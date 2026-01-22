「Embedded Finance Days 2026」登壇者発表第2弾　三井住友銀行、三井住友カード、Sansanなど総勢7社13名が登壇

株式会社インフキュリオン

株式会社インフキュリオン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 丸山弘毅、以下「インフキュリオン」）が、Embedded Finance（エンベデッド・ファイナンス／組込型金融）（※1）をテーマに、2026年2月4日（水）および2月5日（木）の2日間にわたり開催するオンラインイベント「Embedded Finance Days 2026」の追加登壇者をお知らせします。

今回新たに株式会社三井住友銀行、三井住友カード株式会社およびSansan株式会社の登壇が決定しました。

インフキュリオンは、2021年より「Embedded Finance」をテーマとしたオンラインイベントを継続的に開催しており、今回で5回目を迎えます。これまでに25以上の企業・団体にご登壇いただき、累計参加者数は5,000名を超えるなど、Fintechの最前線を伝えるイベントとして好評をいただいております。

本イベントでは、Fintech活用によって新たな価値を創造する各業界の先駆者をお招きし、最新動向の解説や具体的な事例紹介を通じて、事業成長を加速させる実践的な知見を提供します。自社サービスへの金融機能の実装による差別化や利便性向上を検討されている方はもちろん、新たな顧客体験やビジネスモデルの創出に関心をお持ちのすべての方へ、次世代のビジネスヒントをお届けします（無料・事前登録制）。

※1.Embedded Finance（エンベデッド・ファイナンス、組込型金融）:

金融以外の事業を展開する非金融事業者が、自社のサービスに金融機能を組み込んで提供するサービス。金融サービスが別のサービスに「組み込まれて」機能を発揮することから日本語では「組込型金融」や「埋込型金融」と呼ばれている。

「Embedded Finance Days 2026」開催概要

開催期日：2026年2月4日（水）、2月5日（木）

開催方法：オンラインによるライブ配信

対象：

- 自社サービスに金融機能を組み込み、競合サービスとの差別化やユーザーの利便性向上を考えている方- 「Embedded Finance」の最新動向・事例を知りたい方- Fintechに興味・関心のある方

参加費：無料

申込方法： 申込フォームから事前登録 https://eventory.cc/event/efd2026/registration(https://eventory.cc/event/efd2026/registration?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=efd2026)

イベント公式ページ：https://infcurion.com/event/efd2026(https://infcurion.com/event/efd2026?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=efd2026)

主催：株式会社インフキュリオン

お問い合わせ：「Embedded Finance Days 2026」イベント事務局

e-mail：efd_info@infcurion.com

「Embedded Finance Days 2026」追加登壇者のセッション

■次世代ペイメントプラットフォームが切り拓く、非金融事業との共創戦略

日時：2月4日（水）10:00～11:00

登壇者：

株式会社北國銀行 キャッシュレスグループ長 河崎伯彦 氏

株式会社インフキュリオン 取締役執行役員 高木一輝

キャッシュレス化の急速な進展と金融サービスのオープン化は、もはや地域金融機関だけでなく、あらゆる事業者にとって大きな転換点です。CCIグループ／北國銀行とインフキュリオンは、この潮流を先取りし、フルクラウド・マルチテナント型の次世代ペイメントプラットフォームを共同開発しました。本セッションでは、なぜ従来型システムではなくクラウドネイティブなアーキテクチャが不可欠だったのか、そして疎結合なシステム設計がもたらす圧倒的なスピードと拡張性が幅広い業界のビジネスモデル革新にどうつながるのかを紐解きます。非金融事業者と共創し、新たなビジネス拡張の機会を生み出す戦略について、両社のキーパーソンが具体的な事例を交えながら語り尽くします。

■Trunkが切り拓く、中小企業の次世代型・総合金融サービス― SMBCグループが描く金融の未来像 ―

日時：2月4日（水）15:00～16:00

登壇者：

株式会社三井住友銀行 ホールセール統括部 部付部長 法人デジタル企画室 副室長 矢幡重孝 氏

三井住友カード株式会社 ビジネスマーケティング本部 BM事業開発部長 鳥谷雅志 氏

株式会社インフキュリオン 執行役員CSO（BtoB担当） ビジネスデザイン室長 Winvoice部長 森田航平

中小企業を取り巻く金融環境では、資金繰り・決済・ファイナンスが分断され、資金の流れを経営として捉え切れていない現状が依然として残っています。本講演では、中小企業の資金周りに存在する課題とDXの現在地を整理したうえで、なぜ今、口座を起点に金融サービスを再設計する必要があるのかを紐解きます。あわせて、SMBCグループが果たすべき役割について解説します。請求書・支払い・決済・ファイナンスを一体で捉える次世代型・総合金融サービスとしてのTrunkの構想を通じて、中小企業金融のこれからの姿と、金融の未来像を展望します。

■Sansan×インフキュリオン：プロダクトを連続的に生み出す力

日時：2月5日（木）15:00～16:00

登壇者：

Sansan株式会社 共同創業者／取締役COO 富岡圭 氏

株式会社インフキュリオン 代表取締役社長CEO 丸山弘毅

単発のヒットで終わらせず、プロダクトを「連続的」に創出するには何が必要か。

Sansanとインフキュリオンが、市場の「不」の捉え方やPMFまでの道筋など、プロダクト戦略のリアルを語り合います。

さらに、Bill Oneの進化に見る金融機能の実装など、事業の壁を突破し続けるための本質に迫ります。

※その他のセッションについては、決まり次第順次「Embedded Finance Days 2026」公式ページにて公開します。

※本リリースの内容は、発行日現在の情報をもとに作成したものです。今後、内容の全部もしくは一部に変更が生じる可能性があります。

※各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商号、商標または登録商標です。

■インフキュリオンについて

インフキュリオンは、社会に最適な決済・金融機能を実装する「あらゆる産業・サービスのFintechパートナー」です。多彩な金融サービスを機能単位で柔軟に利用できるテクノロジーの開発やプラットフォームの提供、キャッシュレス決済事業のコンサルティングを行っています。長年のコンサルティング実績で培った専門性、およびモダンで柔軟な次世代型決済システムを強みとして、BtoCのキャッシュレス決済からBtoBの企業間決済まで、あらゆる決済シーンを網羅する「一気通貫の決済プラットフォーム」を提供しています。

私たちは、お客さまの事業戦略に寄り添い、Fintech戦略の立案から新規金融サービスの創出までを包括的に支援。あらゆるリーディングカンパニーのビジネスを決済・金融を軸に支えることで、社会の課題解決と豊かな顧客体験の実現を目指しています。

■株式会社インフキュリオン

設立：2006年5月1日

代表者：代表取締役社長CEO 丸山弘毅

本社：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F

加盟団体：

一般社団法人Fintech協会

一般社団法人キャッシュレス推進協議会

一般社団法人日本資金決済業協会

URL：https://infcurion.com/

