¡Ú1/21(¿å)¡ÛÈ¬Ë§±à¥°¥ëー¥×¡¢Ê¡Åç¸©ÅÄÂ¼»Ô¤È¡ÖÊñ³çÅªÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¡¢Æ±»Ô¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¶¯²½¡¦¸òÎ®¿Í¸ý³ÈÂç¤Ë¤è¤ëÃÏ°è³èÀ²½¤ò¤á¤¶¤¹
Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë¶È ³ô¼°²ñ¼ÒÈ¬Ë§±à¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°æ¾åµÁÂ§¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÈ¬Ë§±à¡×¡Ë¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÈ¬Ë§±à¸òÎ®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹(ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æ¾åµÁÂ§¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÈ¬Ë§±à¸òÎ®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡×)¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü(¿å)¡¢Ê¡Åç¸©ÅÄÂ¼»Ô¤È¡ÖÊñ³çÅªÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°¼Ô¤¬Áê¸ß¤Ë¡¢¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ä»ñ¸»¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Æ±»Ô¤Î¤è¤ê°ìÁØ¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¸òÎ®¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð³ÈÂç¡¢»°¼Ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¸þ¾å¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Äù·ë¼°¤ÎÍÍ»Ò
¢£Ï¢·È¶¨ÎÏ»ö¹à
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©ÅÄÂ¼»Ô¤ÎÇÀ»ºÊª¤ä²Ã¹©ÉÊ¡¢¹©·ÝÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥á¥Ë¥åー¤Î³«È¯¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿ä¿Ê¡¦È¯¿®¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¸òÎ®¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¡¦ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ò¤á¤¶¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢»°¼Ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î»ö¹à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡ËÅÄÂ¼»Ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿ä¿Ê¡¦È¯¿®¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£²¡ËÅÄÂ¼»Ô¤ÎÇÀ»ºÊª¡¢²Ã¹©ÉÊ¡¢¹©·ÝÉÊ¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£³¡ËÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ëÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£´¡Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Î°Ý»ý¡¦¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£µ¡ËÅÄÂ¼»Ô¤Î¥·¥Æ¥£¥»ー¥ë¥¹µÚ¤Ó´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£¶¡ËÅÄÂ¼»Ô¤Î¸òÎ®¿Í¸ý³ÈÂçµÚ¤Ó´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£·¡ËÏ¢·ÈÃæ¿õÅÔ»Ô·÷·ÁÀ®¤Ë·¸¤ë³èÆ°¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£¸¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡¢»°¼Ô¤Î¶¨µÄ¤Ë¤è¤êÄê¤á¤ë»ö¹à
¢£Ê¡Åç¸©ÅÄÂ¼»Ô¤È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß°ìÎã
¡Ú2020Ç¯ÅÙ¡¡¥Û¥¹¥È¥¿¥¦¥ó³èÆ°¤ÇÏ¢·È¡Û
Åìµþ2020Âç²ñ¤ò·Àµ¡¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Û¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¥¢¥Ôー¥ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ç´´²ñ°÷¤òÌ³¤á¤ëÈ¬Ë§±à¤Ï¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î³§ÍÍ¤È½Ð°©¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Û¥¹¥È¥¿¥¦¥ó³èÆ°¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÂ¼»Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¥Û¥¹¥È¥¿¥¦¥ó³èÆ°¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ñー¥ëÏ¢Ë®Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥Û¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Æ±»Ô¤Ï¡¢2020Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¥µ¥ß¥Ã¥È2021¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ±¥µ¥ß¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÀ¤³¦¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÎÁÍý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈ¯É½²ñ¡×¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë¥á¥Ë¥åー¤òÈ¬Ë§±à¤È¶¦Æ±³«È¯¡£ÅÄÂ¼»Ô»º¤Î¿©ºà¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡ÖÅÄÂ¼»Ô»º¤ÎÌîºÚ¤Çºî¤ë¥Í¥Ñー¥ë¤Î¥À¥ë¥Ðー¥È¡×¡¢¡Ö¤½¤ÐÊ´¤Î¤È¤¦¤ÕÌß¡×¤Î2ÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡ÖÅÄÂ¼»Ô»º¤ÎÌîºÚ¤Çºî¤ë¥Í¥Ñー¥ë¤Î¥À¥ë¥Ðー¥È¡×
¡Ú2021Ç¯ÅÙ¡¡ÅÄÂ¼»Ô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥Ã¥¥ó¥°¶µ¼¼¡¿2022Ç¯ÅÙ¡¡ÅÄÂ¼»Ô¥¯¥Ã¥¥ó¥°¶µ¼¼¡Û
