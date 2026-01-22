Soradynamics、国際イベント MCON TOKYO 2026 に公式参加

Soradynamics株式会社

Soradynamics（ソラダイナミクス）は、2026年2月7日に東京国際フォーラムで開催される国際イベント「MCON TOKYO 2026」に参加します。

本イベントは、安全保障・防災分野に関わるコミュニティを支援・称える国際イベントです。参加費無料で一般にも公開されています。

Soradynamicsは、本イベントの趣旨に賛同し、その取り組みを応援する立場として参加します。

【出展内容（予定）】

・最新ドローン技術・製品の展示

・防災・公共安全分野での活用事例紹介

【イベント概要】

イベント名：MCON TOKYO 2026

日時：2026年2月7日

会場：東京国際フォーラム

入場：無料

公式サイト：https://mcon.live/ja/MCON-tokyo

【Soradynamicsについて】

Soradynamicsは、商用・産業用途に対応した高性能ドローン技術を提供する最前線のエアロスペース企業です。安全性、耐環境性能、自律運航アルゴリズムに強みを持ち、インフラ点検、防災対応、物流、公共安全など幅広い社会課題の解決を目指すソリューションを展開しています。

所在地 ：東京都中央区日本橋2‐15‐3 日本橋HYビル10階

代表者 ：イムティアズ・ティー・ラダック

事業内容：ドローンの設計、開発、販売

URL ：https://www.soradynamics.com

お問い合わせ先

Soradynamics株式会社

担当者 ：営業部 黒木

電話 ：03-6262-6805

Email ：info@soradynamics.com