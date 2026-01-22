¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í¹©ÌÓÀ½ÉÊ»Ô¾ì¡§ºàÎÁÊÌ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ¡¢Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ëÊÌ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢²Á³ÊÂÓÊÌ - 2025Ç¯～2032Ç¯¤ÎÀ¤³¦Í½Â¬
¿Í¹©ÌÓÀ½ÉÊ»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯Ê¿¶Ñ6.63%¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É 4171¡Ë¤Ï¡¢¿Í¹©ÌÓÀ½ÉÊ»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¹©ÌÓÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¡×¤Ç¤Ï¿Í¹©ÌÓÈ±¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤±¤ëÁÇºà³×¿·¡¢¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¥³¥Þー¥¹¡¢¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£´ð½à¤¬¡¢À½ÉÊ³«È¯¡¦¥Á¥ã¥Í¥ëÀïÎ¬¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥äー¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ËÍ¿¤¨¤ëÊÑ³×Åª±Æ¶Á¤ò¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥«¥Æ¥´¥êー¥êー¥Àー¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÍ¥°ÌÀ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©ÅªÀïÎ¬¡§À½ÉÊ³×¿·¡¦¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ëÅ¸³«¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÂÑÀ¡¦¥Çー¥¿¶îÆ°·¿¾¦¶È´ÉÍý¤ÎÅý¹ç¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¿Í¹©ÌÓÀ½ÉÊ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë69²¯7,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Î74²¯2,000ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï116²¯5,000ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙ
https://www.gii.co.jp/research/1864584-false-hair-product-market-by-material-end-user.html
¢£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌÜ¼¡¤ÈÄ´ºº¹àÌÜ
Âè1¾Ï ½øÊ¸
Âè2¾Ï Ä´ºº¼êË¡
Âè3¾Ï ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥Þ¥êー
Âè4¾Ï »Ô¾ì¤Î³µÍ×
Âè5¾Ï »Ô¾ìÆ¶»¡
¡¦ÎÑÍýÅª¤ËÄ´Ã£¤µ¤ì¤¿¿ÍÌÓ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¾ÃÈñ¼ÔÓÏ¹¥¤Î¹â¤Þ¤ê¡Ê´°Á´¤Ê¶¡µëÆ©ÌÀÀ¤òÈ¼¤¦¡Ë
¡¦¥±¥é¥Á¥ó¤È¥Ó¥ª¥Á¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¤¿Ç®ÉÔÍ×¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥¦¥£¥Ã¥°¤Î³×¿·¤¬²ÃÂ®¤·¡¢È±¤Î±ÉÍÜÊäµë¤ò¼Â¸½
¡¦AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë»îÃå¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÀ®Ä¹¤¬¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¤ä¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþÂÎ¸³¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¦3D¥¹¥¥ã¥óµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë´°Á´¤ÊÆ¬Èé¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤·¤¿·ÚÎÌ¥ìー¥¹¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥£¥Ã¥°¤Î¼ûÍ×µÞÁý
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿Í¹©ÌÓÀ½ÉÊ¤Ø¤ÎÃÝÁ¡°Ý¤äºÆÀ¸¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁÇºà¤ÎºÎÍÑ
¡¦Æ¬Èé¥«¥Ðー¤È¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×µ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Â¿µ¡Ç½¥Ø¥¢¥È¥Ã¥Ñー¤Î¿·¤¿¤ÊÆ°¸þ
¡¦¸·Áª¤µ¤ì¤¿¿Í¹©ÌÓÀ½ÉÊ¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¤òÄ¾ÀÜ¾ÃÈñ¼Ô¤ØÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î³ÈÂç
Âè6¾Ï ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤ÎÎßÀÑÅª¤Ê±Æ¶Á, 2025
Âè7¾Ï AI¤ÎÎßÀÑÅª±Æ¶Á, 2025
Âè8¾Ï ¿Í¹©ÌÓÀ½ÉÊ»Ô¾ì¡§ºàÎÁÊÌ
Âè9¾Ï ¿Í¹©ÌÓÀ½ÉÊ»Ô¾ì¡§¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ
Âè10¾Ï ¿Í¹©ÌÓÀ½ÉÊ»Ô¾ì¡§Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ëÊÌ
Âè11¾Ï ¿Í¹©ÌÓÀ½ÉÊ»Ô¾ì¡§À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ
Âè12¾Ï ¿Í¹©ÌÓÀ½ÉÊ»Ô¾ì¡§²Á³ÊÂÓÊÌ
Âè13¾Ï ¿Í¹©ÌÓÀ½ÉÊ»Ô¾ì¡§ÃÏ°èÊÌ
Âè14¾Ï ¿Í¹©ÌÓÀ½ÉÊ»Ô¾ì¡§¥°¥ëー¥×ÊÌ
Âè15¾Ï ¿Í¹©ÌÓÀ½ÉÊ»Ô¾ì¡§¹ñÊÌ
Âè16¾Ï ¶¥¹ç¾ðÀª
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä
¡¦¿Í¹©ÌÓÀ½ÉÊ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¸½Âå¤Î¾ðÀª¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¥µ¥í¥ó¸þ¤±¾¦ÉÊ¤«¤é¡¢ÈþÍÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÉý¹¤¤¼õÍÆ¡¢¿·ÁÇºà¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎ®ÄÌ·ÁÂÖ¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¼çÎ®¥«¥Æ¥´¥êー¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃÏ°èÊÌ¤Îº¹ÊÌ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¡¢²¤½£¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤´¤È¤Ë¡¢¼ûÍ×¤Î¸£°úÍ×°ø¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¾å¤Î¹ÍÎ¸»ö¹à¡¢µ¬À©´Ä¶¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦Ä´ºº¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼êË¡¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÂÌ³¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢µ»½ÑÅªÀ½ÉÊÉ¾²Á¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸·Ì©¤Êº®¹ç¼êË¡¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏÎ©¡§1995Ç¯
½êºßÃÏ¡§215-0004¡¡¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔËãÀ¸¶èËüÊ¡»û1-2-3¡¡¥¢ー¥·¥¹¥Ó¥ë7F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¿Ç¯´Ö·ÀÌó·¿¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÈÎÇä¡¢°ÑÂ÷Ä´ºº¤Î¼õÂ÷
»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¿Ç¯´Ö·ÀÌó·¿¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡§https://www.gii.co.jp
°ÑÂ÷Ä´ºº¡§https://www.gii.co.jp/custom_research/
¹ñºÝ²ñµÄ¡§https://www.giievent.jp/
¢¨Åö¼Ò¤Ï¡¢2020Ç¯12·î24Æü¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ø¾å¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡§4171¡Ë¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.gii.co.jp/contact/
TEL¡§044-952-0102¡Ê9:00-18:00 ÅÚÆü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
URL¡§https://www.gii.co.jp
