【家電量販店に関する調査】家電製品の購入場所は「家電量販店の店頭」が7割弱、「家電量販店や家電メーカー以外のオンラインショップ」が4割弱、「家電量販店のオンラインショップ・通販サイト」が2割強

■家電量販店を月1回以上利用する人は1割強。直近1年間に最もよく利用した店の利用理由は「家から近い」が利用者の5割強、「ポイントカードなどのお得なサービス」が3割強、「交通アクセスがよい」が3割

■家電製品の購入場所は「家電量販店の店頭」が7割弱、「家電量販店や家電メーカー以外のオンラインショップ」が4割弱、「家電量販店のオンラインショップ・通販サイト」が2割強

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、8回目となる『家電量販店の利用』に関するインターネット調査を2025年12月1日～7日に実施しました。

家電量販店の利用状況、家電製品の購入場所などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1728_1_97b671436cbf09bf51f4deeb77ec9951.jpg?v=202601221051 ]

1. 家電量販店の利用頻度

家電量販店の利用者は9割強です。若年層で比率が低く、10・20代では「利用しない」が3割弱となっています。

月1回以上利用する人は1割強で、過去調査と比べて減少傾向です。

2. 直近1年間に利用した家電量販店

家電量販店利用者が、直近1年間に利用した店は（複数回答）、「ヤマダデンキ」が34.1％、「ケーズデンキ」が25.1％、「エディオン」が20.6％です。

北海道・東北・四国では「ケーズデンキ」、中部・中国では「エディオン」が1位です。

近畿では「上新電機」「エディオン」が上位2位となっています。関東では「ビックカメラ」が2位にあがっています。

3. 最もよく利用した家電量販店の利用理由

直近1年間に家電量販店を利用した人に、最もよく利用した量販店の利用理由を聞きました（複数回答）。「家から近い」が52.5％、「ポイントカード・会員特典などのお得なサービスがある」が33.9％、「交通アクセスがよい」が30.0％です。

最もよく『ビックカメラ』を利用した人、または『ヨドバシカメラ』を利用した人では、「交通アクセス」「ポイントカードなどのお得なサービス」「品揃え」が上位3項目です（順不同）。

主に『ケーズデンキ』を利用した人では、他の層と比べて「値引きをしてくれる、セール・キャンペーンがある」の比率が高くなっています。

4. 家電量販店の利用目的

直近1年間に家電量販店を利用した人の利用目的は（複数回答）、「家電製品や関連用品を購入」が70.4％、「家電製品の実物を見る」が56.1％、「家電製品の価格を確認」が30.9％です。

若年層では「暇つぶし」「家電製品を試す」の比率が高く、「家電製品や関連用品を購入」が低くなっています。また、家電量販店の利用頻度が高い層ほど、「家電製品を試す」の比率が高い傾向です。

5. 家電製品の購入場所

家電製品・関連用品の購入場所は（複数回答）、「家電量販店の店頭」が68.6％、「家電量販店や家電メーカー以外のオンラインショップ」が36.0％、「家電量販店のオンラインショップ・通販サイト」が24.3％です。

「家電量販店の店頭」は高年代層、「家電量販店や家電メーカー以外のオンラインショップ」は男性40～50代で比率が高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆家電量販店を利用してよかったこと（全3,312件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1728_2_2dc27b0eb698b4ea670a7f5f2d40e9bf.jpg?v=202601221051 ]

