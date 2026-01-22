¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ê¿Í²½¥Ëー¥º¤¬¸å²¡¤·¡§CAGR5.8%¤Ç³ÈÂç¤·2031Ç¯20.04²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¾®·¿·úµ¡»Ô¾ì¤Î¼ÂÁü
¾®²ó¤ê¤Èµ¡Æ°À¤¬À¸¤à¼¡À¤Âå¸½¾ìÎÏ
Î©¤Á¾è¤ê¾®·¿¥¹¥¥Ã¥É¥¹¥Æ¥¢¥íー¥Àー¤Ï¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¬Î©¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÁà½Ä¤¹¤ë¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ÖÂÎ¤Ë¹â¤¤Àû²óÀÇ½¤ÈÂ¿µ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤¿ÈÆÍÑºî¶Èµ¡³£¤Ç¤¢¤ë¡£Á°¸åÎØ¤òÆÈÎ©À©¸æ¤¹¤ë¥¹¥¥Ã¥É¥¹¥Æ¥¢¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¶¹¾®¶õ´Ö¤Ç¤Î¹âÀºÅÙ¤ÊÊý¸þÅ¾´¹¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Û¥¤ー¥ë¥íー¥Àー¤Ç¤ÏÂÐ±þº¤Æñ¤ÊÅÔ»Ô·¿»Ü¹©¸½¾ì¤ä½»Âð¼þÊÕ¤ÎÀ°ÃÏ¡¢Â¤±à¡¢·ÚÅÚÌÚºî¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤Î¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¹½Â¤¾å¡¢¥¥ã¥Ó¥ó¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é·ÚÎÌ¡¦Äã½Å¿´¤Ç¤ÎÀß·×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥ìー¥éー¤Ç¤Î±¿ÈÂÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¸ò´¹¤Ë¤è¤ëµ¡Ç½³ÈÄ¥À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·¡ºï¡¢±¿ÈÂ¡¢ÉßÀß¡¢½üÀã¡¢Áð´¢¤ê¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëºî¶È¹©Äø¤Ø¤Î½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅÆ°²½¤äÌý°µ¥â¥¸¥åー¥ëµ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÁàºîÀ¤ä°ÂÁ´À¤ÎÌÌ¤Ç¤â½¾Íèµ¡¤«¤é¤Î¿Ê²½¤¬Ãø¤·¤¤¡£
·úÀß¡¦Â¤±à¡¦ÊªÎ®¤ò¤Ä¤Ê¤°µ¡Æ°ÎÏ
Î©¤Á¾è¤ê¾®·¿¥¹¥¥Ã¥É¥¹¥Æ¥¢¥íー¥Àー¤Î¼çÍ×¤Ê³èÍÑÀè¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·¿·úÀß¡¢³°¹½¡¦Â¤±à¡¢ÇÀ¶È»ÜÀßÀ°È÷¡¢ÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¹½Æâ¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ºÆ³«È¯¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ëÅÔ»ÔÉô¤ä¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾®·¿¤«¤ÄÂ¿µ¡Ç½¤Êºî¶Èµ¡³£¤ÎÆ³Æþ¤Ï¸úÎ¨À¤È¾Ê¿Í²½¤ÎÎ¾Î©¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
LP Information¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡ÖÀ¤³¦Î©¤Á¾è¤ê¾®·¿¥¹¥¥Ã¥É¥¹¥Æ¥¢¥íー¥Àー»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/565338/stand-on-mini-skid-steer-loader¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åö³ºÀ½ÉÊ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë5.8%¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï20.04²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢·úÀß¶È³¦¤Î¾ÊÎÏ²½¼ûÍ×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤È¤ÎÏ¢Æ°³ÈÂç¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤ÎÂç·¿µ¡¤Ç¤Ï¥³¥¹¥ÈÌÌ¤ä²ÔÆ¯Î¨¤ÇÆ³Æþ¤Ë¿µ½Å¤À¤Ã¤¿Ãæ¾®µ¬ÌÏ¤Î»Ü¹©»ö¶È¼Ô¤äÇÀ¶ÈË¡¿Í¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×´µ¯¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¼ûÍ×ÁØ¤Î¿þÌî¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¿Þ. Î©¤Á¾è¤ê¾®·¿¥¹¥¥Ã¥É¥¹¥Æ¥¢¥íー¥ÀーÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339784/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339784/images/bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤ÎÎ©¤Á¾è¤ê¾®·¿¥¹¥¥Ã¥É¥¹¥Æ¥¢¥íー¥Àー»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×16´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î©¤Á¾è¤ê¾®·¿¥¹¥¥Ã¥É¥¹¥Æ¥¢¥íー¥Àー¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Bobcat Company¡¢Vermeer¡¢Kubota¡¢Toro¡¢Ditch Witch¡¢Wacker Neuson¡¢WOLWA¡¢CNH Industrial¡¢Morbark Boxer¡¢KRT Equipment¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó58.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º¹ÊÌ²½¤Î¥«¥®¤ÏÁà½ÄÀ¤È³ÈÄ¥À
»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ï¡¢ÁàºîÀ¤ÎÄ¾´¶À¡¢¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¸ß´¹À¡¢²ÔÆ¯»þ¤Î°ÂÄêÀ¡¢¤½¤·¤ÆÉôÉÊ¶¡µë¤Î¿®ÍêÀ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤ÎÁ¡ºÙ¤Êºî¶È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢µ¡ÂÎ¤ÎÁ´ÉýÀ£Ë¡¤ä²óÅ¾È¾·Â¤ÎºÇÅ¬²½¡¢Ìý°µ½ÐÎÏ¤ÎÀ©¸æÀºÅÙ¤Ê¤É¤¬¼ÂÍÑÀ¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÆâ³°¤Î¼çÍ×¥áー¥«ー¤Ï¡¢¾®·¿²½¤È°ÂÁ´À¤ÎÎ¾Î©¤ò¼ç´ã¤ËÃÖ¤¤¤¿Àß·×³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºî¶È»þ¤Î»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤ë¥Õ¥ìー¥à¹½Â¤¤ä¡¢±ó³ÖÁàºî¡¦È¾¼«Æ°À©¸æµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀÀ½ÉÊ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤Î½¼¼Â¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤Î¸þ¾å¤¬¡¢Æ³ÆþÈ½ÃÇ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
