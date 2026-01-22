【JPIセミナー】「総務省における宇宙通信政策の最新動向」2月6日(金)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、総務省 国際戦略局 宇宙通信政策課長 扇 慎太郎 氏を招聘し、総務省における宇宙通信政策の最新動向について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17627(https://www.jpi.co.jp/seminar/17627?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

商業化支援、宇宙通信の役割、自律性確保等

総務省における宇宙通信政策の最新動向

〔開催日時〕

2026年02月06日(金) 16:30 - 18:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

総務省

国際戦略局

宇宙通信政策課長

扇 慎太郎 氏

〔講義概要〕

宇宙通信分野は、宇宙活動の中でも特に市場規模が大きく、かつ成長が期待されている分野である。また、我が国では災害時や離島や海上、山間部等で宇宙通信の活用が進んでいるなど、耐災害性、さらには安全保障の確保の観点からの重要性も増している。

このような状況を踏まえ、総務省では宇宙通信分野における商業化支援や自律性確保に向けた取り組みを進めており、本講演では最新の取組状況を詳説する。

〔講義項目〕

１. 宇宙通信分野の動向

（１） 衛星通信がこれまで果たしてきた役割と今後期待される役割

（２） 衛星通信分野を巡る動向

（３） 宇宙通信分野の市場予測

２. 政府における宇宙政策の動向

（１） 宇宙政策に関する政府の体制

（２） 政府における宇宙関係予算の推移

３. 総務省における宇宙通信政策の動向

（１） 宇宙政策と総務省の役割

（２） 研究開発支援

（３） 免許手続等

（４） 商業化支援

（５） 自律性確保に向けた取り組み

４. 関連質疑応答

５. 名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,980円（税込）

特典：受講1名につき、同社より1名同行無料（要登録）

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17627(https://www.jpi.co.jp/seminar/17627?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。