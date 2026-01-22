¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÈÁÈÎ©µ¡¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡ÊÁ´¼«Æ°·¿¡¢È¾¼«Æ°·¿¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2026Ç¯1·î22Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÈÁÈÎ©µ¡¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÈÁÈÎ©µ¡¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÈÁÈÎ©µ¡»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÀ°Íý¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢±Õ¾½É½¼¨ÁõÃÖ¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤ÎÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î»»Äê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤È´ð½àÇ¯¤òÀßÄê¤·¡¢²áµî¤«¤é¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤ëÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¤Ï¼ç¤ËÁ´¼«Æ°·¿¤ÈÈ¾¼«Æ°·¿¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ³Æþ¾õ¶·¤ä¼ûÍ×ÆÃÀ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ì±À¸ÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¡¢¼«Æ°¼Ö¸þ¤±ÅÅ»Òµ¡´ï¡¢ÅÅµ¤À½ÉÊ¡¢¹¹ðÍÑÅÓ¡¢¤½¤ÎÂ¾Ê¬Ìî¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÌ±À¸ÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¸þ¤±¤Ï»Ô¾ì¤ÎÃæ³Ë¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢É½¼¨ÉÊ¼Á¸þ¾å¤ÈÎÌ»ºÂÐ±þÎÏ¤Ø¤ÎÍ×µá¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¸þ¤±¤Ç¤Ï¼ÖºÜÉ½¼¨ÁõÃÖ¤Î¹âÅÙ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÍ½Â¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¶â³Û¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¼ÂÀÓ¤È¾ÍèÍ½Â¬¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤¬´Ë¤ä¤«¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¹½Â¤¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°²½Åê»ñ¤Î¿ÊÅ¸¤äÉ½¼¨ÁõÃÖ¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤¬¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¼çÍ×Í×°ø¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¥áー¥«ーÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢Ishiyama¡¢Zuvay¡¢Palm Technology¡¢Shenzhen Etmade Automation Equipment¡¢Shenzhen Liande Automation Equipment¡¢Shenzhen Boounion Joint Equipment¡¢Shenzhen Nuofeng Photoelectric Equipment¡¢Shenzhen Kaidayang Automation¡¢Shenzhen Jingyunda Automation Equipment¡¢Shenzhen Shuangyi Optoelectronics Technology¡¢Shenzhen Flexble Automation Equipment¡¢Shenzhen Xinjin Automation Technology¡¢Anhui Zhongxian Intelligent Robot¤Ê¤É¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¶È³µÍ×¡¢¼çÎÏÀ½ÉÊ¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Çä¾å¹â¡¢²Á³Ê¡¢Íø±×Î¨¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢ºÇ¶á¤ÎÆ°¸þ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¥áー¥«ーÊÌ¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤äÇä¾å¹â¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å°Ì´ë¶È¤Î½¸ÃæÅÙ¤äÃÏ°èÊÌ¤ÎÅ¸³«¾õ¶·¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ª¤è¤ÓÍÑÅÓÊÌ¤Î¶¯¤ß¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·µ¬»²Æþ¤ÎÆ°¤¤ä»²Æþ¾ãÊÉ¡¢´ë¶È´Ö¤ÎÄó·È¤äÅý¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÃæÆîÊÆ¡¢ÃæÅì¤ª¤è¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÏÀ½Â¤µòÅÀ¤Î½¸ÀÑ¤È¼ûÍ×¤Î¸ü¤µ¤«¤éºÇÂç»Ô¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆ¤È²¤½£¤Ç¤Ï¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÀ½ÉÊ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬»Ô¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ª¤è¤ÓÍÑÅÓÊÌ¤Î»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢Á´¼«Æ°·¿¤ÎÈæ½Å¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤ÊÈ¾¼«Æ°·¿¤â°ìÄê¤Î¼ûÍ×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤ÏÌ±À¸ÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤È¼«Æ°¼Ö¸þ¤±¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ìÆ°¸þ¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢À®Ä¹Í×°ø¤È¤·¤ÆÉ½¼¨ÁõÃÖ¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤äÀ¸»º¸úÎ¨¸þ¾å¤Ø¤ÎÍ×µá¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