ÅÄÂ¼»Ô¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§¾Ú»ºÉÊ¡ÖÅÄÂ¼¤Î¶Ë(¢¨)¡×¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ÈÅìµþÅÔ¿´Éô¤Î½»Ì±¤Ø¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥Ã¥¥ó¥°¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¡£È¬Ë§±à¥·¥§¥Õ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡¢ÅÄÂ¼»Ô»º¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥Ã¥¥ó¥°¶µ¼¼¤ÎÍÍ»Ò
¢¨¡ÖÅÄÂ¼¤Î¶Ë¡×¤È¤Ï
ÃÏ°è»º¶È³èÀ²½¤òÌÜÅª¤Ë2020Ç¯7·î¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ÅÄÂ¼»Ô¥Ö¥é¥ó¥É»ºÉÊÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¡£»ÔÆâ¤Çºî¤é¤ì¤¿ÇÀ»º²Ã¹©ÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢Í¼±¼ÔÅù¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë»ÔÇ§¾Ú°Ñ°÷²ñ¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÇ§¤á¤¿»ºÉÊ¤Ç¡¢»Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆÃ»ºÉÊ¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú2023Ç¯ÅÙ¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¢¤Ö¤¯¤Þ¹â¸¶¤òÌ£¤ï¤¦¡×¡¿2024Ç¯ÅÙ¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥çー¥ëー¥à¡Ö¼«Á³¤Î¤á¤°¤ß¤òÌ£¤ï¤¦¡×¡Û
ÅìµþÅÔÆâ¤Î²ñ¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÄÂ¼»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄê³«ºÅ¡£¡ÖÅÄÂ¼¤Î¶Ë¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥Ã¥¥ó¥°¶µ¼¼¤ä¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢°Ü½»¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÄÂ¼»Ô¤òPR¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥çー¥ëー¥à¡Ö¼«Á³¤Î¤á¤°¤ß¤òÌ£¤ï¤¦¡×¤ÎÍÍ»Ò
¡Ú2025Ç¯ÅÙ¡¡¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Ç¥ê¥Ð¥êー by HAPPO-EN Âè6ÃÆ¡×¡¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥çー¥ëー¥à¡ÖÅÄÂ¼¤Î¶Ë COLLECTION¡×¡Û
TAKANAWA GATEWAY CITY¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅÄÂ¼¤Î¶Ë¡×¤Î¤Û¤«¡¢°¤Éð·¨¹â¸¶¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤Ç°é¤Ã¤¿¤¨¤´¤Þ¤ä¤½¤Ð¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤Ê¤É¿·Á¯¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÄÂ¼»Ô¤Î¡Ö¿©¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Ç¥ê¥Ð¥êー by HAPPO-EN Âè6ÃÆ¡×³«È¯¥á¥Ë¥åー
2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÄÂ¼¤Î¶Ë¡×¤È¼ò¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤äÆÃ»ºÉÊµÚ¤Ó»ºÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÆÃ»ºÉÊ¤ä¥á¥Ë¥åー³«È¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¸òÎ®¿Í¸ý¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÈ¬Ë§±à¸òÎ®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒÈ¬Ë§±à¤Î¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢¿©¤òÃæ¿´¤Ë¸òÎ®¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ°è¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼«¼£ÂÎPR»ö¶È¡¢¿©¤ÎµòÅÀ³«È¯»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏÅìµþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ï¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¼«¼£ÂÎ¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ëÆÁÅç¸©¡¦Ê¡Åç¸©¡¦»³·Á¸©¤Î3²Õ½ê¤Ë±Ä¶È½ê¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤òµòÅÀ¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀßÎ©¡¡¡§2023Ç¯8·î8Æü
¡¦ÂåÉ½¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°æ¾å µÁÂ§
¡¦URL¡¡¡§https://happo-en-contents.co.jp/
¡ÚÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë¶È¡¡È¬Ë§±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
È¬Ë§±à¤ÏÅìµþ¡¦Çò¶âÂæ¤Ë¤Æ¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¹Âç¤ÊÆüËÜÄí±à¤È¶¦¤ËÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤ÈÊ¸²½¤òÂÎ¸½¤·¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤Ç¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤ò±é½Ð¤¹¤ëÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£º§Îé¡¦±ã²ñ»ö¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¤äÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ëMICE¡¢ÃÏ°è¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó±¿±Ä¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤È¶¦¤Ë²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¡ÖÆüËÜ¤ò¡¢Èþ¤·¤¯¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ø¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
