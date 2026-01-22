¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Ù¥ë¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¶È³¦¤Î¼çÍ×´ë¶ÈÄ´ºº2026¡§¶¥¹çÊ¬ÀÏ¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ
¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ù¥Ù¥ë¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2026¡×-YH Research¤¬Êñ³çÅªÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«
¡ÊÈ¯¹ÔÆü¡§2026Ç¯1·î22Æü¡Ë
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥Ù¥ë¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¹½Â¤¡¢À®Ä¹À¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ÎÆ°¸þ¡¢¤ª¤è¤Ó¼çÍ×¤Ê»²Æþ´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È»Ô¾ì¶¥Áè¤ÎÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö³ºÊ¬Ìî¤Î³Ë¿´Åª¤ÊÆÃÄ§¤òÊñ³çÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Ù¥ë¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¤ÎÄêµÁ¡¦Ê¬Îà¡¦ÍÑÅÓÊÌ¤ÎÆÃÀ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¡¢»º¶È¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ä¥³¥¹¥È¹½Â¤¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¶È³¦¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ºö´Ä¶¤ä¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤ÎÊÑÆ°¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶ñÂÎÅª¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ì¥Ýー¥È¤Î¼ç¤Ê¹½À®¡Û
¢¡ ¥Ù¥Ù¥ë¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï
¥Ù¥Ù¥ë¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥âー¥¿ーÍÑ¤Î¸ºÂ®¥®¥¢¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£¼ç¤ËÂç·¿µ¡³£¤ä»º¶ÈÀßÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ°ÎÏ¸»¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Ù¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥âー¥¿ー¤Î²óÅ¾¼´¤ÎÊý¸þ¤ò¾åÊý¡¢²¼Êý¡¢º¸Êý¡¢±¦Êý¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë90ÅÙÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼´¤¬2¤Ä¤Þ¤¿¤Ï4¤Ä¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¸þ¤Ø¶îÆ°¥È¥ë¥¯¤òÅÁÃ£¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥Ù¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥âー¥¿ー¤«¤é¤Î¥È¥ë¥¯¤ò¸ºÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î»õ¼Ö¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¥Ù¥Ù¥ë¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ìµ¬ÌÏ
YH Research¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¥Ù¥Ù¥ë¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2026Ç¯¤Ë¤ÏÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤È³ÈÂç¤·¡¢2032Ç¯¤Ë¤ÏÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢CAGR¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡Ë¤Ï¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¥Ù¥Ù¥ë¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¶èÊ¬
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
´ë¶ÈÊÌÊ¬ÀÏ¡§¡ÊBosch¡¢ TANDLER¡¢ KHK Gears¡¢ Columbus McKinnon¡¢ Pailton Engineering¡¢ ELESA+GANTER¡¢ Kalsi Engineering¡¢ NS TECHNOCRATS¡¢ Baltic Valve¡¢ Rok International Industry¡¢ Jackson Industry¡¢ ELECON¡Ë
´ë¶È¤´¤È¤Ë¡¢Çä¾å¹â¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¶¡µë¥¨¥ê¥¢¡¢À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¡¢µ»½ÑÄó·È¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¡£¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¼ÂÎÏº¹¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌÊ¬ÀÏ¡§¡ÊClosed¡¢ Open¡Ë
À½ÉÊÊÌ¤Ë²Á³ÊÂÓ¡¦ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¦»Ô¾ì¿»Æ©Î¨¤òÈæ³Ó¡£¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ¤ÎÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤âÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌÊ¬ÀÏ¡§¡ÊAutomative Industry¡¢ Aerospace Industry¡¢ Robot Industry¡¢ Others¡Ë
»ÈÍÑÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢±þÍÑ³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¡¢¼ûÍ×¤Î½¸Ãæ¥¨¥ê¥¢¤òÆÃÄê¡£ÍÑÅÓ¤´¤È¤Î¶¥Áè´Ä¶¤ä¥Ëー¥ºÆ°¸þ¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ
³ÆÃÏ°è¤Î·ÐºÑÇØ·Ê¤ä¾ÃÈñ·¹¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°Ê²¼¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÃíÌÜ¡§
- ËÌÊÆ¡ÊÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡Ë
- ¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è¡Ë
- ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡Ë
- ÆîÊÆ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆîÊÆÃÏ°è¡Ë
- ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î¼ç¤ÊÍøÅÀ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥Ù¥Ù¥ë¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë´ë¶È¡¦Åê»ñ²È¡¦¸¦µæ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÀïÎ¬Åª²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡§
1.»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ª¤è¤ÓÍ½Â¬¥Çー¥¿¤ÎÌÖÍå
2021～2025Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤È¡¢2026～2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Î»Ô¾ìÍ½Â¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Ù¥Ù¥ë¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Æ°¸þ¤È¾ÍèÀ¤ò»ë³Ð²½¡£
