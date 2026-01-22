¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡ÛESGÃ´Åö¼ÔÉ¬¸«¡ª¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤Scope3»»Äê¤Î¥¹¥¹¥á¡ã2/18¡Ê¿å¡Ë³«ºÅ¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥³¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ÅÄ ÂÙ¹¨¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¼Ô¸þ¤±¤ÎESG¥»¥ß¥Êー¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¶¦ºÅ¤Ç2026Ç¯2·î18Æü(¿å)¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¡Ê½ÂÃ«¡Ë¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(³«ºÅÈ¯É½Æü¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ë
¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¤ª¿½¹þ ¢Í https://www.parco-digital.co.jp/news/detail/?id=340
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339471/images/bodyimage1¡Û
¡ã¡ã¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡ä¡ä
¢£³«ºÅÇØ·Ê¤ÈÆâÍÆ
³Æ´ë¶È¤¬Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¡ÖScope3»»Äê¤Î¤¿¤á¤Î¼ê½ç¡¦¥×¥í¥»¥¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñ²È¤ä¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤«¤é¤ÎSBTÇ§Äê¼èÆÀ¤äCDP²óÅú¤ÎÍ×ÀÁ¡¢¤Þ¤¿¸ÜµÒ¤ÎSSBJÂÐ±þ¤ËÈ¼¤¦¶¨ÎÏ°ÍÍê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Scope1¡¦£²»»Äê¸å¤ÎScope3ÇÓ½ÐÎÌ»»ÄêÊýË¡¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÏÆü¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³Æ´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¼Ô¤¬¡¢¼«¼Ò¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»»ÄêÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼«¼Ò¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Î¥Çー¥¿¤ò»È¤¤¡¢»»Äê¤Î¼ê½ç¤ò¤È¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÇÄ´ºº¤«¤éÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Þ¤Ç½àÈ÷¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Scope£³»»Äê¤ò»Ï¤á¤¿´ë¶È¤âËÜÅö¤Ë¤³¤Î»»Äê¤Ç¤è¤¤¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤â¤è¤¯¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎGHGÇÓ½ÐÎÌ¤Î»»Äê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢´ë¶È¤¬Scope3»»Äê¤ò»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Î²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¡¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
¡¡¡¦Scope£³»»Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¡¦»Üºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¡¡¦Scope£³»»Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¡¡¦Scope£³»»Äê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¿ôÃÍ¤ä¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¡¦¸«Ä¾¤·¤·¤¿¤¤Êý
¡¡¡¦Scope£³»»Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤«¤é¤Î°ì¼¡¥Çー¥¿ÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯2·î18Æü(¿å) 11:00-12:00
¡Ú¾ì½ê¡Û¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡(1)¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¡§¥Ò¥«¥ê¥¨¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¡(2)¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー
¡Ú»²²ÃÈñ¡ÛÌµÎÁ
¡Ú¤ª¿½¹þ¡Ûhttps://www.parco-digital.co.jp/news/detail/?id=340
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339471/images/bodyimage2¡Û
µ×ÊÝ Î´Ç· »á
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
´Ä¶¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÂè°ì»ö¶ÈÉô ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤Æ²½³Ø¹©³Ø¤òÀì¹¶¤·¡¢´Ä¶±Æ¶ÁÊª¼Á¤ÎÌµ³²²½½èÍý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀÐÌý¸µÇä¤ê¤Ë¤Æ¡¢¹©¾ì¤Î¾Ê¥¨¥Í¡¦¸úÎ¨²½¤Î¿ä¿Ê¶ÈÌ³¡¢¸¶ÎÁ¡¦À½ÉÊ¤ÎÆþ½Ð²Ù¤Ë´Ø¤ï¤ëÀ¸»º´ÉÍý¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£ÀÐÌýÀ½ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦Ãæ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤ÎÎ®¤ì¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¡¢¼«¿È¤âÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ø¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ØÆþ¼Ò¡£¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー ¡¡¶ÈÌ³¤òÃæ¿´¤ËScope1,2,3¡¢SBT¡¢ºï¸º¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡¢SSBJ¡¢CDP³«¼¨ÅùÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339471/images/bodyimage3¡Û
ÎëÌÚ ²í»ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥³¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°? »ö¶È³«È¯Éô ¥Þ¥Í¥¸¥ãー
