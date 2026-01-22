【JWマリオット・ホテル東京】ドン ペリニヨンとミシュランスターシェフの饗宴　一夜限りの特別なモダン地中海料理ディナー　2月19日（木）開催

マリオット・インターナショナル

2025年10月に東京・高輪の新街「TAKANAWA GATEWAY CITY」の高層階に開業したJWマリオット・ホテル東京（東京都港区高輪二丁目21番2号、総支配人：クリストファー・クラーク）は2026年2月19日（木）、フランスを代表する世界的シャンパーニュメゾン「ドン ペリニヨン」と、当ホテルモダン地中海料理「セフィーノ（Sefino）」を監修するミシュランスターシェフ、アグスティン・バルビのコラボレーションによる一夜限りの特別なペアリングディナーイベントを開催いたします。

本イベントは、当ホテルのモダン地中海料理「セフィーノ（Sefino）」を監修する気鋭のミシュランスターシェフ、アグスティン・バルビが来日し、この日のために構成した限定地中海コース料理7品とドン ペリニヨンの貴重なヴィンテージとのペアリングをお楽しみいただける一夜限りの特別なディナーイベントです。

イベント参加者には、ディナーに先立ち、ウェルカムレセプションとして館内のポップアップバー「4-0-3」にて、ドン ペリニヨンの世界観を表現した期間限定「ドン ペリニヨン ルーム」へご案内いたします。

本イベントの詳細は、以下のとおりです。

ドン ペリニヨンヴィンテージとミシュランスターシェフの饗宴

写真はイメージ

本イベントは、JWマリオット・ホテル東京にて館内2つの会場を使用した一夜限りの特別なダイニング体験です。

まずは、館内30階のポップアップバー「4-0-3」に設えた期間限定「ドン ペリニヨン ルーム」へお越しいただき、ドン ペリニヨンのヴィンテージ・シャンパーニュ「Dom Perignon Vintage 2015」で乾杯をお楽しみいただきます。

乾杯の後は、会場を29階のモダン地中海料理レストラン「セフィーノ（Sefino）」へ移し、ミシュランスターシェフ、アグスティン・バルビが手がけるモダン地中海料理の7品コースをゆっくりとご堪能いただけます。フランス、スペイン、イタリアを中心とした地中海の食文化に、日本の旬の食材やシェフ自身の感性を重ね合わせた、この日のための特別構成により、アグスティンシェフならではの世界観をご体験いただけます。

魚料理と肉料理には、ドン ペリニヨンを用いたソースやエッセンスを取り入れ、料理そのものにもシャンパーニュのニュアンスを織り込んでいます。さらに、それぞれの料理は、ドン ペリニヨンのシャンパーニュと丁寧にペアリングされ、シャンパーニュが持つ奥行きと気品を引き立てながら、料理と互いを高め合う至極の構成となっています。

また当日は、ドン ペリニヨンブランドアンバサダーの木下朋子氏にご登壇いただき、シャンパーニュの魅力についてお話しいただく貴重な時間も設けております。

■概要

開催日：2026年2月19日（木）

時間：18:00～21:00 （受付開始 18：00～）

料金：50,000円（7品コース＋シャンパーニュ5グラス、税・サービス料込）

予約：Sefinoオフィシャルサイト(https://www.sefinotokyo.com/groups)

スケジュール：18:00～18:30 「4-0-3」にてウェルカムレセプション

18:30～「Sefino」にてディナースタート

■メニュー

アミューズ

・スペシャルスナック

前菜

・カリフラワー／ブラウンバター／ヘーゼルナッツ／クリスタルキャビア

・春のイタリア伝統料理／ロブスター／蟹／キャビア

魚料理

・甘鯛／ドン ペリニョン ソース／モリーユ茸

肉料理

・和牛／チミチュリ／リーキ

デザート

・チョコレート／ルイボスティー

・ミニャルディーズ

※仕入れによってメニューの一部が変更となる場合がございます。

■ ドン ペリニヨン ラインナップ

乾杯

・Dom Perignon Vintage 2015

ペアリング

・Dom Perignon Vintage 2015

・Dom Perignon Vintage 2012

・Dom Perignon Rose Vintage 2009

・Dom Perignon Vintage 2008 Plenitude 2

■アグスティン・バルビ プロフィール

アルゼンチン出身。南米とヨーロッパにルーツを持ち、日本および香港で研鑽を積む中で、文化や記憶に根ざした独自の料理哲学を確立。

2020年、香港に自身のレストラン「Andō」を開業後、日本の食材とスペインの伝統を融合させた革新的な料理が高く評価され、2021年にミシュラン一つ星を獲得、「Asia’s 50 Best Restaurants」にも選出。

