パスワードレス認証、フィッシング詐欺対策を実現する、パスキー、FIDO UAF、生体認証等を含む幅広い認証方式と不正検知機能を備えたセキュリティ強度の高い多要素認証サービスを提供開始

【デオンジャパンについて】

デオンジャパンは、スタンダードチャータード銀行、ANZ銀行等の大手金融機関やアメリカン航空等のグローバル企業を中心に欧州、米国、アジアパシフィック等の世界各国で 300社以上のユーザーを持つ、2000年創業のアイルランド発の認証サービスプロバイダーであり、FIDOアライアンスのボードメンバーおよび同アライアンスの FIDO UAF、FIDO2 の Technical Working Group のメンバーとして各種 FIDO 規格の策定に携わってきた Daon Inc. の日本現地法人です。





【背景】近年、世界各国でオンラインサービスにおける不正行為が数多く発生しており、その手法も日々高度化・巧妙化しています。日本においても金融系をはじめとしたオンラインサービスが様々な攻撃を受け、その被害が拡大しています。このような状況の中、世界各国の大手銀行、証券会社、カード会社、仮想通貨取引事業者金、航空会社、ホテルチェーン、ECサービス、エンターテイメント関連等の企業が、不正防止・セキュリティ強化に向けて採用し、ログイン認証から取引認証、アカウント復旧までを完全 ID/パスワードレスのオンラインバンキング等のサービスに利用している、FIDO認証、顔認証、声紋認証、画像・音声の Deepfake検出を含む最先端の不正検知機能を併せ持つ統合認証プラットフォームを日本市場向けに提供します。

【提供サービス】

FIDO認証

FIDO Alliance において、パスキー、UAF の規格策定に携わってきた知見と、世界中のユーザーからの要望に基づいた FIDO認証サービスを提供しています

・パスキー

Webアプリ向け FIDO 認証であるパスキーについては下記の２方式を提供

■同期型 (Synced Passkey)

エンドユーザー自身の操作でパスキー認証器となるスマホ等の端末を変更追加できる方式

■端末固定型 (Device-bound Passkey)

パスキー認証器の変更追加操作が行われていることをサービス提供事業者に通知する方式

事業者が認めた端末(スマホ)のみを認証器とする、よりセキュリテイ強度が高いパスキー

・FIDO UAF

ネイティブアプリ向け UAF では端末付属の生体認証に加えてデオン独自の不正検知機能を備えた生体認証も提供可能

多要素認証

FIDO認証に加え、高精度の顔認証、声紋認証等の生体認証、および公開鍵方式の知識認証も提供

これらにより、所持物認証、知識認証、生体認証の3要素を備えた公開鍵方式の多要素認証を実現



不正検知機能

2022年から提供を開始し世界中のユーザーに利用されている、偽造された画像を使った Presentation Attack によるなりすましを防ぐライブネスチェック機能や、生成AIによって作成された画像・音声を検出する Deepfake 検出機能、Injection Attack 検知機能等の不正検知機能を提供