PARCO¤Ø½Ð¸þ¤·¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ä¿ÊÉôÌç¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢Á´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡¦¾®Çä´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥Õ¥È¤ò»Ù±ç¡£¸½ºß¡¢¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ»ö¶È³«È¯Éô¤Ë¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡Öwezero(R)¡×¤òÃ´Åö¡£
(³«ºÅÈ¯É½Æü¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ë
¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¤ª¿½¹þ ¢Í https://www.parco-digital.co.jp/news/detail/?id=340
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339471/images/bodyimage1¡Û
¡ã¡ã¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡ä¡ä
¢£³«ºÅÇØ·Ê¤ÈÆâÍÆ
³Æ´ë¶È¤¬Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¡ÖScope3»»Äê¤Î¤¿¤á¤Î¼ê½ç¡¦¥×¥í¥»¥¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñ²È¤ä¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤«¤é¤ÎSBTÇ§Äê¼èÆÀ¤äCDP²óÅú¤ÎÍ×ÀÁ¡¢¤Þ¤¿¸ÜµÒ¤ÎSSBJÂÐ±þ¤ËÈ¼¤¦¶¨ÎÏ°ÍÍê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Scope1¡¦£²»»Äê¸å¤ÎScope3ÇÓ½ÐÎÌ»»ÄêÊýË¡¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÏÆü¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³Æ´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¼Ô¤¬¡¢¼«¼Ò¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»»ÄêÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼«¼Ò¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Î¥Çー¥¿¤ò»È¤¤¡¢»»Äê¤Î¼ê½ç¤ò¤È¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÇÄ´ºº¤«¤éÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Þ¤Ç½àÈ÷¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Scope£³»»Äê¤ò»Ï¤á¤¿´ë¶È¤âËÜÅö¤Ë¤³¤Î»»Äê¤Ç¤è¤¤¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤â¤è¤¯¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎGHGÇÓ½ÐÎÌ¤Î»»Äê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢´ë¶È¤¬Scope3»»Äê¤ò»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Î²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¡¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
¡¡¡¦Scope£³»»Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¡¦»Üºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¡¡¦Scope£³»»Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¡¡¦Scope£³»»Äê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¿ôÃÍ¤ä¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¡¦¸«Ä¾¤·¤·¤¿¤¤Êý
¡¡¡¦Scope£³»»Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤«¤é¤Î°ì¼¡¥Çー¥¿ÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯2·î18Æü(¿å) 11:00-12:00
¡Ú¾ì½ê¡Û¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡(1)¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¡§¥Ò¥«¥ê¥¨¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¡(2)¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー
¡Ú»²²ÃÈñ¡ÛÌµÎÁ
¡Ú¤ª¿½¹þ¡Ûhttps://www.parco-digital.co.jp/news/detail/?id=340
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339471/images/bodyimage2¡Û
µ×ÊÝ Î´Ç· »á
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
´Ä¶¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÂè°ì»ö¶ÈÉô ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤Æ²½³Ø¹©³Ø¤òÀì¹¶¤·¡¢´Ä¶±Æ¶ÁÊª¼Á¤ÎÌµ³²²½½èÍý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀÐÌý¸µÇä¤ê¤Ë¤Æ¡¢¹©¾ì¤Î¾Ê¥¨¥Í¡¦¸úÎ¨²½¤Î¿ä¿Ê¶ÈÌ³¡¢¸¶ÎÁ¡¦À½ÉÊ¤ÎÆþ½Ð²Ù¤Ë´Ø¤ï¤ëÀ¸»º´ÉÍý¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£ÀÐÌýÀ½ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦Ãæ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤ÎÎ®¤ì¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¡¢¼«¿È¤âÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ø¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ØÆþ¼Ò¡£¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー ¡¡¶ÈÌ³¤òÃæ¿´¤ËScope1,2,3¡¢SBT¡¢ºï¸º¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡¢SSBJ¡¢CDP³«¼¨ÅùÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339471/images/bodyimage3¡Û
ÎëÌÚ ²í»ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥³¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°? »ö¶È³«È¯Éô ¥Þ¥Í¥¸¥ãー
PARCO¤Ø½Ð¸þ¤·¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ä¿ÊÉôÌç¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢Á´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡¦¾®Çä´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥Õ¥È¤ò»Ù±ç¡£¸½ºß¡¢¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ»ö¶È³«È¯Éô¤Ë¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡Öwezero(R)¡×¤òÃ´Åö¡£