さらに2025年には「The Best Chef Awards」において最高位となるThree Knivesを受賞し、その創造性と国際的な影響力が称えられている。

現在は、JWマリオット・ホテル東京のモダン地中海レストラン「Sefino」を監修。幼少期の記憶に着想を得た「グルメ・エモーショナル」をコンセプトに、温かさと洗練を併せ持つ料理を展開している。

■期間限定「ドン ペリニヨン ルーム」2026年1月19日～4月30日（予定）

インターネットのエラーコード「403」にちなんで名付けられた、館内30階の隠れ家的バー「4-0-3」。酒造メーカーやワイナリーとのコラボレーションによる、唯一無二の体験をご提供します。

壁面には、日本最古の漫画として知られる国宝「鳥獣戯画」をモチーフにしたアートを大胆に配し、原作には登場しない大人の遊び心を感じさせる演出が施されています。

2026年1月19日から4月30日（予定）まで、世界的シャンパーニュメゾン「ドン ペリニヨン」とコラボレーションした期間限定の「ドン ペリニヨン ルーム」を展開中。



※桜の時期に合わせ、村上隆限定ラベルを数量限定でご提供。

（詳細はJWバー オフィシャルサイト(https://www.jwlounge-jwbar-lecres.jwmarriotthoteltokyo.com/groups)にて公開予定）

JWマリオット・ホテル東京について

2025年10月、TAKANAWA GATEWAY CITY内の高層階に誕生した、都会に佇むサンクチュアリ。高輪ゲートウェイ駅直結。羽田空港からは車で約20分、東京のターミナル品川駅へも徒歩圏内と、アクセス良好です。心温まるサービスとゲスト一人ひとりが“今この瞬間”を豊かに味わうマインドフルな体験を提供する当ホテルは、禅の美意識と高輪の豊かな歴史や自然美に着想を得たアートとデザインが随所に施されています。東京の美しい眺望を望む客室は、スイートルーム30室を含む全200室。アースカラーを基調にした落ち着いたエレガントな空間です。館内には、メインダイニングの日本料理「華香/Kakō」、ミシュランスターシェフが監修する割烹料理「咲/Saki」とモダン地中海料理「セフィーノ/ Sefino」、JWラウンジ、JWバー、クロワッサンバー「ル・クレス/Le Cres」の6つのレストランバーを擁し、屋内プールやフィットネスセンター、「SPA by JW」など充実したウェルネス施設を備えます。アクセス付きの客室に宿泊するゲスト専用の特別空間エグゼクティブラウンジでは、ワンランク上のステイが叶います。JWマリオットならではのさりげない気配りと上質で心地よいサービスを通して、心に残る特別なひとときをお届けします。

JW マリオット・ホテル＆リゾートについて

JWマリオットは、マリオット・インターナショナルが展開するラグジュアリーブランドのひとつで、受賞歴のあるホテルの数々や素晴らしいリゾートロケーションを世界中に誇ります。マインドフルネスの考えにインスピレーションを受けた JW マリオットは、ゲストが一緒になってあらゆる瞬間を最大限に体験することを促すプログラムとオファーを通じ、心に自身を見つけ、身体に栄養を与え、そして精神的に活力をみなぎらせることで、心と身体が一体となって感じられることに集中できるようデザインされた、安息の地となっています。現在JWマリオットは、世界各地 40 を超える国と地域に125 軒以上のホテルを展開しており、心身を満たされた状態でいられ、有意義なつながりを育み、心を養う手助けをする体験を求める、洗練されたマインドフルな旅行者に応えます。最新情報は、ウェブサイト、Instagram (@jwmarriotthotels) 、および Facebook (@JWMarriott) をご覧ください。JW マリオットは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムである Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオや Marriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比 類 なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、 marriottbonvoy.comをご覧ください。