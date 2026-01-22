品川リフラ株式会社

品川リフラ株式会社（以下、「当社」という。）は、米国におけるモールドフラックス製品の製造・販売を主たる事業とするDynamix Casting Fluxes社（以下、「Dynamix社」という。）の持分の51％を、当社が新設した米国子会社を通じて取得（以下、「本持分取得」という。）することについて、創業者であるMichael Kiss氏及びその他創業者２名（以下、「その他創業者ら」という。）との間で合意し、本日開催の取締役会において本持分取得に関する契約を締結することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。

本持分取得の理由

当社グループは、第６次中期経営計画（2024年度～2026年度）において「グローバル展開の加速」を重点方針の一つに掲げ、海外事業の強化・拡大を積極的に推進しております。このたび、Dynamix社の持分を取得することにより、米州地域における事業基盤をさらに強化し、当社グループのプレゼンスを高めることを目指します。

Dynamix社は、モールドフラックス製品の分野で高い技術力と顧客基盤を有しています。また同製品は特に北米市場において安定した需要が見込まれています。当社グループは、同社の事業を取り込むことで、既存の耐火物・断熱材事業との補完関係を活かし、製品ラインアップの拡充と技術シナジーの創出を図ります。これにより、顧客に対する総合的なソリューション提供を加速し、競争力を一層強化します。

さらに、Dynamix社の安定した収益基盤を取り込むことで、当社グループ全体のキャッシュフロー創出力を高め、健全な財務基盤を維持しながら持続的な成長投資を可能にします。本持分取得後も同社の現行経営陣が事業運営を継続し、当社グループは同社の取り組みを全面的にサポートすることで、両社の強みを最大限に活かした協業体制を構築してまいります。

本持分取得の方法及び対価

本持分取得においては、下記の方法により、新設した米国子会社を通してDynamix社の持分の51％について、Michael Kiss氏及びその他創業者らより現金で取得します。なお、本持分取得のための資金については、当社の手元資金を活用して充当する予定です。

(i) 米国子会社の新設

当社は本持分取得の投資主体となる会社としてShinagawa Americas Holdings, Inc.(以下、「SAH社」という。)を米国に新設いたしました。

(ii) 米国子会社への持分取得代金の資本拠出

本持分取得実行日以前に、当社よりSAH社に対して本持分取得対価相当額を資本として拠出する予定です。

(iii) 米国子会社によるDynamix社持分の譲受

SAH社はMichael Kiss氏及びその他創業者らよりDynamix社持分の51％を取得します。これにより、当社はSAH社を通じてDynamix社を当社の連結子会社といたします。

異動する子会社の概要

Dynamix社の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/154526/table/24_1_fbb98ff102a43fc1541a653d0491c271.jpg?v=202601220921 ]

当該会社の最近２年間の経営成績及び財政状態（単位：千USドル）（注１）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/154526/table/24_2_3d211dc6119048dcc5e1d67c91cf65e9.jpg?v=202601220921 ]

（注１）2025年12月期の財務数値については、現在決算作業中であり未確定であるため、本リリースでは確定済みの直前期（2024年12月期）までの財務情報を記載しております。

持分取得の相手先の概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/154526/table/24_3_fe3a4a35fd5b598120785912898d8543.jpg?v=202601220921 ]

取得持分割合、取得価額及び取得前後の所有持分の状況[表4: https://prtimes.jp/data/corp/154526/table/24_4_56c1733e7e04acdc7836fde096db90d4.jpg?v=202601220921 ]

（注１）取得価額については、本持分取得の実行（クロージング）時点におけるDynamix社の資産及び負債の金額等により調整される予定です。なお、取得金額にはアドバイザリー費用等は含まれておりません。

（注２）本持分取得は、SAH社（当社連結子会社、当社出資比率100%）が主体となって実行いたしますので、上記の異動後の所有持分割合には同社の所有持分割合を記載しております。

日程[表5: https://prtimes.jp/data/corp/154526/table/24_5_6c5825edbf157185968b969ddd225aa3.jpg?v=202601220921 ]

今後の見通し

本持分取得は中長期的に当社連結業績に寄与する見込みでありますが、今後、業績に与える影響について開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

品川リフラ株式会社 会社概要[表6: https://prtimes.jp/data/corp/154526/table/24_6_5e6d70723d5aea02f42ef77712aafbdf.jpg?v=202601220921 ]