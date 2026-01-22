【国内最大級のライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」】地域産業の現場から“ものづくりの想い”を届ける・播州のアパレルメーカーとともに、工場発ライブコマースを1月23日（金）朝6時より配信

株式会社Cellest

日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す株式会社Cellest(本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：佐々木 宏志、以下当社)は、ライブコマース専門事務所「トキバナ」が運営するライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」で、2026年1月23日（金）6時～9時に、アパレルメーカー・ワシオ株式会社（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：鷲尾 岳、以下ワシオ）と共同で、現地工場からのライブコマース配信を実施いたします。

本配信は、当社が展開する「地域創生ライブコマース」の一環として行うもので、実際の生産現場から配信を行い、製品だけでは伝えきれない“ものづくりの背景”や“技術に込められた想い”を、視聴者とのンタラクティブな購買体験を通じて届けます。

播州の産業と技術にスポットを当てた、現地発ライブコマース

播州（兵庫県西部）は、古くから繊維産業が盛んな地域として知られ、靴下をはじめとした高い技術力を持つものづくり企業が集積しています。

今回の配信では、その播州で長年にわたり独自の編み技術を磨いてきたワシオの工場からライブコマースを実施します。

ワシオが手がける製品は、独自の編み技術により、一般的な機能性インナーと比べて高い保温力を持つことが特長で、屋外で過酷な寒さにさらされる業界の現場でも数多く採用されてきました。

配信当日は、実際に稼働する編み機や、生産に携わる職人にも出演いただきながら、製品の機能性だけでなく、その背景にある技術や開発の工夫、ものづくりに込められた想いまでを、現地ならではの臨場感とともに伝えます。

＜配信概要＞

・配信日時：2026年1月23日（金）6:00～9:00

・配信場所：兵庫県加古川市・ワシオ株式会社 生産工場

・配信チャンネル：ぞうねこちゃんねる TikTok

配信開始後より、こちらのURLでご覧いただけます。

https://vt.tiktok.com/ZSH3LadQ7Hm7g-JU97V/

“売る”だけで終わらせない、地域創生としてのライブコマース

本取り組みは、単なる商品販売を目的としたライブ配信ではありません。

その土地ならではの産業や伝統、技術に光を当て、ライブ配信というインタラクティブな購買体験を通じて、地域の魅力やものづくりの価値を伝えることを目指しています。

これまで地方の事業者にとって、商品を届ける手段は来店や現地訪問、あるいは仲介業者や都市部の店舗に依存せざるを得ず、ECにおいても商品の背景や作り手の想いまでを十分に伝えることは容易ではありませんでした。

ライブコマースは、事業者自身が言葉や実演を通じて、地方でしか生まれない価値をリアルタイムで全国に届け、視聴者と直接交流できる手段です。

商品を介して作り手の想いやストーリーが共有されることで、買い物は単なる消費を超えた体験へと広がっていきます。

当社は今後も「ライブコマースのインフラ化」を推進することで、来店や現地訪問を前提としていた購買体験を拡張し、店舗の有無によって生じる『買い物困難者』問題や情報格差といった地域課題の解消を目指します。

また、地方自治体や地域事業者と連携しながら、これまで参加が難しかった人々にも新たな選択肢を提供し、地域の魅力を発信する持続的な仕組みとしてライブコマースの普及を図ってまいります。

ライブコマース専門事務所「トキバナ」とは

「トキバナ」はライブコマーサーをプロデュース・マネジメントするライブコマース専門事務所です。

ライブコマーサーをエンターテイナーとして育成し、その才能を最大限に引き出すことで、ライブコマースというステージで活躍できる存在へと導くことを目指しています。

「ぞうねこちゃんねる」とは

「ぞうねこちゃんねる」は2017年より、国内外のアパレル・コスメ・雑貨・食品など、幅広いジャンルの商品を販売しているライブコマースチャンネルです。

数々のライブコマースイベントで1位を獲得。1配信の最大総視聴者数は97万人を超え、一回の配信で1億円以上を販売、月間売上は2億円を突破するなど、国内トップクラスの販売実績を誇ります。

販売やPRのご依頼も受け付けておりますのでお気軽にお問合せください。

（TikTokアプリダウンロード済みのスマートフォンからのみアクセスが可能です）



「日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す」株式会社Cellestとは

当社は、ライブコマースのインフラ化を目指すスタートアップ企業です。2017年から業界に参入し、ライブコマース専用のECモールアプリ「WABE」の開発・運営や、ライブコマーサーのプロデュースとマネジメントを行うライブコマース専門事務所「トキバナ」を展開しています。

ライブコマースは、リアルタイムで商品を確認しながら購入できる新しい購買体験を提供し、従来のネットショッピングにおける「思っていたものと違う」という課題を解決します。私たちは、ライブコマース文化を根付かせ、より楽しく便利に買い物ができる社会の実現を目指しています。

会社概要

会社名：株式会社Cellest

住所：大阪府大阪市中央区久太郎町3-3-8 カラバサ本社ビル6階

設立：2019年7月31日

代表者：佐々木宏志

事業内容：ライブコマースマネジメント事業・ライブコマースプラットフォーム事業

