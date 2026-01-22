¥¥æー¥Ôー¶ÈÌ³ÍÑ¡¡Å´Ê¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÇÛ¹ç¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡Ö¥¹¥Îー¥Þ¥ó £Ã£á¡¦£Æ£å¤¿¤Ã¤×¤ê¥ª¥à¥ì¥Ä¡×¥·¥êー¥º¤Ø¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
¥¥æー¥Ôー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¹âµÜ Ëþ¡¢°Ê²¼¥¥æー¥Ôー¡Ë¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¾¦ÉÊ¡Ö¥¹¥Îー¥Þ¥ó £Ã£á¤¿¤Ã¤×¤ê¥ª¥à¥ì¥Ä¡×¥·¥êー¥º¡ÊÎäÅàÉÊ¡Ë¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¿·¤¿¤ËÅ´Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤â¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡Ö£Ã£á¡¦£Æ£å¡Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¦Å´¡Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¥ª¥à¥ì¥Ä¡×¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»µë¿©¤Î¸½¾ì¤ÇÍ×Ë¾¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¡ÖÅ´Ê¬¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÇÛ¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å´¤ÎÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÇÛ¹ç¤ò¹©É×¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÉ½ÌÌ¤Ë²þÎÉ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼êºî¤ê¤é¤·¤¤·Á¾õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¼êÉÔÂ¤ä¸¥Î©´ÉÍý¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë³Ø¹»¤äÉÂ±¡»ÜÀß¡¢»ö¶È½êµë¿©¤Ê¤É¤Ø¤ÎÄó°Æ¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
±ÉÍÜ»Î¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¡ªÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê¡ÖÅ´¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÊäµë
³Ø¹»µë¿©¤ä»ö¶È½êµë¿©¤Ê¤É¤Îµë¿©¶ÈÂÖ¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¡¢¸¥Î©´ÉÍý¤ÎÊ£»¨¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Ø¹»µë¿©¤Ç¤Ï¡¢»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÅ´Ê¬¡×¤Î±ÉÍÜ¶¯²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿©¡Ê¤´ÈÓ¡Ë¤ÈµíÆý¤À¤±¤Ç¤ÏÅ´Ê¬¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê¤¿¤á¡¢¼çºÚ¤äÉûºÚ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊä¤¦¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡Ê100g¤¢¤¿¤ê246mg～264mg¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Å´Ê¬¤ò100g¤¢¤¿¤ê4.3mg～4.6mgÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ì²ó¤Îµë¿©¤ÇÉ¬Í×¤ÊÅ´Ê¬¤Î´ð½àÃÍ¢¨1¡Ê¾®³Ø1Ç¯À¸¤Ç2mg¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Ç4.5mg¡Ë¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Å´Ê¬¤ÎÇÛ¹ç¤òÁý¤ä¤¹¤Û¤É¡¢Å´ÆÃÍ¤Î¶ìÌ£¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢ÇÛ¹ç¤Î¹©É×¤Ë¤è¤ê²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¹ð¼¨Âè½½¹æ¡¡»ùÆ¸Ëô¤ÏÀ¸ÅÌ°ì¿Í°ì²óÅö¤¿¤ê¤Î³Ø¹»µë¿©ÀÝ¼è´ð½à¤è¤ê
º¸¤«¤é¡Ö¥×¥ìー¥ó¡×¡Ö¤Û¤¦¤ì¤ó¤½¤¦¡×¡Ö¥È¥Þ¥È¥ßー¥È¡×40g¥¤¥áー¥¸
Ä´Íý¸½¾ì¤Î¸úÎ¨²½¤È¡Ö¼êºî¤ê´¶¡×¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½
µë¿©¶ÈÂÖ¤Ç¤Ï¡¢Ä´Íý¹©Äø¤¬´ÊÃ±¤Ç¡¢ÀßÈ÷´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢10¸Ä¤¬1ÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¡¢100¸ÄÆþ¤ê¤Î¥Ð¥é¥¿¥¤¥×¤Î²Ù»Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì1¸Ä¤¢¤¿¤ê40g¤È60g¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤ëÎÌ¡¢Ä´Íý¸½¾ì¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥à¥ì¥Ä¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼êºî¤ê¤é¤·¤¤·Á¾õ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥½ー¥¹¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡Ö¥×¥ìー¥ó¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ò²Ã¤¨¤ÆºÌ¤ê¤è¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö¤Û¤¦¤ì¤ó¤½¤¦¡×¤È¡¢¥È¥Þ¥È¤È¤Ò¤Æù¤Î¥½ー¥¹¤òÊñ¤ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö¥È¥Þ¥È¥ßー¥È¡×¤Î3¼ïÎà¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥á¥Ë¥åーÎã¡Û
¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó¤È¥ª¥à¥ì¥Ä¤Î¥Ñ¥ïー¥µ¥é¥À
¤Û¤¦¤ì¤óÁðÆþ¤ê¥ª¥à¥ì¥Ä¤ÈºÌ¤êÌîºÚ¤Î¥Óー¥Õ¥«¥ìー
¥ª¥à¥ì¥Ä¥Ðー¥¬ー
¥¥æー¥Ôー¤Ï¡¢µë¿©¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¾¦ÉÊ³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºî¤ë¿Í¤È¿©¤Ù¤ë¿Í¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿©¤È·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¾¦ÉÊÌ¾¡¦ÆâÍÆÎÌ¡¿²Ù»Ñ¡¦¾ÞÌ£´ü´Ö¡¦²Á³Ê¡¦È¯ÇäÆü¡Ô¶ÈÌ³ÍÑ¡Õ
£²¡¥¾¦ÉÊÆÃÄ§
¡Ú¥×¥ìー¥ó¡Û
¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¦Å´¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥½ー¥¹¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤Û¤¦¤ì¤ó¤½¤¦¡Û
¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¦Å´¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ç¤¹¡£¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ò²Ã¤¨¤ÆºÌ¤ê¤è¤¯¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥È¥Þ¥È¥ßー¥È¡Û
¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¦Å´¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ç¤¹¡£¥È¥Þ¥È¤È¤Ò¤Æù¤Î¥½ー¥¹¤òÊñ¤ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
£³¡¥¼ç¤ÊÄó°ÆÀè
³Ø¹»µë¿©¡¢»ö¶È½êµë¿©¡¢ÉÂ±¡»ÜÀß¤Ê¤É
¡Ú¶ÈÌ³ÍÑ ¡Ö¥¹¥Îー¥Þ¥ó £Ã£á¡¦£Æ£å¤¿¤Ã¤×¤ê¥ª¥à¥ì¥Ä¡×¥·¥êー¥º¢¨2¡Û¡¡
¢¨2 Á´3¼ï¡¦³Æ¥µ¥¤¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1ÂÞ100¸ÄÆþ¤ê¤Î¡Ö¥Ð¥é¥¿¥¤¥×¡×¤Î²Ù»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£