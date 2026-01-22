±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ëReflet¤¬¡¢À¤³¦¤Çµ±¤¯ÃÎÀ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ò°é¤à±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ë¡ÖLumiere¡¡¡Ê¥ë¥ß¥¨ー¥ë¡Ë¡×¤òÂçºå¤ËOPEN¡£´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢½é¤ÎÅ¸³«¤ò¼Â¸½¡£
¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ë¤Æ¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¤Î±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ë¡ÖReflet¡Ê¥ë¥Õ¥ì¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥Õ¥ì(¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹©Æ£ ²í¹°)¤¬¡¢±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ë¡ÖLumiere¡¡¡Ê¥ë¥ß¥¨ー¥ë¡Ë¡×¤òÂçºå¤Ë¿·µ¬³«¹»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î³«¹»¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Lumiere¤Ï¥¢ー¥È¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢ー¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¶µÍÜ¡¦¶µ°é¤òÍ»¹ç¤·¡¢¿¼¤¤»×¹ÍÎÏ¤ÈÁÏÂ¤À¤òÍÜ¤¦ËÜ¼ÁÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ò¼Â¸½¤·¡¢2025Ç¯12·î¤Ë²£ÉÍ»Ô¤Ë1¹»ÌÜ¤ò³«¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ë¿·¤¿¤Ë³«¹»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÌÜÅª¤ä¥ì¥Ù¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿4¼ïÎà¤Î¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤äICT¼ø¶È¡¢Äê´ü¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¼Á¤Î¹â¤¤¥µ¥Ýー¥È¤òÁ´¥×¥é¥ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¿ï»þ¡¢ÌµÎÁÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤È¶µÍÜ¤òÍ»¹ç¤·¤¿ËÜ¼ÁÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏLumiere¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¤³¦´ð½à¤ÎCLIL¡¦TBL¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¤È¹ñºÝ´¶³Ð¤ò°é¤à¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ëLumiere(¥ë¥ß¥¨ー¥ë)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦¤Çµ±¤¯ÃÎÀ¤ò°é¤à¡¢All English¤Î¤³¤É¤â±Ñ¸ì¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÃç´Ö¤È³Ø¤Ù¤ëÁªÈ´À©¤Ç¡¢¹Ö»Õ¤¬À¸ÅÌ¤ÎÉ½¾ð¤äÍý²òÅÙ¤òÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë¥Õ¥©¥íー¤·¤Þ¤¹¡£²Ê³ØÅª¤Ê³Ø½¬¥á¥½¥Ã¥É¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥Èµ¡²ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹³Ø½¬¼Ô¤Ë±þ¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½»½ê¡Û
¢©531-0064
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¹ñÊ¬»û2-2-41
Tatsumiya BLDG.2F
¡ÚÅÅÏÃ¡Û
06-7713-0201¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö:11:00～20:00¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û
1¥³¥Þ50Ê¬～
¡ÚÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡Û
3ºÐ～¾®³Ø6Ç¯À¸
¡ÚÎÁ¶â¡Û
¥°¥ëー¥×¥ì¥Ã¥¹¥ó¡§·î4²ó～12²ó
·î³Û30,000±ß～
¡ÚÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Û
¼ÂºÝ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÈÆ±¤¸ÆâÍÆ¤Ç¤´°ÆÆâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌµÎÁ¤ÎÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¤Ï¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://lumiere-english.com/kokubunji/
¸ø¼°LINE¡§https://line.me/R/ti/p/@498kphvd
¢£Reflet¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¯¿Í¿ô¥¯¥é¥¹¤È¸ÇÄêÃ´Ç¤À©¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë³°¹ñ¿Í¹Ö»Õ¤¬ÃúÇ«¤Ë¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¸ÄÀ¤ÈÀ®Ä¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£¡Ö±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö¡×¤«¤é¡Ö±Ñ¸ì¤ÇÍ·¤Ö¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤¿¤À±Ñ¸ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»È¤¨¤ë±Ñ¸ì¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢TBL¡Ê¥¿¥¹¥¯¥Ùー¥¹³Ø½¬¡Ë¤ÈCLIL¡ÊÆâÍÆ¸À¸ìÅý¹ç·¿³Ø½¬¡Ë¤Î³¤³°¤ÇºÇÀèÃ¼¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢À¸ÅÌ¤¬¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢¼ÂºÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÌòÎ©¤Ä¥¹¥¥ë¤òÍÜ¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://reflet.site/
¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/l7WebG5
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥Õ¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥Õ¥ì
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹©Æ£ ²í¹°
½êºßÃÏ¡§¢©247-0056 ¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»ÔÂçÁ¥1-24-11-3F
ÀßÎ©¡§2022Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§»Ò¶¡¸þ¤±±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ë¤Î±¿±Ä
URL¡§https://reflet.site/