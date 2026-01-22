¡Ö¥ï¥¿¥ß¤ÎÂð¿©¡×¤Ç¡¢´¨¤¤Åß¤â·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤ò¡ª¡È2¿©Ê¬¤¬ÌµÎÁ¡É¤Î¡Ö2½µ´Ö¤ª¤¿¤á¤·¥»¥Ã¥È¡×¤´ÃíÊ¸¼õÉÕÃæ¡ª
¡¡¥ï¥¿¥ß³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼ÒÄ¹CEO¡§ÅÏîµ Èþ¼ù¡¢°Ê²¼¡Ö¥ï¥¿¥ß¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿©»öÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ï¥¿¥ß¤ÎÂð¿©¡×¤Ï¡¢1·î26Æü½µ～2·î23Æü½µ¤Þ¤Ç¡¢¡Ø¼Â¼Á2¿©Ê¬¤òÌµÎÁ¡Ù¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö2½µ´Ö¤ª¤¿¤á¤·¥»¥Ã¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö2½µ´Ö¤ª¤¿¤á¤·¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£³°¤ËÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë´¨¤¤Åß¤Ç¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¤ª¿©»ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ºÆÈÎ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤È¡Ö·ò¹¯¡×¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡Ö¥ï¥¿¥ß¤ÎÂð¿©¡×
¶áÇ¯¤Ï·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÆü¾ï¤Î¿©»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸º±ö¡×¤È¡Ö¿©»ö¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤òÌµÍý¤Ê¤¯Î¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¥ï¥¿¥ß¤ÎÂð¿©¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤È¡Ö·ò¹¯¡×¤ÎÎ¾Î©¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢¡È¤À¤·¤Î»Ý¤ß¡É¤ò³è¤«¤·¤¿Ì£¤Å¤¯¤ê¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2½µ´Ö¤ª¤¿¤á¤·¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥¿¥ß¤ÎÂð¿©¡×¤ò½é¤á¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¡Ø¼Â¼Á2¿©Ê¬ÌµÎÁ¡Ù¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ý¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡Ö¥ï¥¿¥ß¤ÎÂð¿©¡×¤Î¤ªÊÛÅö¡¦¤ªÁÚºÚ¤Ï¡¢¥ï¥¿¥ßÆÈ¼«¤Î¡Ö¤«¤µ¤Í¤À¤·¡×¤È¡¢²Ã²ì²°ÎÁÍýÄ¹´Æ½¤¤Î¡ÖÇò¤À¤·¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÌ£¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ï¥¿¥ßÆÈ¼«¤Î¡Ö¤«¤µ¤Í¤À¤·¡×¤Ï¡¢º«ÉÛ¡¢¤«¤Ä¤ª¡¢¤·¤¤¤¿¤±¡¢ÇòºÚ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ôÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±öÊ¬¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤âËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´Ì£ÎÁ¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¤À¤·¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÎÏ¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ËèÆüÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¸¥Î©¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¤À¤·¥½¥à¥ê¥¨¡¡±»ô ¿¿ÈÞ¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡þ
¥ï¥¿¥ß¤ÎÂð¿©¤Î¡Ö¤«¤µ¤Í¤À¤·¡×¤Ï¡¢¡É½Å¤Í¤ë¡ÉÈ¯ÁÛ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º«ÉÛ¡Ê¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¡Ë¡¦¤«¤Ä¤ª¡Ê¥¤¥Î¥·¥ó»À¡Ë¡¦¤·¤¤¤¿¤±(¥°¥¢Æó¥ë»À)¡¢¤½¤·¤ÆÇòºÚ(¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À)¤Î4¼ïÎà¤Î»Ý¤ß¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¼ïÎà¤À¤±¤À¤ÈÃ±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤·¤¬¡¢½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¸ü¤ß¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤ªÎÁÍý¤Ï±öÊ¬¤ÏÍÞ¤¨¤á¤À¤±¤ÉËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÎð¤ÎÊý¤ä¡¢·ì°µ¡¦±öÊ¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ý¡Ö·ò¹¯¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡Ö¥ï¥¿¥ß¤ÎÂð¿©¡×¤Î¤ªÊÛÅö¡¦¤ªÁÚºÚ¤Ï¡¢Ã´Åö¤Î´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¸¥Î©¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¼çºÚ¤È4¼ïÎà¤ÎÉûºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¤ª¤«¤º¡×¤Ï¡¢20ÉÊÌÜ°Ê¾å¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢1¿©Ê¬¤ÎÌîºÚ¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¢¨¡£Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤â¡¢¤³¤ì1¿©¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¿©»ö¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Î¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¼êµÇ¡×¤Ï¡¢15ÉÊÌÜ°Ê¾å¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯ÎÌ¤Ç¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¿©»ö¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¿ä¾©¤¹¤ë1Æü¤ÎÌîºÚÀÝ¼èÎÌ¡Ê350g¡Ë¤Î1/3ÎÌ¤ò»ÈÍÑ¡ÊÀ¸´¹»»¡Ë
¢£¡Ö2½µ´Ö¤ª¤¿¤á¤·¥»¥Ã¥È¡Ê10ÆüÊ¬¡Ë¡×³µÍ×¡¡
¡ü¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î26Æü½µ～2026Ç¯2·î23Æü½µ¤ªÆÏ¤±Ê¬¤Þ¤Ç¡¡¢¨2·î18Æü¡Ê¿å¡ËºÇ½ªÃíÊ¸ÄùÀÚ
¡üÂÐ¾Ý¡§¡Ö¥ï¥¿¥ß¤ÎÂð¿©¡×¤ò½é¤á¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¡¢6¥õ·î°Ê¾åÍøÍÑ¤ò¤ªµÙ¤ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡ü²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡¦ÂðÇÛÎÁ¹þ¡Ë
¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¼êµÇ¡×¡¡¡¡1¿©470±ß¡Ê10Æü´Ö4,700±ß¡Ë
¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¤ª¤«¤º¡× 1¿©550±ß¡Ê10Æü´Ö5,500±ß¡Ë
¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¥À¥Ö¥ë¡× 1¿©630±ß¡Ê10Æü´Ö6,300±ß¡Ë
¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¸æÁ·¡×¡¡¡¡1¿©560±ß¡Ê10Æü´Ö5,600±ß¡Ë
¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¾®È¢¡×¡¡¡¡1¿©490±ß¡Ê10Æü´Ö4,900±ß¡Ë
¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¾®È¢¡Ê¾®¡Ë¡×1¿©370±ß¡Ê10Æü´Ö3,700±ß¡Ë
¢¨1Æü1¿©¤º¤Ä¡¢10Æü´ÖËèÆü¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸¥Î©¤ÏÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÅÚÆü½ËÆü¤Ï¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¹¡£¢¨1À¤ÂÓ1²ó¸Â¤ê¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¢¨Â¾¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä³ä°ú¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢§¾ÜºÙ¡¢¤´ÃíÊ¸¤Ï¡Ö¥ï¥¿¥ß¤ÎÂð¿©¡×¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¡ª¢§
https://www.watami-takushoku.co.jp/category/2week_trial
¢£¡Ö¥ï¥¿¥ß¤ÎÂð¿©¡×¤Ï¡¢¡Ö15Ç¯Ï¢Â³Çä¾å¥·¥§¥¢ No.1¡×¡ª
¡Ö¥ï¥¿¥ß¤ÎÂð¿©¡×¤Ï¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Î¤ª¿©»ö¤È¡È¤Þ¤´¤³¤í¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡È¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊÛÅö¡¦¤ªÁÚºÚ¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÈÆ±¤¸ÃÏ°è¤Ë½»¤à¡È¤Þ¤´¤³¤í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡É¤¬¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆüÌó23Ëü¿©¤Î¤ªÊÛÅö¡¦¤ªÁÚºÚ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÂ¼Ô¡¦¹âÎð¼Ô¿©ÂðÇÛ»Ô¾ì¤Ç¡Ö15Ç¯Ï¢Â³Çä¾å¥·¥§¥¢ No.1¡×¢¨¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢¶È³¦¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¼«¼ÒÊÛÅöÍÆ´ï¤ò²ó¼ý¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÍÆ´ï¤È¤·¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SDG£ó¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÉÂ¼Ô¡¦¹âÎð¼Ô¿©ÂðÇÛ»Ô¾ì¡×¤ÇÇä¾å¥·¥§¥¢No.1¡Ê2010～2024Ç¯¡Ë½ÐÅµ ¡Ö³°¿©»º¶È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÊØÍ÷2011～2025¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»Î·ÐºÑÄ´¤Ù¡Ë
¢£¥ï¥¿¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú½»¡¡¡¡¡¡½ê¡Û ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è±©ÅÄ 1-1-3
¡ÚÂåÉ½¼ÔÌ¾¡Û ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼ÒÄ¹ CEO¡¡ÅÏîµ¡¡Èþ¼ù
¡ÚÀß Î©¡Û 1986 Ç¯ 5 ·î
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û ¹ñÆâ³°¿©»ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È¡¢Âð¿©»ö¶È¡¢ÇÀ¶È¡¢´Ä¶»ö¶È¡¢¿Íºà¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
¡Ú¥Ûー¥à¥Úー¥¸ URL¡Û http://www.watami.co.jp