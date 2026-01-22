株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、株式会社ノルトロックジャパン(本社：大阪府箕面市、代表取締役社長 西村 竜太、以下「ノルトロックジャパン」)の経費精算業務におけるDX推進をITソリューション導入からアフターサポートまで一貫したサポート体制で支援することをお知らせします。

1. 背景

ノルトロックジャパン様は、スウェーデン発祥のノルトロックグループの日本法人であり、長年にわたりボルト締結技術の分野で革新的なソリューションを提供してきた実績を持つ企業です。主に産業機械や建設など、厳しい環境下での現場で使用される「ノルトロックワッシャー(R)」をはじめ、ボルトのゆるみ防止効果に優れた製品群を展開しています。また、高い技術力とグローバルなネットワークを活かした技術サポートや顧客ニーズへの柔軟な対応により、国内においても多くの顧客から高い評価を受けており、信頼されるパートナーとしての地位を築いています。

近年、働き方改革の推進や業務のデジタル化が加速する中、ノルトロックジャパン様でも、従業員が本 来の業務に集中できる環境づくりや、企業全体の生産性向上に向けた基盤整備のため、最新のITソリューション導入に取り組んでいます。その一環として、業務負担が大きい経費精算業務のデジタル化・自動化によって、従業員の負担軽減と業務効率化を推進する計画を立てていました。

このような背景のもと、ノルトロックジャパン様より経費精算業務のDX推進支援をご依頼いただいたことは、当社がこれまでに積み重ねてきた豊富なDX推進の経験が認められたことに加え、ITソリューション導入からアフターサポートに至るまで、一貫したサポート体制が高く評価された結果だと考えています。今回の支援を通してより付加価値の高いサービスを提供し、お客さま満足度向上に努めていきます。

2. 経費精算業務におけるDX推進

当社は、ノルトロックジャパン様の経費精算業務におけるDX推進を、Concur(R) Expenseおよび当社の連携ソリューションImPaCを活用して実現します。単なるシステム導入に留まらず、業務プロセスの設計から運用ノウハウの提供、定着化のサポート、そしてアフターサポートまで、お客さまの課題に寄り添いながら最適な支援を行います。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/434_1_2616a36002acea4c3c48840cd93c362e.jpg?v=202601220951 ]

3. 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com