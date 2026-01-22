HAYLOU S40 ホワイトモデル再入荷！Amazon LD タイムセールで 25%OFF

Dongguan Liesheng Electronics Co., Ltd.

スマートオーディオブランド HAYLOU（ヘイロウ） の人気ヘッドホン HAYLOU S40 ホワイトモデル が再入荷しました。新年のプロモーション期間中、一時品切れとなっていた白色モデルですが、ついに待望の在庫が復活です。

これを記念して、2026年1月22日より Amazon にて限定 LD（Lightning Deal）タイムセールを実施。

セール期間中は通常価格 7,990円（税込）のところ、特別価格 5,992円（税込） にて販売。25%オフ のお得なチャンスです。

HAYLOU S40をチェック :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH6W4Z6J

HAYLOU S40 の主な特長

【キャンペーン情報】

- 高解像度対応：有線・無線の両方で Hi-Res 音源を再生可能。音の細やかなニュアンスまで忠実に再現- 360° 空間オーディオ搭載：立体的で臨場感あふれるサウンドにより、音楽・映画・ゲームをより没入感のある体験に- 長時間バッテリー：最大 90 時間連続再生可能で、通勤・通学や長時間作業も安心- 快適設計：軽量で頭部にフィットするイヤーカップ、柔らかいイヤーパッドで長時間使用でも疲れにくい- マルチポイント接続対応：PC やスマートフォンなど複数デバイスを同時接続可能。仕事中でも着信や通知を逃さない- 最新 Bluetooth 6.0 搭載：接続安定・低遅延で高音質再生- スタイリッシュかつ高性能な HAYLOU S40 ホワイトモデル は、音楽・映画・ゲームなどあらゆるシーンで快適に楽しみたい方に最適です。

販売プラットフォーム：Amazon LD（ライトニングディール）

セール価格：5,995円（税込）※通常価格より25%オフ（期間限定）

開催日時：2026年1月22日 00:00 ～ 23:59

【HAYLOUについて】

ブランド理念は「いい音は、もっと自由でいい」。特定のルールに縛られず、より自由に音楽やオーディオを楽しめることを目指しています。

HAYLOUは今後もチャレンジ精神を持ち、業界最先端の技術と手の届く価格を両立した製品を通じて、より自由で豊かなリスニング体験をお届けしてまいります。

お問い合わせ先（HAYLOU Japan PR）：pr@haylou.com

HAYLOU Japan 公式X（旧Twitter）：https://x.com/hayloujapan

Amazon Japan ストアページ：https://www.amazon.co.jp/stores/HAYLOU/page/82EB7E1B-C8FB-4191-A06C-4E462F432006