【予告】AI搭載、次世代テニストレーニングロボット『Tenniix（テニックス）』が1月27日（火）よりMakuakeにて先行予約販売開始

FLUX ROBOTICS(HONG KONG)CO.，LIMITED

スポーツロボットテクノロジー企業のFLUX ROBOTICS(HONG KONG)CO.，LIMITED（本社：香港、代表取締役：Hanqi Zhu）は、一人でも本格トレーニングが可能なテニストレーニングロボット『Tenniix（テニックス）』の先行予約販売プロジェクトを、1月27日（火）午前11時より応援購入サイト「Makuake」にて開始予定。

Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/tenniix/(https://www.makuake.com/project/tenniix/?utm_source=PR&utm_medium=press_release&utm_campaign=Tenniix_PreLaunch&utm_content=prtimes)

2026年1月27日（火）午前11時より開始

■Tenniixとは？

Tenniixは、AIを活用した次世代テニスロボットで、従来の球出し機とは異なり、プレーヤーの動きとボールの飛来をリアルタイムで視覚解析。コート内で自律的に位置を調整し、よりリアルなラリー形式の練習を可能にする新時代のテニスパートナーです。

■Tenniixの製品特徴

・AI ビジョン追跡システム ※1

プレーヤーとボール双方の位置・動きをセンチメートル精度で把握し、戦術的な練習を実現します。

※1 Tenniix Proに搭載の機能です。

・プロ仕様ドリル搭載

1,000パターン以上の練習メニューを内蔵。初心者から上級者まで、目的に応じたトレーニングが可能です。

・アプリ操作

スマートフォンのアプリで自分だけのトレーニングを思いのままにカスタマイズ。

・音声操作でハンズフリー

「Hi, Tenniix」と話しかけるだけ。ボイスアームバンドで、練習を止めることなく球速や回転を自由に変更できます。

・大容量＆軽量コンパクト

わずか約8.6kgの軽量ボディで最大100球搭載可能。ポータブルでどこでも練習に持ち出せます。

■製品スペック

■Tenniixについて

Tenniixは、スポーツロボットテクノロジー企業のFLUX ROBOTICS CO.，LIMITEDのブランドです。

2025年5月に米クラウドファウンディング大手のKickstarterでプロジェクトをローンチし、約1億4000万円を超える支援金を獲得しました。世界中のテニスプレーヤーがFLUX ROBOTICSのスマートトレーニングに対する理念に熱い期待を寄せてくださったことの表れだと考えます。

FLUX ROBOTICSは単なるスポーツマシンブランドではありません。より優れたアスリートを育成することが私たちの目標です。

■公式サイト

公式サイト：https://jp.tenniix.ai

LINE：https://lin.ee/onPsvG6

𝕏：https://x.com/Tenniix_jp/

Instagram：https://www.instagram.com/tenniix_jp/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61583878437766



■本件に関するお問い合わせ

お問い合わせ先

Tenniix Japan

メールアドレス：japan@tenniix.ai

営業時間：平日10:00～17:00（※土日祝・年末年始を除く）

通常2～3営業日以内にご返信いたします。



＜報道関係者お問い合わせ先＞

Tenniix Japan広報事務局

メール：japan@tenniix.ai

担当：米田

*メディアキットをご希望の方は、担当者よりメールにてお送りさせていただきますので、お気軽にお申し付けください。