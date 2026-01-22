¥×¥ì¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥Ü¡¢ÀçÂæ¤òµòÅÀ¤ËÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¶¯²½～³ô¼°²ñ¼ÒSRIA Lab¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤Ë¤è¤êSI¤ª¤è¤ÓGovTech»ö¶ÈÂÎÀ©¤ò³È½¼～
¥×¥ì¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çð ¾¢¡¢°Ê²¼¡Ö¥×¥ì¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥Ü¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î14ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÀçÂæ¤ÇSI¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSRIA Lab¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌîÏ¤ ¹À°ì¡¢°Ê²¼¡ÖSRIA Lab¡×¡Ë¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ³ô¼°¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥Ü¤ÏÀçÂæ¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢SRIA Lab¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¿SI¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë»ö¶È¤ò¿·ÀßÊ¬³ä¤Ë¤è¤ê¾µ·Ñ¤·¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î³«È¯ÂÎÀ©¤ÎºÇÅ¬²½¤ª¤è¤Ó»ö¶È´ðÈ×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°¼èÆÀ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¥×¥ì¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥Ü¤Ï¡Öµ»½Ñ¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤ÇÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¹âÅÙIT¿Íºà¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤¿DX³«È¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì±´Ö´ë¶È¤ÎDX»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëGovTech¡Ê¥¬¥Ö¥Æ¥Ã¥¯¡Ë»ö¶È¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥Þー¥È¸ø¶¦¥é¥Ü¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½»Ì±¥µー¥Ó¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤ä¹ÔÀ¯¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎDX¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¸ø¶¦¥é¥Ü¤Îµ¡Ç½³È½¼¡¢AI³èÍÑÎÎ°è¤Î³«È¯¡¢Æ³Æþ»Ù±çÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ê¤É¡¢GovTechÎÎ°è¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢SRIA Lab¤Ï¡Öµ»½Ñ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ò¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢ÀçÂæ¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦µ»½Ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µ»½Ñ¤Ø¤ÎÃµµæ¿´¤È¼ÂÁõÎÏ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊSI¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÀçÂæ¤Ç»ö¶È´ðÈ×¤ò»ý¤ÄSRIA Lab¤ò¥°¥ëー¥×¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë³«È¯¡¦±¿ÍÑÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î¾¼Ò¤Îµ»½ÑÎÏ¡¦¿Íºà¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¸ø¶¦¡¦Ì±´ÖÁÐÊý¤Ë¤ª¤±¤ëDX»Ù±ç¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥Ü¤¬Í¤¹¤ë¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤Ë¤è¤ë½ÀÆð¤Ê³«È¯ÂÎÀ©¡×¤È¡¢SRIA Lab¤Î¡Ö¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤È¼ÂÀÓ¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢ÀçÂæ¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿SI»ö¶È¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢GovTech»ö¶È¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¹¥Þー¥È¸ø¶¦¥é¥Ü¡×¤Î³«È¯¡¦¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎDX¥Ëー¥º¤Î¹â¤¤ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯ÎÏ¤È±¿ÍÑ»Ù±çÂÎÀ©¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú¾ù¼õ²ñ¼Ò¡Û
¼ÒÌ¾¡§¥×¥ì¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Çð ¾¢
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÉÊÀî¶è¾åÂçºê2-15-19MGÌÜ¹õ±ØÁ° 9³¬
ÀßÎ©¡§2016Ç¯1·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§DX³«È¯»ö¶È¡¢GovTech»ö¶È
URL¡§https://www.playnext-lab.co.jp
¡Ú¾ùÅÏ²ñ¼Ò¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSRIA Lab
½êºßÃÏ¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èÃæ±ûÆóÃúÌÜ£±£±ÈÖ£±£¹¹æ
ÀßÎ©¡§2026Ç¯1·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯»ö¶È
¡ãÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
¥×¥ì¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò/Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý
E-mail: info@playnext-lab.co.jp