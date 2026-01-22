YOSHIDA & Co. 90th Anniversary Project 010「Marc Newson × PORTER」を発売します。

株式会社 吉田

Marc Newson氏は、オーストラリア出身の世界的インダストリアルデザイナーです。活動領域は家具や船舶、自動車、航空機のデザインをはじめ、建築、時計、ジュエリー、ファインアートのインスタレーションにまで及び、非常に幅広い分野でデザインを手掛けています。

素材や技法、製造プロセスにおいて常識にとらわれないアプローチで知られ、純粋なフォルムと大胆な色使いを特徴とする独自の美学によって、ポストモダン以降のデザインを代表する数々の名作を生み出してきました。

今回のコラボレーションは、2つの象徴的な素材によるフルリバーシブル仕様を採用しました。片面にはMarc Newson氏と深い関わりを持つヒッコリー、もう一方の面にはPORTERを象徴するナイロンツイルを使用し、シチュエーションや気分に合わせて表情を変えることができます。

DAYPACKHELMET BAGヒッコリーとナイロンツイルのコントラストが魅力

Marc Newson本人が長年ヒッコリーの衣服を愛用していることから採用した生地は、耐久性と実用性に優れたワークウェア素材として知られています。使い込むほどに風合いが増し、柔らかくエイジングしていくのも、この素材ならではの魅力です。

リバーシブルの内側には、ボンディング加工を施したナイロンツイル生地を採用しました。ナイロンツイル特有の控えめな光沢が、ヒッコリーの表情豊かな色調と美しいコントラストを生み出しています。



さらに、ファスナーテープや革引き手には、PORTERとMarc Newson氏のアイコンカラーであるオレンジをアクセントとして配置しました。

Marc Newson氏は、

「これらのバッグは、親しみやすく実用的でありながら、素材が持つ機能性やデザインの明快さだけでなく、生地に刻まれた歴史や、使い方によって広がる高い汎用性など、重層的な物語も感じさせてくれます。バッグの内側と外側は対立するのではなく、共存し、使い手に実用的な可能性と使う楽しさの両方をもたらします」と語ります。

デイパックのフルリバーシブル仕様を実現するため、吉田カバンはオリジナルのリバーシブル構造を新たに開発。これにより、デイパックとしての機能を損なうことなく、快適な両面使用を可能にしています。（※特許出願番号：2025-187320）

普遍的なデザインでありながら、機能性を重視した構造への挑戦を続けるPORTERとMarc Newson氏が共有する価値観を凝縮したスペシャルアイテムです。

アイテム詳細DAYPACK \165,000（tax included）HELMET BAG \110,000（tax included）発売日 / 販売店舗

発売日：2026年1月23日（金）

販売店舗：Paris LIMITED STORE、PORTER flagship store、PORTER GINZA、PORTER SHINJUKU、PORTER KOBE、PORTER EXCHANGE、KURA CHIKA by PORTER HONG KONG HARBOUR CITY、KURA CHIKA by PORTER TAIWAN TAIPEI、PORTER KOREA APGUJEONG、PORTER BANGKOK、吉田カバンオフィシャルオンラインストアのみの限定発売です。

※吉田カバンオフィシャルオンラインストアではPM12:00（正午）頃から発売します。

※90周年限定のタグを縫い付けた特別なオリジナル巾着が付属します。

※完全数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

問い合わせ先

PORTER OMOTESANDO

住所：東京都渋谷区神宮前5-6-7

電話番号：03-5464-1766