2026年クレーンゲームのトレンド予想について― 台湾キャッチャーを中心とした新感覚クレーンゲームの広がり ―
クレーンゲームに関する資格『クレーンゲームの達人検定（以下、くれ達検定）』を唯一認定・発行する一般社団法人日本クレーンゲーム協会（代表理事：中村秀夫／所在地：埼玉県行田市）は、 2026年に向けた国内クレーンゲーム市場の動向を分析した結果、台湾式クレーンゲーム（通称：台湾キャッチャー）に代表される新感覚の遊技形式が、今後のトレンドの一つとして注目される可能性があると考えています。
本リリースでは、その特徴と背景、ならびに業界として重視すべき視点についてお知らせいたします。
1．台湾キャッチャーとは
台湾キャッチャーとは、景品を「掴んで投げる」「転がす」といった動作を特徴とするクレーンゲーム形式です。従来の日本のUFOキャッチャーが、景品を穴に落とす、あるいは持ち上げて獲得する方式であるのに対し、 台湾キャッチャーは、
・アームが景品を持ち上げて放り投げる
・景品を転がすなどして位置を大きく変える
・その結果として最終的に獲得口へ導く
といったダイナミックな挙動を特徴としています。プレイ中の動きが視覚的に分かりやすく、景品が大きく動く過程そのものを楽しめる点が、従来型とは異なる新感覚のクレーンゲームとして注目されています。
2．2026年のトレンドとして注目される背景
当協会の調査および業界動向の整理によれば、台湾キャッチャーは2024年頃から国内において本格的な導入が進み、 2025年には全国のゲームセンターやクレーンゲーム専門店を中心に、 比較的短期間で設置や認知が広がった遊技形式の一つと捉えられます。こうした導入拡大の流れを受け、2026年に向けては、 これまでクレーンゲームに馴染みのなかった層を含め、 より幅広い利用者に認知が進んでいく可能性があると当協会では考えています。
（1）「結果」だけでなく「動き」を楽しむ体験志向
近年のクレーンゲームでは、単に獲得の成否を競うだけでなく、景品が動く過程や演出そのものを楽しむ体験志向が強まっています。台湾キャッチャーは、アームが景品を大きく動かす様子を視覚的に楽しめることから、 こうした体験価値と親和性の高い形式といえます。
（2）分かりやすさと観戦性の高さ
プレイ中の挙動が直感的に理解しやすいため、経験者だけでなく初心者やファミリー層にも受け入れられやすい特徴があります。また、周囲で見ている人にも動きが伝わりやすく、
「見ていても楽しめるクレーンゲーム」としての側面も、 今後のアミューズメント施設において重要な要素になると考えられます。
（3）運営側に求められる新たな工夫
新しい遊技形式の普及に伴い、 設定や配置だけでなく、
どのように景品が動くのか
どのような過程で獲得に近づくのか
といった点を、利用者に分かりやすく伝える工夫が、これまで以上に重要になると考えられます。
3．健全な運営に向けた協会の考え方
当協会は、台湾キャッチャーを含むすべてのクレーンゲームにおいて、以下の点を重視した運営が今後さらに求められると考えています。
景品の動きや獲得過程が理解しやすい設置・表示
過度な誤認や誤解を招かない演出・難易度設定
年少者を含む幅広い利用者への配慮
店舗スタッフによる適切な説明対応
