À¸ÅÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª¡Ø¿·¤·¤¤ ¥½¥ë¥Õ¥§ー¥¸¥å»ØÆ³¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù1·î13Æü¤è¤êÁ´¹ñ½ñÅ¹È¯Çä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ò¤Ê¤®¤¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÈøÅçÌ¤²Â¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÅö¼ÒÂåÉ½¡¦ÈøÅçÌ¤²Â¤ÎÃø½ñ¡Ø¿·¤·¤¤ ¥½¥ë¥Õ¥§ー¥¸¥å»ØÆ³¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù ¤¬¡¢¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¡ÖÀ¸ÅÌ¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÃÙ¤¤¡×¡Ö°ÅÉè¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÉèÌÌ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¶ì¼ê¡×¡Ö¥½¥ë¥Õ¥§ー¥¸¥å¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»ØÆ³¸½¾ì¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀèÀ¸¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¼¹É®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±ä¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥½¥ë¥Õ¥§ー¥¸¥å»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢¸½¾ì¤Î·Ð¸³¤È¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¡¢À¸ÅÌ¤Î¡È¤Ç¤¤¿¡ª¡É¤ò°ú¤½Ð¤¹¶ñÂÎÅª¤Ê»ØÆ³Ë¡¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡Ø¿·¤·¤¤ ¥½¥ë¥Õ¥§ー¥¸¥å»ØÆ³¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥½¥ë¥Õ¥§ー¥¸¥å¤Ï¡¢²»³Ú¤Î´ðÁÃÎÏ¤ò°é¤Æ¤ëÂçÀÚ¤Ê³Ø¤Ó¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢
¡ÖÆñ¤·¤¤¡×¡Ö¤Ä¤Þ¤º¤¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤ì¤ä¤¹¤¤¡×Ê¬Ìî¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢
¡¦ÆÉÉèÎÏ
¡¦¥ê¥º¥à´¶
¡¦²»´¶
¡¦°ÅÉèÎÏ
¤È¤¤¤¦²»³Ú¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ëÎÏ¤ò¡¢ÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÏÀÊÔ¤Ç¤Ï»ØÆ³¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¡¢
¼ÂÁ©ÊÔ¤Ç¤Ï¤¹¤°¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê³èÆ°Îã¤ÈQ&A·Á¼°¤Î²ò·èºö¤ò¾Ò²ð¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¾¯¤·¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤Î¤ä¤ëµ¤¤È¼«¼çÀ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¡¢
¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö²»³Ú¤¬³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¼«Á³¤È¤¢¤Õ¤ì¤ë»ØÆ³¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤ÎÆÃÄ¹
¡¦100°Ê¾å¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¼ÂÁ©Îã¤ò¼ýºÜ
¡¦ÍýÏÀÊÔ¡Ü¼ÂÁ©ÊÔ¤ÎÆóÉô¹½À®
¡¦¸½¾ì¤ÎÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤ëQ&A·Á¼°¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ
¡¦ÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É¡Ö¤¦¤¿¥Ï¥Î¥ó(R)¡×¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë²òÀâ
ËÜ½ñ¤Ï»ØÆ³¼Ô¸þ¤±ÀìÌç½ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢
¡¦¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î²»³Ú³Ø½¬¤ò»Ù¤¨¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý
¡¦¤â¤¦°ìÅÙ²»³Ú¤ò³Ø¤ÓÄ¾¤·¤¿¤¤Âç¿Í¤ÎÊý
¤Ë¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¼¡¡ÊÈ´¿è¡Ë
Âè1¾Ï ¥½¥ë¥Õ¥§ー¥¸¥å¤Î3ËÜÃì
Âè2¾Ï ÆÉÉèÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë»ØÆ³Ë¡
Âè3¾Ï ¥ê¥º¥à´¶¤òÃÃ¤¨¤ë»ØÆ³Ë¡
Âè4¾Ï ²»´¶¤òÃÃ¤¨¤ë»ØÆ³Ë¡
Âè5¾Ï °ÅÉèÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë»ØÆ³Ë¡
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÈøÅçÌ¤²Â¡Ê¤ª¤¸¤Þ¡¦¤ß¤«¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ò¤Ê¤®¤¯ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿Daisy Music AcademyÂåÉ½¡£
ÉðÂ¢Ìî²»³ÚÂç³ØÂç³Ø±¡¥Ô¥¢¥ÎÀì¹¶½¤Î»¡£
±ä¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥½¥ë¥Õ¥§ー¥¸¥å»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢²Î¤Ã¤Æ³ÚÉè¤¬ÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥½¥Ã¥É¡Ö¤¦¤¿¥Ï¥Î¥ó(R)¡×¤ò³«È¯¡£ÉðÂ¢Ìî²»³ÚÂç³ØÉÕÂ°²»³Ú¶µ¼¼¤Ç¤Î»ØÆ³·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë³ÎÎ©¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î»ØÆ³Ë¡¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»ØÆ³¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
»ØÆ³¼Ô¸þ¤±¹ÖºÂ¤Ë¤Ï±ä¤Ù1,000¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¡¢¡ÖÀ¸ÅÌ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Á´¹ñ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¹ÖºÂ¤ä¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²»³Ú¶µ°é¤ÎÉáµÚ¤È¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
½ñÀÒ³µÍ×
¡Ø¿·¤·¤¤ ¥½¥ë¥Õ¥§ー¥¸¥å»ØÆ³¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù
¡ÚÃø¼Ô¡ÛÈøÅçÌ¤²Â
¡ÚÈ¯¹Ô¡Û¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯1·î13Æü
¡Ú²Á³Ê¡Û2,530±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚISBN¡Û4636120787
¡ÚURL¡Ûhttps://www.amazon.co.jp/dp/4636120787/
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ò¤Ê¤®¤¯¡ÊDaisy Music Academy¡Ë
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÈøÅçÌ¤²Â
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û²»³Ú¶µ°é»ö¶È¡¢»ØÆ³¼Ô°éÀ®¹ÖºÂ¡¢¶µºà³«È¯
¡ÚURL¡Ûhttps://daisymusic-ac.jp/
¥½¥ë¥Õ¥§ー¥¸¥å»ØÆ³¼Ô¸þ¤±¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
