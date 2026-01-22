トビラフォン Cloud、「ITreview Grid Award 2026 Winter」の3部門で「Leader」を受賞

トビラシステムズ株式会社

トビラシステムズ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：明田 篤、証券コード：4441、以下「トビラシステムズ」）提供のクラウド型ビジネスフォン「トビラフォン Cloud」が、製品利用者の評価（レビュー）をもとに顧客満足度の高い製品を選定する「ITreview Grid Award 2026 Winter」のクラウドPBX部門、IVR（電話自動音声応答システム）部門、IP電話アプリ(050)・VoIP携帯電話部門の3部門で、最高位の「Leader」を受賞しました。

■クラウドPBX・IVR・IP電話アプリの3部門で「Leader」受賞

「トビラフォン Cloud」は、「ITreview Grid Award 2026 Winter」のクラウドPBX部門、IVR（電話自動音声応答システム）部門、IP電話アプリ(050)・VoIP携帯電話部門の3部門で、最高位の「Leader」を受賞しました。3部門での「Leader」獲得は今回で16期連続となります。

「トビラフォン Cloud」の受賞カテゴリー

クラウドPBX：https://www.itreview.jp/categories/pbx

IVR(電話自動音声応答システム)：https://www.itreview.jp/categories/ivr

IP電話アプリ(050)・VoIP携帯電話：https://www.itreview.jp/categories/ip-phone

■ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である「Leader」とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

■顧客満足度★4.3を獲得。ご利用者様からの高評価

「トビラフォン Cloud」は「ITreview」で平均顧客満足度4.3を獲得しています（2026年1月21日時点 91レビュー）。当製品のご利用者様から実際に寄せられたレビューを一部ご紹介します。

「トビラフォン Cloud」のレビュー一覧は下記よりご覧いただけます。

https://www.itreview.jp/products/tobilaphonecloud/reviews

■トビラフォン Cloudについて

「トビラフォン Cloud」は、機器設置や工事が不要で使えるクラウド型ビジネスフォンです。スマホアプリやPC、IP電話機等のマルチデバイスに対応しており、働き方に合わせた電話環境を実現します。

「050」で始まるIP電話番号の他、市外局番やフリーダイヤルなど、用途に合わせた番号の新規発行、または既存番号の引き継ぎが可能です。外線・内線・転送等の通話機能だけでなく、録音・IVR（自動音声応答）・通話の文字起こしなど、電話業務を便利にする機能を標準搭載。SalesforceやHubSpot、kintoneなど様々な外部ツールと連携でき、架電内容の記録や連絡先の管理を効率化します。また、AIによる通話内容の要約や、通話履歴に対するラベルの自動付与も活用することで、通話内容を端的に把握できます。

自社開発サービスならではの使いやすさと充実したサポート体制で、初めてクラウドPBXを利用する方でも安心してご利用いただけます。

「トビラフォン Cloud」公式サイト

https://tobilaphone.com/biz/cloud/

■トビラシステムズについて

テクノロジーで社会課題の解決を目指し、特殊詐欺やフィッシング詐欺、グレーゾーン犯罪撲滅のためのサービスを提供しています。詐欺電話・詐欺SMS等の情報を収集・調査してデータベースを構築し、自動でフィルタリングする「迷惑情報フィルタサービス」は、固定電話、モバイル、ビジネス向けに展開し月間約1,500万人にご利用いただいています。

＜会社概要＞

会社名 ：トビラシステムズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 明田 篤

証券コード：4441（東証スタンダード市場）

設立 ：2006年12月1日

所在地 ：愛知県名古屋市中区錦2-5-12 パシフィックスクエア名古屋錦7F

公式サイト：https://tobila.com/