Jackery（ジャクリ）が、2026年1月30～2月2日に開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」に初出展！

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニー Jackery（ジャクリ）の日本法人、株式会社Jackery Japan（代表取締役：高橋 勝利／所在地：東京都中央区）は、2026年1月30日（金）から2月2日（月）に幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催されるアジア最大級のキャンピングカーイベント「ジャパンキャンピングカーショー2026」に初出展します。会場内のアウトドアゾーンを「Jackery Power Camp」として協賛し、Jackeryが提案する新しいアウトドア体験をお届けします。

■出展内容

▲2025年開催時の様子

展示ホール3に位置するアウトドアゾーンを「Jackery Power Camp」として協賛し、Jackeryが提案する新しいアウトドア体験をお届けします。

「Jackery Power Camp」内では、Jackeryブースのほか、アウトドアを代表する各企業が出展しております。

・キャンプシーン展示

異なる3つのシーンをテーマにしたキャンプ空間を展示し、Jackery製品を取り入れたアウトドアの楽しみ方をご提案します。

テントやアウトドアリビングなど、さまざまな空間演出を通じて、ポータブル電源のあるアウトドア体験を感じていただけるほか、キャンピングカーショーならではの展示として、キャンピングカーも設置。実際に車内へ入り、内装をご見学いただくことが可能です。

多様なアウトドアスタイルの中から、お気に入りの空間を見つけ、心ゆくまでお過ごしいただけます。

・展示製品

Jackery ポータブル電源 1500 New

容量1536Wh／定格出力2000W

https://www.jackery.jp/products/explorer-1500-new



Jackery ポータブル電源 2000 New（2色展開）

容量2042Wh／定格出力2200W

https://www.jackery.jp/products/explorer-2000-new



Jackery ポータブル電源 3000 New

容量3072Wh/定格出力3000W

https://www.jackery.jp/products/explorer-3000-new

また、容量拡張が可能な「1000 Plus」「2000 Plus」および拡張バッテリーをはじめ、最新モデルやソーラーパネルなども会場に展示予定です。Jackeryの製品ラインアップや活用シーンを、実機を通じてご覧いただけます。

・カプセルくじキャンペーン

Jackeryブースで簡単なアンケートに回答すると、カプセルくじキャンペーンに参加できます。

1等賞

Jackery ポータブル電源 300D

2等賞

Jackery Explorer 100 Plus

3等賞

Jackery 102W GaN 3ポート充電アダプター

4等賞

美味しい非常食 KNOTOメシ「ノトムヤムクン」

（Jackeryが開発支援した非常食。詳細: https://www.jackery.jp/pages/news-2025091901 ）

5等賞

Jackery パワフル防災手ぬぐい（非売品）

参加賞

Jackery公式サイト3,000円引きクーポン

※景品が無くなり次第、終了となります。

※参加にはJackery LINE公式アカウントの友だち追加が必要です。

■イベント概要

タイトル: ジャパンキャンピングカーショー2026

会期: 2026年1月30日(金) ～2月2日(日)

会場: 幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～6（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

Jackeryブース: 3ホール アウトドアゾーン「Jackery Power Camp」内

主催: ジャパンキャンピングカーショー2026実行委員会

公式サイト・SNS:

https://jrva-event.com/ex/jccs/

https://x.com/campingcar_info

https://www.instagram.com/jrva.official/

入場にはチケットが必要です（中学生以下無料）。

前売券の購入はこちら: https://jrva-event.tstar.jp/

アクセス

・電車の場合

京葉線「海浜幕張駅」 徒歩5分

総武本線「幕張本郷駅」 バス「幕張メッセ中央」行きで約17分

・お車の場合

東関東自動車道「湾岸習志野IC」 車で約5分

京葉道路「幕張IC」 車で約5分

駐車場

詳細は幕張メッセ公式サイトにてご確認ください。

https://www.m-messe.co.jp/access/#car

■Jackeryについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア。私たちJackeryは「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。

私たちが目指すのは、太陽の力で楽しい時間も、いざという時も、電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けること。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。

これからもJackeryは、太陽光をいかした製品づくりを続け、地球への負担をおさえながら、多くの人がより豊かな時間を過ごすためのサポートをしていきます。クリーンなエネルギーが当たり前になる未来へ。私たちの歩みは、これからも続いていきます。

- Sustainable Power for Your Life -

