¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÈÆüËÜ¤ÎÌµ°µ¾Æ·ëÃº²½¥±¥¤ÁÇ¥·ー¥ë¥ê¥ó¥°»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡§µ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Î¨¡¢´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°2026
2026Ç¯1·î22Æü¤Ë¡¢YH Research³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÌµ°µ¾Æ·ëÃº²½¥±¥¤ÁÇ¥·ー¥ë¥ê¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2026¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢Ìµ°µ¾Æ·ëÃº²½¥±¥¤ÁÇ¥·ー¥ë¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½ÉÊ¤äÍÑÅÓ¤Î³µÍ×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼çÍ×´ë¶È¤ä»Ô¾ì¶¥Áè´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¡¢¥³¥¹¥È¹½Â¤¡¢¼çÍ×ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»º¤ª¤è¤Ó¾ÃÈñÆ°¸þ¤òÌÖÍå¤·¡¢¤µ¤é¤Ë»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬¤Èµ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¡¢¿·À½ÉÊ³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ°µ¾Æ·ëÃº²½¥±¥¤ÁÇ¥·ー¥ë¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ò¤è¤ê¤è¤¯ÇÄ°®¤·¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤ËÌòÎ©¤Ä½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¾ðÊó¤ò´ë¶È¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÊ¬Îà
Ìµ°µ¾Æ·ëÃº²½¥±¥¤ÁÇ¥·ー¥ë¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤òÀ½ÉÊÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢´ë¶ÈÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬Îà¤·¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÊÌ¡§Balanced Type¡¢ Unbalanced Type
ÍÑÅÓÊÌ¡§Machinery¡¢ Chemical Industry¡¢ Power¡¢ Others
²ñ¼ÒÊÌ¡§Saint Gobain¡¢ 3M¡¢ Ceramtec¡¢ Kyocera¡¢ CoorsTek¡¢ IPS Ceramics¡¢ ASUZAC¡¢ Ortech¡¢ Fraunhofer IKTS¡¢ SSACC China¡¢ Dyseals¡¢ Microcera¡¢ Wenzhou Shanli Seals¡¢ Sichuan Glt Material¡¢ Ningbo JUTUO Seal¡¢ Nantong Shengyuan Ceramic Technology
ÃÏ°èÊ¬ÀÏ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡§
ËÌÊÆ¡ÊÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡Ë
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è¡Ë
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡ÊÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡Ë
ÆîÊÆ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆîÊÆÃÏ°è¡Ë
ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡Ê£±¡Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎÁí¹çÊ¬ÀÏ¡§À¤³¦¤ÎÌµ°µ¾Æ·ëÃº²½¥±¥¤ÁÇ¥·ー¥ë¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Æ°¸þ¤Èµ¬ÌÏ¤ò²áµî¥Çー¥¿¡Ê2021～2025Ç¯¡Ë¤ÈÍ½Â¬¥Çー¥¿¡Ê2026～2032Ç¯¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Ï»Ô¾ì¤ÎÊý¸þÀ¤Èµ¬ÌÏ¤òÇÄ°®¤·¡¢º£¸å¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¼çÍ×´ë¶È¤Î¾ðÊó¡§À¤³¦¤ÎÌµ°µ¾Æ·ëÃº²½¥±¥¤ÁÇ¥·ー¥ë¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢²Á³Ê¡¢¥·¥§¥¢¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶¥Áè´Ä¶¤È´ë¶È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ø¿Ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2021～2026¡Ë
¡Ê£³¡ËÆüËÜ»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¡§ÆüËÜÌµ°µ¾Æ·ëÃº²½¥±¥¤ÁÇ¥·ー¥ë¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¼çÍ×´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢²Á³Ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê»Ô¾ìÀïÎ¬¤òºöÄê¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¡Ê2021～2026¡Ë
¡Ê£´¡Ë¼çÍ×¾ÃÈñÃÏ°è¡§À¤³¦¤ÎÌµ°µ¾Æ·ëÃº²½¥±¥¤ÁÇ¥·ー¥ë¥ê¥ó¥°¤Î¼çÍ×¾ÃÈñÃÏ°è¤Î¾ÃÈñ¡¢½êÆÀ¡¢¼ûÍ×¹½Â¤¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÇÄ°®¤·¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È»Ô¾ì¤ÎÆÃÄê¤ÈÀïÎ¬ºöÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£µ¡Ë¼çÍ×À¸»ºÃÏ°è¡§À¤³¦¤ÎÌµ°µ¾Æ·ëÃº²½¥±¥¤ÁÇ¥·ー¥ë¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×À¸»ºÃÏ°è¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤äÀ¸»ºÎÌ¡¢Á°Ç¯ÈæÀ®Ä¹Î¨¤ò¾Ü¤·¤¯ÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÏÀ¤³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÊ¬ÉÛ¤òÍý²ò¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÀ¸»º·×²è¤ä¸úÎ¨Åª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó´ÉÍý¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£¶¡Ë»º¶È¥Á¥§ー¥ó¡§Àî¾å»º¶È¡¢ÀîÃæ»º¶È¡¢Àî²¼»º¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ìµ°µ¾Æ·ëÃº²½¥±¥¤ÁÇ¥·ー¥ë¥ê¥ó¥°»º¶È¤ÎÆÃÀ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙ¡¦ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ëÀÁµá
