¤º¤Ë¡¢º£¤ÎÁê¼ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×49¡ó¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿Í¤È¤Ä¤¤¢¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×20¡ó¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤È¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×18¡ó¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿Í¤È¤Ä¤¤¢¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢Ç¯Âå¤¬¼ã¤¤¤Û¤ÉÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢20Âå¤Ï28¡ó¤òÀê¤á¤ë¡£¡ã¿Þ6¡ä
¡ÚÇ¯²ì¾õ¤ÎÁ÷ÉÕ¾õ¶·¡Û
¡ÖÇ¯²ì¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡¦Á÷¤ëÍ½Äê¡×¤Î¿Í¤Ï32¡ó¡¢Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡ÖÁ÷¤Ã¤¿¡¦Á÷¤ëÍ½Äê¡×¤Î¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£²áµî¤â´Þ¤á¡ÖÇ¯²ì¾õ¤¸¤Þ¤¤¤ò¤·¤¿¡×¿Í¤Ï62¡ó¤È¡¢¤Ï¤¬¤¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬¶Á¤¤¤¿2025Ç¯·ë²Ì¤ÈÂç¤¤ÊÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ã¿Þ7¡ä
¢£¥ì¥Ýー¥È¹àÌÜ°ìÍ÷
¢¢ Â°ÀÀßÌä¡ÊÀÊÌ¡¿Ç¯Âå¡¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¡¿µï½»ÃÏ¡¿Æ±µï²ÈÂ²¡¿¿¦¶È¡Ë
¢¢ Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー
¢§¡¡Ä´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ
¢¢ ¿Í´Ö´Ø·¸¤Î½Å»ëÅÙ
¢¢ º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¿Í´Ö´Ø·¸
¢¢ ¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í´Ö´Ø·¸
¢¢ º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë½õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í
¢¢ º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¿Í
¢¢ ¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥ê¥»¥Ã¥È·Ð¸³
¢¢ ¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¿Í¡¿¥ê¥»¥Ã¥ÈÊýË¡
¢¢ ¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÍýÍ³¡¦¤¤Ã¤«¤±¡Ê¼«Í³²óÅúÈ´¿è¡Ë
¢¢ ¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥ê¥»¥Ã¥È°Õ¸þ
¢¢ ¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¿Í¡¿¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤¤ÊýË¡
¢¢ ¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¡¦¤¤Ã¤«¤±¡Ê¼«Í³²óÅúÈ´¿è¡Ë
¢¢ ÇÛ¶ö¼Ô¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡¿¶õµ¤´¶
¢¢ ¿Æ¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡¿¶õµ¤´¶
¢¢ Í§¿Í¡¿¿ÆÍ§¤Î¿Í¿ô
¢¢ SNS¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Äー¥ëÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÂÐÌÌ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ²½
¢¢ Ä¾¶á3Ç¯´Ö¤Î¿Í¤È¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤ÎÊÑ²½
¢¢ ¿Í¤È¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý
¢¢ 2026Ç¯¤ÎÇ¯²ì¾õÁ÷ÉÕ¾õ¶·
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº¼êË¡¡¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¡Ê¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° ¥»¥ë¥Õ·¿¥¢¥ó¥±ー¥È¥Äー¥ë¡ÖQiQUMO¡×»ÈÍÑ¡Ë
Ä´ººÃÏ°è¡¡¡§Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Ä´ººÂÐ¾Ý¡¡¡§20～79ºÐ¤ÎÃË½÷¡Ê2023Ç¯¡¦2021Ç¯¡§20～69ºÐ¤ÎÃË½÷¡Ë
Ä´ºº´ü´Ö¡¡¡§2026Ç¯¡§ 1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¡¿2025Ç¯¡§1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡¿2024Ç¯¡§1·î1Æü¡Ê·î¡Ë2023Ç¯¡§1·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿2021Ç¯¡§12·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
Í¸ú²óÅú¿ô¡§ËÜÄ´ºº2,400¥µ¥ó¥×¥ë¡Ê2023Ç¯¡¦2021Ç¯¡§ËÜÄ´ºº1,000¥µ¥ó¥×¥ë¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨Ä´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢Ã¼¿ô½èÍý¤Î¤¿¤á¹½À®Èæ¤¬100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° https://www.cross-m.co.jp/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-20-2 Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥¿¥ïー24F
Àß¡¡Î©¡§2003Ç¯4·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO ¸Þ½½Íò ´´
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á»ö¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥µー¥Á¤Ë´Ø¤ï¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æー¥·¥ç¥ó
