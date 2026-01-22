【ちばぎん商店】12/26(金)～なばなおこげせんべいが初めて店舗販売されています！
なばなおこげせんべい
販売開始日時・価格・対象店舗
販売開始日時：
2025年12月26日（金）午前10：00～なくなり次第終了。
販売価格：
540円（税込）
販売店舗：
株式会社コミュニティー京成運営のファミリーマート以下14店舗
（千葉県）
・ネクスト船橋店・京成津田沼駅構内店・勝田台駅店・成田店・空港第２ビル駅店・成田空港駅店
・千葉中央駅店・新鎌ヶ谷駅店・千葉ニュータウン中央駅店・流山セントラルパーク駅前店
・市川妙典駅店・Pasar幕張上り店
（東京都）
・京成四ツ木駅店、・京成上野駅店
なばなおこげせんべい について
本商品は千葉県南房総市の厳選した「なばな」と千葉県市原市産の「みなよし米」を使用し、化学調味料不使用で、素材のやさしい香りが広がる商品となっております。
また老舗煎餅店の熟練技術を用いた“サクサクふわふわ”な食感で、どなたでも食べやすい仕上がりが特徴です。
これまでオンライン販売やイベントでのみ販売を行っており、実店舗での販売は今回が初めてとなります。
注意事項
・販売店舗の詳細は株式会社コミュニティー京成ホームページ（https://com-keisei.co.jp/）でご確認ください。
・売り切れ次第終了となりますので、お早めにお求めください。
【本件に関するお問い合わせ】
ちばぎん商店株式会社
千葉市中央区冨士見２丁目３番１号 塚本大千葉ビル２階
TEL:043-441-7270
●C-VALUEショッピングってなに？
C-VALUEクラウドファンディング発の人気商品をはじめ、“千葉ならでは”の商品を取り揃えた千葉の魅力をギュッと凝縮させたショッピングサイトです。
https://shop.c-value.jp/
●C-VALUEクラウドファンディングってなに？
「千葉のこれからに出会い、これからを応援する」がテーマの購入型クラウドファンディングサイトです（運営：ちばぎん商店株式会社）。千葉発の新しいブランドを創造し、新たなCHIBA（千葉）のVALUE（価値）を皆さまにお届けします！
https://www.c-value.jp/
ちばぎん商店株式会社： https://cbmnet.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/cvaluejp/
facebook：https://www.facebook.com/cvaluejp/
X：https://x.com/cvaluejp/
＜参考：会社概要＞
商号：ちばぎん商店株式会社
設立：2021 年5 月10 日
資本金：1 億円(別途、資本準備金1 億円)
株主構成：株式会社千葉銀行 100％
代表取締役社長：真下 健吾
事業内容：
(1)地域ブランド商品等の企画開発及び販売事業
(2)クラウドファンディング運営事業
(3)EC 運営事業
(4)上記に付帯する各種イベントの企画及び運営事業 等
ちばぎん商店株式会社
TEL：043-441-7270
E-mail：c-value@cbmnet.co.jp