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1303776/pressureless-sintered-silicon-carbide-seal-ring
¡ÚÌÜÏ¿¡Û
Âè1¾Ï¡§Ìµ°µ¾Æ·ëÃº²½¥±¥¤ÁÇ¥·ー¥ë¥ê¥ó¥°¤ÎÀ½ÉÊÄêµÁ¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È¾ÍèÍ½Â¬¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤ª¤è¤ÓÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÈÎÇäÎÌ¡¢Çä¾å¹â¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢À®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤È¼çÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ô¾ì¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÊñ³çÅª¤Ë³µ´Ñ¤·¡¢¶È³¦Æ°¸þ¤È»Ô¾ìÀ©Ìó¤ò³µÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÊ¬Îà
Ìµ°µ¾Æ·ëÃº²½¥±¥¤ÁÇ¥·ー¥ë¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤òÀ½ÉÊÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢´ë¶ÈÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬Îà¤·¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÊÌ¡§Balanced Type¡¢ Unbalanced Type
ÍÑÅÓÊÌ¡§Machinery¡¢ Chemical Industry¡¢ Power¡¢ Others
²ñ¼ÒÊÌ¡§Saint Gobain¡¢ 3M¡¢ Ceramtec¡¢ Kyocera¡¢ CoorsTek¡¢ IPS Ceramics¡¢ ASUZAC¡¢ Ortech¡¢ Fraunhofer IKTS¡¢ SSACC China¡¢ Dyseals¡¢ Microcera¡¢ Wenzhou Shanli Seals¡¢ Sichuan Glt Material¡¢ Ningbo JUTUO Seal¡¢ Nantong Shengyuan Ceramic Technology
ÃÏ°èÊ¬ÀÏ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡§
ËÌÊÆ¡ÊÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡Ë
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è¡Ë
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡ÊÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡Ë
ÆîÊÆ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆîÊÆÃÏ°è¡Ë
ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡Ê£±¡Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎÁí¹çÊ¬ÀÏ¡§À¤³¦¤ÎÌµ°µ¾Æ·ëÃº²½¥±¥¤ÁÇ¥·ー¥ë¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Æ°¸þ¤Èµ¬ÌÏ¤ò²áµî¥Çー¥¿¡Ê2021～2025Ç¯¡Ë¤ÈÍ½Â¬¥Çー¥¿¡Ê2026～2032Ç¯¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Ï»Ô¾ì¤ÎÊý¸þÀ¤Èµ¬ÌÏ¤òÇÄ°®¤·¡¢º£¸å¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¼çÍ×´ë¶È¤Î¾ðÊó¡§À¤³¦¤ÎÌµ°µ¾Æ·ëÃº²½¥±¥¤ÁÇ¥·ー¥ë¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢²Á³Ê¡¢¥·¥§¥¢¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶¥Áè´Ä¶¤È´ë¶È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ø¿Ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2021～2026¡Ë
¡Ê£³¡ËÆüËÜ»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¡§ÆüËÜÌµ°µ¾Æ·ëÃº²½¥±¥¤ÁÇ¥·ー¥ë¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¼çÍ×´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢²Á³Ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê»Ô¾ìÀïÎ¬¤òºöÄê¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¡Ê2021～2026¡Ë
¡Ê£´¡Ë¼çÍ×¾ÃÈñÃÏ°è¡§À¤³¦¤ÎÌµ°µ¾Æ·ëÃº²½¥±¥¤ÁÇ¥·ー¥ë¥ê¥ó¥°¤Î¼çÍ×¾ÃÈñÃÏ°è¤Î¾ÃÈñ¡¢½êÆÀ¡¢¼ûÍ×¹½Â¤¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÇÄ°®¤·¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È»Ô¾ì¤ÎÆÃÄê¤ÈÀïÎ¬ºöÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£µ¡Ë¼çÍ×À¸»ºÃÏ°è¡§À¤³¦¤ÎÌµ°µ¾Æ·ëÃº²½¥±¥¤ÁÇ¥·ー¥ë¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×À¸»ºÃÏ°è¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤äÀ¸»ºÎÌ¡¢Á°Ç¯ÈæÀ®Ä¹Î¨¤ò¾Ü¤·¤¯ÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÏÀ¤³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÊ¬ÉÛ¤òÍý²ò¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÀ¸»º·×²è¤ä¸úÎ¨Åª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó´ÉÍý¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£¶¡Ë»º¶È¥Á¥§ー¥ó¡§Àî¾å»º¶È¡¢ÀîÃæ»º¶È¡¢Àî²¼»º¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ìµ°µ¾Æ·ëÃº²½¥±¥¤ÁÇ¥·ー¥ë¥ê¥ó¥°»º¶È¤ÎÆÃÀ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙ¡¦ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ëÀÁµá
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1303776/pressureless-sintered-silicon-carbide-seal-ring
¡ÚÌÜÏ¿¡Û
Âè1¾Ï¡§Ìµ°µ¾Æ·ëÃº²½¥±¥¤ÁÇ¥·ー¥ë¥ê¥ó¥°¤ÎÀ½ÉÊÄêµÁ¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È¾ÍèÍ½Â¬¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤ª¤è¤ÓÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÈÎÇäÎÌ¡¢Çä¾å¹â¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢À®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤È¼çÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ô¾ì¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÊñ³çÅª¤Ë³µ´Ñ¤·¡¢¶È³¦Æ°¸þ¤È»Ô¾ìÀ©Ìó¤ò³µÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£