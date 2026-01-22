¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô »Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2026-2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯01·î12¤Ë¡Ö´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2026-2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×Åª¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô»Ô¾ì¤Î³µÍ×
´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô »Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 1458 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025 Ç¯¤Î ´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 867 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2026-2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 5.3% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËËýÀ¥¦¥¤¥ë¥¹À¼À´µ¤ÎØí´µÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹âÅÙ¤Ê¼£ÎÅÌô¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÌó 40.8É´Ëü¿Í¤¬HIV¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢ÆüËÜ¤¬¼£ÎÅ¼ûÍ×¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¹ñ¡¹¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅÈñ¤ÎÁý²Ã¤â¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/infectious-disease-therapeutics-market/115277
´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌôºÞÁ÷Ã£µ»½Ñ¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÊâ¤ä¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¤ª¤è¤ÓÄã²Á³Ê¼£ÎÅÌô¤Î³«È¯¤Ø¤ÎÅê»ñÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ó³Ö°åÎÅ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹Åý¹ç¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸·³Ê¤Êµ¬À©´ð½à¤ä¾µÇ§¼êÂ³¤¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¹³¶ÝÌôÂÑÀ¤ÎÁý²Ã¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ï¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339799/images/bodyimage1¡Û
´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô »Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢¼À´µ¤Î¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÌôºÞ¤Î¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÅêÍ¿·ÐÏ©ÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá: https://www.sdki.jp/sample-request-115277
¼À´µ¤Î¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô»Ô¾ì¤Ï¡¢¹³¥¦¥¤¥ë¥¹ÎÅË¡¡¢¹³¶ÝÎÅË¡¡¢¹³¿¿¶ÝÎÅË¡¡¢¹³´óÀ¸ÃîÎÅË¡¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¹³¥¦¥¤¥ë¥¹ÎÅË¡Ê¬Ìî¤Ï¡¢HIV¡¢B·¿´Î±ê¡¢C·¿´Î±ê¤Ê¤É¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ÎØí´µÎ¨¤Î¾å¾º¤Ë²Ã¤¨¡¢´±Ì±Î¾ÉôÌç¤«¤é¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¸¦µæ³«È¯»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ42%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÏÌô¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¿ÊÅ¸¤â¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¥®¥ê¥¢¥É¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥·¥º¼Ò¤¬¡¢ÂÎ½Å35kg°Ê¾å¤ÎÀ®¿Í¤ª¤è¤ÓÀÄÇ¯¤Ë¤ª¤±¤ëHIV´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤¹¤ëÃí¼ÍºÞ¤Ç¤¢¤ëHIV-1¥«¥×¥·¥ÉÁË³²ºÞ¡ÖYeztugo¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡ÊFDA¡Ë¤Î¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô¤ÎÃÏ°è»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·
´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô »Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÃæÅì¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÃÏ°èÊÌÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Î¤¦¤Á¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤ÏÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë34%¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´¶À÷¾É¤ÎØí´µÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¡¢¤ª¤è¤Ó¾ÉÎãÁý²Ã¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø½°±ÒÀ¸ÂÐºö¥×¥í¥°¥é¥à¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¯¸Ç¤Ê°åÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¶È³¦Âç¼ê´ë¶È¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢´¶À÷¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô»Ô¾ì¤Î³µÍ×
´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô »Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 1458 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025 Ç¯¤Î ´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 867 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2026-2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 5.3% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËËýÀ¥¦¥¤¥ë¥¹À¼À´µ¤ÎØí´µÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹âÅÙ¤Ê¼£ÎÅÌô¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÌó 40.8É´Ëü¿Í¤¬HIV¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢ÆüËÜ¤¬¼£ÎÅ¼ûÍ×¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¹ñ¡¹¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅÈñ¤ÎÁý²Ã¤â¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/infectious-disease-therapeutics-market/115277
´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌôºÞÁ÷Ã£µ»½Ñ¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÊâ¤ä¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¤ª¤è¤ÓÄã²Á³Ê¼£ÎÅÌô¤Î³«È¯¤Ø¤ÎÅê»ñÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ó³Ö°åÎÅ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹Åý¹ç¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸·³Ê¤Êµ¬À©´ð½à¤ä¾µÇ§¼êÂ³¤¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¹³¶ÝÌôÂÑÀ¤ÎÁý²Ã¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ï¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339799/images/bodyimage1¡Û
´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô »Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢¼À´µ¤Î¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÌôºÞ¤Î¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÅêÍ¿·ÐÏ©ÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá: https://www.sdki.jp/sample-request-115277
¼À´µ¤Î¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô»Ô¾ì¤Ï¡¢¹³¥¦¥¤¥ë¥¹ÎÅË¡¡¢¹³¶ÝÎÅË¡¡¢¹³¿¿¶ÝÎÅË¡¡¢¹³´óÀ¸ÃîÎÅË¡¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¹³¥¦¥¤¥ë¥¹ÎÅË¡Ê¬Ìî¤Ï¡¢HIV¡¢B·¿´Î±ê¡¢C·¿´Î±ê¤Ê¤É¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ÎØí´µÎ¨¤Î¾å¾º¤Ë²Ã¤¨¡¢´±Ì±Î¾ÉôÌç¤«¤é¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¸¦µæ³«È¯»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ42%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÏÌô¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¿ÊÅ¸¤â¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¥®¥ê¥¢¥É¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥·¥º¼Ò¤¬¡¢ÂÎ½Å35kg°Ê¾å¤ÎÀ®¿Í¤ª¤è¤ÓÀÄÇ¯¤Ë¤ª¤±¤ëHIV´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤¹¤ëÃí¼ÍºÞ¤Ç¤¢¤ëHIV-1¥«¥×¥·¥ÉÁË³²ºÞ¡ÖYeztugo¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡ÊFDA¡Ë¤Î¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô¤ÎÃÏ°è»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·
´¶À÷¾É¼£ÎÅÌô »Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÃæÅì¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÃÏ°èÊÌÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Î¤¦¤Á¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤ÏÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë34%¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´¶À÷¾É¤ÎØí´µÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¡¢¤ª¤è¤Ó¾ÉÎãÁý²Ã¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø½°±ÒÀ¸ÂÐºö¥×¥í¥°¥é¥à¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¯¸Ç¤Ê°åÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¶È³¦Âç¼ê´ë¶È¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢´¶À÷¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£