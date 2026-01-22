パク・ソジュンが表紙の 『韓流ぴあ』26年3月号 本日発売！

ぴあ株式会社韓流ぴあ３月号パク・ソジュンとウォン・ジアン

表紙・巻頭は約5年半ぶり、6度目の登場となるパク・ソジュン。

最新主演作『明日はきっと』で共演するウォン・ジアンとのインタビューでドラマの見どころや、お互いの人柄について語ってもらいました。加えて、過去に飾っていただいた本誌表紙ビジュアルとともに、ワールドスターとなった彼の俳優人生を振り返ります。

また、大ヒットドラマ『暴君のシェフ』への出演でブレイクしたイ・ジュアンを初取材。昨年末のKBS演技大賞で3冠を獲得したイ・ジュニョンとチョン・ウンジの『恋も鍛えてくれますか？-24時フィットネス-』対談、『第4次恋愛革命 ～出会いはエラー：恋はアップデート～』で“ラブコメ職人”へと成長したキム・ヨハンのインタビューなども掲載。本誌注目の旬アーティストVERIVERY、ハン・スンウ、82MAJORの撮り下ろし＆インタビューも必見です。

イ・ジュアンキム・ヨハンVERIVERYハン・スンウ82MAJOR

ほかに、韓国の現地記者の“リアルな声”をお届けする『2025年 韓国ドラマ、映画、音楽総決算』。NHK BSで放送がスタートした『世子＜セジャ＞が消えた～禁じられた愛～』により、ふたたび注目を集める韓国時代劇の中から韓流ぴあおすすめの”世子ドラマ”を特集。『世子＜セジャ＞が消えた』に主演するスホ（EXO）のインタビューも掲載しています。さらに『西洋占星術で見る 2026年韓国エンタメ 推し活(ハート)開運アクション』で、推し活ライフをより充実させるお手伝いをいたします。リーダーのKAZUTAがMCとなり、メンバーに根ほり葉ほり話を聞いていく大好評のn.SSign連載、第3回もご期待ください！

2025年下半期総決算2026年推し活(ハート)開運アクションスホ（EXO）n.SSign

一部の書店、ECサイトでの予約購入者には、韓流ぴあ特製ポストカードをプレゼント。また、タワーレコード、HMV、７netの限定特典もご用意。ぜひ、ご注目ください。

【商品概要】『韓流ぴあ』2026年3月号

【発売日】2026年1月22日 【仕様】オールカラーA4ワイド96ページ

【定価】1,350円（税込） 【発行】ぴあ株式会社

表紙：パク・ソジュン

綴じ込み両面ポスター：イ・ジュアン／VERIVERY

インタビュー: パク・ソジュン×ウォン・ジアン、イ・ジュニョン×チョン・ウンジ、

スホ（EXO）、キム・ヨハン、イ・ジュアン、VERIVERY、ハン・スンウ、

82MAJOR、n.SSign、チョン・ジェイルほか

詳細はBOOKぴあまで https://bit.ly/3N3zfM8(https://bit.ly/3N3zfM8)

●【タワーレコード、HMV、海外販路、一部の書店購入者特典】

ポストカード（4面１）シート／n.SSign、ハン・スンウ、VERIVERY、キム・ヨハン

◆◇◆◇◆◇ 特典付 限定版のご予約はこちら↓ ◇◆◇◆◇◆

●タワーレコード 限定版＜VERIVERY＞PHOTOCARD（５種ランダム）

『韓流ぴあ』 ＋ VERIVERY PHOTOCARD ＋ ポストカード（4面1シート）

https://bit.ly/3XXgZXk(https://bit.ly/3XXgZXk)

●HMV限定版＜82MAJOR＞PHOTOCARD（６種ランダム）

『韓流ぴあ』 ＋ 82MAJOR PHOTOCARD ＋ポストカード（4面1シート）

https://bit.ly/3L4BdeL(https://bit.ly/3L4BdeL)

●7net限定版＜現役歌王JAPAN＞PHOTOCARD（６種ランダム）

『韓流ぴあ』 ＋ 現役歌王JAPAN PHOTOCARD

https://bit.ly/48FyHVh(https://bit.ly/48FyHVh)

各定価：1,350円（本体1,227円＋税）

※各店舗の特典物は限定数につき、なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。