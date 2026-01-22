上場前後の成長フェーズに外部人事とともに磨き続けたFaber Companyの人事制度

株式会社コーナー

株式会社コーナーが提供する人事プロフェッショナルブティック「CORNER」は、2024年に上場した株式会社Faber Companyにおいて、上場前後の成長フェーズに外部人事とともに取り組んだ人事制度構築プロジェクトの事例を公開しました。本事例では、経営・現場・外部人事が対話を重ねながら、人事制度を“完成形”として固定せず、フェーズが変わっても機能し続ける“組織の土台”として磨き続けてきた取り組みを紹介しています。

活用の背景

詳細を見る :https://www.corner-inc.co.jp/media/j0032/

・上場を見据え、新規事業やM&Aを含む非連続な成長戦略へ舵を切る中で、創業期から大切にしてきた価値観や期待値を、組織全体に伝える必要が高まっていた

・経営の想いや現場の実態を踏まえた実効性のある人事制度を構築するため、外部人事の専門知見を求めていた

成果・ポイント

・経営・マネージャー・現場への徹底したヒアリングを通じて、経営が描く成長イメージと現場の受け止め方のズレを可視化し、共通認識を形成

・上場企業としての評価・報酬の仕組みと、Faber Companyらしい挑戦文化・探究心を両立する人事制度を構築

・制度を通じて「何を期待されているのか」「次に目指す姿」が明確になり、若手の早期抜擢や役員登用、採用競争力の向上にも波及

・外部人事の第三者視点が加わることで、トップダウンではなく、納得感を伴った制度浸透を実現

お話を伺った方

稲次 正樹 氏

株式会社Faber Company 代表取締役



村尾 佳祐 氏

株式会社Faber Company 執行役員 CRO



村井 庸介 氏

パラレルワーカー（外部人事プロフェッショナル）

株式会社コーナーについて

「人事を変え、組織を変え、世界を変える」のパーパスのもと、代表の門馬貴裕が2016年に創業し、人事プロフェッショナルブティック「CORNER」を提供しています。採用、労務、制度設計、組織・人材開発、人的資本の情報開示やDE&I推進など、個別多様な組織課題を解決し事業を成長させたい企業と、即戦力となるパラレルワーカー（複数の企業に関わって働く人）を繋ぎ、コーナーの人事コンサルタントとワンチームになって実働型で支援しています。パラレルワーカーの登録は1万人超（2025年1月時点）。

