釣り餌市場：餌タイプ別、流通チャネル別、用途別、技法別、価格帯別、材料別 - 2025年～2032年の世界予測
釣り餌市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.24%で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、釣り餌市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「釣り餌レポート」では米国で実施された段階的な関税措置が、餌のカテゴリー全体において調達リスクを高め、サプライチェーンを再構築し、利益率に圧力をかけている状況についての戦略的分析を言及するほか、技術革新と貿易環境の複雑化の中で企業が成功するために取り組むべき戦略的優先事項と運営上の必須課題を統合した簡潔な結論を分析します。
世界の釣り餌市場規模は、2024年に7億3,465万米ドルと評価され、2025年の7億7,366万米ドルから2032年には11億585万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1864659-fishing-bait-market-by-bait-type-distribution.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・淡水環境における環境に優しい生分解性人工餌への消費者嗜好の高まり
・輸送中の鮮度管理を目的とした餌包装へのスマートセンサー技術統合
・釣り人のニーズに応じたカスタマイズサービスの増加（地域の水質条件に基づいた個別調合餌の提供）
・スポーツフィッシング参加率の上昇に伴い、生きた天然餌や冷凍天然餌の需要が急増しております
・オンライン餌定期購入モデルの拡大（専門的・季節限定ルアーを厳選した月次ボックス提供）
・AI駆動型予測分析の導入による餌在庫管理と需要予測の最適化
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 釣り餌市場餌の種類別
第9章 釣り餌市場：流通チャネル別
第10章 釣り餌市場：用途別
第11章 釣り餌市場：技術別
第12章 釣り餌市場：価格帯別
第13章 釣り餌市場：材料別
第14章 釣り餌市場：地域別
第15章 釣り餌市場：グループ別
第16章 釣り餌市場：国別
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・釣り餌市場における技術革新の影響はどのようなものですか？
技術革新、消費者の嗜好の変化、流通エコシステムの進化が市場を形成しており、高性能で環境配慮された製品への需要が高まっています。
・釣り餌市場における主要企業はどこですか？
Zebco Brands, Inc.、Pure Fishing LLC、Rapala VMC Corporation、American Tackle, Inc.、Mepps SA、Strike King Lure Co.などです。
・釣り餌市場における企業戦略はどのようなものですか？
企業はデジタルファーストのアプローチと素材革新を優先し、競争優位性を構築しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
