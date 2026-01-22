アウンコンサルティング株式会社

アウンコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：信太 明、東証スタンダード：2459）は、グローバルマーケティング（国内・海外向けの販売促進・AI活用支援）*、メディアマーケティング（火災保険・地震保険の申請サポート）**などのマーケティング事業を展開しています。

この度、アウンコンサルティングでは、Pinterest（ピンタレスト）への広告出稿を設計から運用までを支援する「Pinterest広告出稿支援サービス」の提供を開始しました。

* 国内外向けSEO（検索エンジン最適化）、国内外向け広告、AIO（AI最適化：AIO×SEO）［サービス概要：https://www.auncon.co.jp/service/］

** ミエルモ（火災保険・地震保険の申請サポート）［サービス概要：https://mielmo.co.jp/］

■サービス開始の背景

近年、消費者の情報収集行動はテキストから画像・動画へとシフトしており、特に「これから

やりたいこと」や「次に買いたいもの」を探すインスピレーション探索の場として、Pinterestの

重要性が高まっています。

アウンコンサルティングは、これまで培ってきたグローバルマーケティングの知見を活かし、国内外で利用者が急増しているPinterestを効果的に活用したい企業様向けに、広告出稿を設計から運用までを支援する「Pinterest広告出稿支援サービス」を開始するに至りました。

■Pinterestとは

Pinterestは、インスピレーション探索や購買検討フェーズで活用されるビジュアル検索プラットフォームです。一般的なSNSが「過去の出来事」を共有する場であるのに対し、Pinterestはユーザーが「未来の行動（やりたいこと、買いたいもの）」のために利用するという独自の性質を持っています。

ユーザーは画像・動画を起点に直感的な情報収集を行い、「アイデア保存（ピン）」することで、気になった情報を蓄積することができます。この「ピン」を通じて中長期的な検討プロセスを経て、実際の購買行動へとつながる点が大きな特徴です。

また、Pinterestには以下の特性があります。

- 生活・購買意欲の高いユーザーが多い特定の目的を持ってアイデアを探している層にリーチ可能です。

- ビジュアル検索”が強み検索×レコメンドを組み合わせ、視覚的に訴求できます。

- 広告に対する心理的抵抗が比較的低いユーザーの探索目的に合致した形で表示されるため、自然な受け入れが期待できます。

これらの特性から、ブランド認知から購買促進までを一気通貫で狙える広告媒体として、国内外で注目を集めています。

- ユーザー数と主要国全世界の月間アクティブユーザー数は、2025年第3四半期に6億人*1を突破しました。地域別では、ユーザー基盤の厚い欧州（約1億5,000万人*1）、次いで高い購買力を有する北米（米国・カナダ：約1億300万人*1）を中心に、グローバルで成長を続けています。

- ターゲット層と高い購買力ユーザー比率は女性が70％、男性が30％*2となっており、女性層への高いリーチ力を有しています。主な層は、25歳～44歳のミレニアル世代ですが、現在はZ世代（全体の約42％*2）が急速に成長しており、幅広い若年・現役層を網羅しています。また、米国市場においては、世帯年収15万ドル以上の約40％*2がPinterestを利用しているというデータもあり、高い購買力を備えた層へのアプローチに極めて有効です。

- 利用シーンと非ブランド検索の特性住宅のインテリア、ファッション、旅行の計画、結婚式の準備など、生活に密着した場面で活用されています。ユーザーの96％*2が「非ブランド検索（特定のブランド名を含まない検索）」を行っており、新しいブランドや商品に出会う意欲が非常に高いのが特徴です。【Pinterest広告メニュー】

Pinterestでは、以下のような広告出稿が可能です。

- 運用型広告画像・動画・カルーセルなどのフォーマットを活用し、フィードや検索結果に自然に表示される広告を配信。ブランド認知、比較検討、Webサイト誘導に対応。

- 予約型広告（プレミアム枠）アプリ起動時や検索面上部など、視認性の高い枠に独占表示。新商品発売やキャンペーンなど、短期間での認知拡大に最適。

■ Pinterest広告出稿の流れ（4ステップ）

- 購買促進向け広告商品情報と連携した広告配信により、ECサイトへの送客や購入促進を支援。

Pinterestへの広告出稿は、以下のシンプルな4ステップで完了します。

- ヒアリング・目的整理商材・ターゲット・KPI（認知／検討／CV）を整理

2．アカウント設計・配信戦略立案

配信国・ターゲティング・広告フォーマットを設計



3．広告設定・制作体制の調整

広告配信に必要な素材要件の整理および設定対応を実施

※ クリエイティブ制作については、別途お見積り



4．配信開始・改善運用

配信後はデータをもとに、継続的な改善・最適化を実施

■お問い合わせ





国内外でのブランド認知向上や購買促進を検討されている企業様は、Pinterest広告の活用をご検討ください。

アウンコンサルティングでは、広告メニューや配信戦略のご相談を含め、Pinterest広告に関する無料相談を承っております。

【出典】

