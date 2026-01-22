被災地をつなぐ１２ヶ所目の「ともしび」阪神からはじまった「希望の灯り」が、輪島市曽々木「窓岩」で輝く。能登「希望の灯り」点灯式

曽々木地区自治会

曽々木地区自治会（石川県輪島市）はNＰＯ法人「阪神淡路大震災1.17希望の灯り」（HANDS）の活動の趣旨に賛同し、輪島市曽々木海岸「窓岩ポケットパーク」内に能登「希望の灯り」を設置することにしました。神戸の「希望の灯り」を分灯し、HANDSの皆さんによって運ばれてきた灯りをもって２月１日（日）に点灯式を行います。

設置イメージ

神戸から始まった「希望の灯り」を能登へ

神戸「1.17希望の灯り」は、阪神淡路大震災で失われた命と、培われた人と人とのつながりを語り継ぐため、震災から5年目の2000年1月17日に作られました。兵庫県内の被災10市10町と全国から寄せられた種火を一つにしたガス灯で、神戸市中央区にある東遊園地内の「阪神淡路大震災・慰霊と復興のモニュメント」敷地内で、昼夜を問わず周囲を照らしています。その後、台湾や東北、新潟にも設置され、被災地の思いを繋いできました。能登での設置は１２か所目となります。NPO法人「阪神淡路大震災1.17希望の灯り」（HANDS）は神戸で毎年行われる「1.17のつどい」の運営や被災地での「希望の灯り」設置に尽力してきました。

追悼の灯りとして、希望を持って生きていくための「標」（しるべ）として

能登「希望の灯り」設置の意図は以下です。「１、令和6年1月1日の能登半島地震と9月21日の奥能登豪雨で無念の死を遂げた方々への追悼の灯りとしたい。」「２、地震と豪雨により大切な人を亡くしてしまった人、職や住む家を失い仮設住宅で暮らす人、やむを得ず能登を離れざるを得なくなった人。そんな厳しい状況のなかでも、諦めずに前を向き、希望を持って生きていくための「標」（しるべ）としたい。」そしてその思いを実現すべくガス灯の設置場所として選んだのは、曽々木海岸にある国の天然記念物であり能登のシンボルの一つである「窓岩」。「窓岩」は直径約２メートルの穴に夕日が収まる絶景スポットでしたが、地震で崩壊しました。地元では昔から信仰の対象であった「窓岩」の前に、能登「希望の灯り」を設置することで希望をつないでいきたいと考えています。

ガス灯自体も「窓岩」を模したデザインに。能登「希望の灯り」はさまざまな方の協力で生まれます

能登「希望の灯り」はデザイン自体も、「窓岩」をイメージしています。デザインは大阪電気通信大学の北澤誠男研究室の研究生の方々がボランティアで行いました。石川県小松市にある森造形センター株式会社。火を扱う造形物でありさまざまな制約がある中、堅牢なガス灯を設計くださいました。当日は震災後ボランティアにも訪れていただいた大学生の方々が神戸から「灯り」を持っていきます。

点灯式概要

【日時】令和8年2月1日（日）15時 点灯式開始15時半 点灯予定 ※雨天決行

【場所】石川県輪島市曽々木 窓岩ポケットパーク

【設置者】NPO法人「阪神淡路大震災1．17希望の灯り」／曽々木地区自治会

※当日は輪島市の 坂口茂市長、曽々木地区自治会会長 刀祢聡の立会いのもと、ガス灯の点灯を行います。

※神戸市三宮にある「希望の灯り」から分灯した「灯り」は神戸からくる大学生によって運ばれます。

今後の復興支援（維持管理費）として、ご寄付を受け付けております。ぜひご検討いただければ幸いです。

ご寄付について

興能信用金庫 輪島支店 普通 1967628 曽々木自治会 会長 刀祢 聡(とね さとし）