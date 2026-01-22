¥¿¥Ë¥¦¥à¡¢IDC MarketScape¡ÖWorldwide Client Endpoint Management Software for Windows Device Management 2025-2026 Vendor Assessment¡×¤Ç¥êー¥Àー¤ËÁª½Ð
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¨¥á¥êー¥Ó¥ë - 2026Ç¯1·î15Æü - AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Î§·¿IT(Autonomous IT)¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥¿¥Ë¥¦¥à¤ÏËÜÆü¡¢IDC¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëIDC MarketScape: Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Device Management 2025-2026 Vendor Assessment( https://www.tanium.com/resources/idc-marketscape-endpoint-management-2025 )(Ê¸½ñÈÖ¹æ¡§US53002925¡¢2025Ç¯12·î)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¥êー¥Àー¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢AI¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ã±°ì¤«¤ÄÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È´ÉÍý¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¥¿¥Ë¥¦¥à¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¿Ê²½¤È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IDC¤Î¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹´ÉÍý¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¥ê¥µー¥Á¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥ë¡¦¥Û¥Ã¥¯¥Þ¥¹»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢Windows¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î´ë¶È¤ÇºÇ¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼çÍ×¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ê£»¨²½¤¬¿Ê¤àWindows´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÂ®¤«¤ÄÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥»¥¥å¥¢¡¦¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È´ÉÍý¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Tanium¤ÎÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯¹âÅÙ¤Ê¼«Æ°²½¤ÈMicrosoft¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¿¼¤¤Åý¹ç¤òÄó¶¡¤·¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¥êー¥É¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï¡¢±¿ÍÑ¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î°ì´ÓÀ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËTanium¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
IDC MarketScape¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖTanium¤ÏTanium Autonomous IT Platform¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È´ÉÍý¡¢¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥¸¥ãー´ÉÍý¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò1¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Tanium¤ÏWindows 10/11 PC¡¢Windows Server¡¢Windows IoT ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç´Þ¤àWindows¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò´ÉÍý¤¹¤ë´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢Åý¹ç¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È´ÉÍýÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
IDC MarketScape¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢IT¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¤òÅý¹ç¤·¡¢¥Äー¥ëÍðÎ©¤Îºï¸º¡¢²Ä»ëÀ¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÇÓ½ü¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤¬Autonomous IT¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤¹¤ë»Ô¾ì¤ÎÄ¬Î®¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Tanium¤Ï¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿ÂÎ¸³¤ò¤â¤Ã¤ÆÀßÄê¤ä½¤Éü¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¼«Æ°²½¤¹¤ëTanium Ask( https://www.tanium.jp/solutions/ai )¡¢°ÂÁ´¤«¤ÄÃÊ³¬Åª¤Ê¥íー¥ë¥¢¥¦¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ëTanium Confidence Score( https://www.tanium.com/blog/introducing-the-tanium-confidence-score-a-game-changer-in-it-operations-security/ )¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ñ¥Ã¥ÁÅ¬ÍÑ¤äÀßÄê¼«Æ°²½¤Ê¤É¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÊÑ³×¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MicrosoftÀ½ÉÊ¤È¤ÎÅý¹ç( https://www.tanium.jp/partners/microsoft/spotlight/ )¤òÈ÷¤¨¤¿Tanium Autonomous IT Platform¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÏWindows´Ä¶¤ª¤è¤ÓÂ¿ÍÍ¤ÊITÁ´ÂÎ¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖTanium¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢Windows¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Intune¤äConfiguration Manager¤Ê¤É¤ÎMicrosoft ¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Äー¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹´Æ»ë¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥ì¥Ýー¥È¡¢¤½¤·¤Æ¼«Æ°²½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÊä´°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¥¿¥Ë¥¦¥à¤ÎºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô(CTO)¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¯¥¤¥ó¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥ê¥¹¥¯¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É¤Èµ¬ÌÏ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Windows´Ä¶¤ò¿×Â®¤«¤ÄÂçµ¬ÌÏ¤Ë´ÉÍý¤·ÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎIDC MarketScape¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢AI¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¡¢IT¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¤ò1¤Ä¤ÎÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ê£»¨À¤È¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¤Ê¤¬¤é±¿ÍÑ¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ë¤¦¤¨¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
IDC MarketScape: Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Devices 2025-2026 Vendor Assessment¤ÎÈ´¿èÈÇ(±Ñ¸ì)¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤è¤êÌµÎÁ¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ë¥¦¥à¤¬Autonomous IT¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.tanium.com/resources/idc-marketscape-endpoint-management-2025
¢£IDC MarketScape¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
IDC MarketScape ¥Ù¥ó¥ÀーÉ¾²Á¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÆÃÄê»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë³µÍ×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢ÄêÀÅª¤ª¤è¤ÓÄêÎÌÅª¤Ê´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¯¸·³Ê¤Ê¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¼êË¡¤òÍÑ¤¤¡¢³Æ¥Ù¥ó¥Àー¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤òÃ±°ì¤Î¿ÞÉ½¤Ç²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£IDC MarketScape¤Ï¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡ÆâÍÆ¡¢Ç½ÎÏ¡¢ÀïÎ¬¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤ª¤è¤Ó¾ÍèÅª¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ®¸ùÍ×°ø¤òÈæ³Ó²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç¼¨¤¹ÌÀ³Î¤Ê¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¹ØÆþ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢´ûÂ¸¤ª¤è¤Ó¾Íè¤Î¥Ù¥ó¥Àー¤Î¶¯¤ß¤È¼å¤ß¤ò360ÅÙ¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿É¾²Á¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¿¥Ë¥¦¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¿¥Ë¥¦¥à¤Ï¼«Î§·¿IT(Autonomous IT)´ë¶È¤Ç¤¹¡£Tanium Autonomous IT¤Ï¡¢AI¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¶î»È¤·¡¢IT¤ª¤è¤Ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Áー¥à¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤ò¡Ö¥¢¥ó¥¹¥È¥Ã¥Ñ¥Ö¥ë¡×¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¼çÍ×´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È´ÉÍý¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÅý¹ç¤·¤¿¥¿¥Ë¥¦¥à¤ÎÃ±°ì¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¿®Íê¤·¡¢¤è¤ê¿×Â®¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¶¯¿ÙÀ¤Î°Ý»ý¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ë¥¦¥à¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Î§·¿IT(Autonomous IT)¤Ç¥¢¥ó¥¹¥È¥Ã¥Ñ¥Ö¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ https://www.tanium.jp/ ¤ÈLinkedIn( https://www.linkedin.com/company/tanium )¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜË¡¿ÍÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥¿¥Ë¥¦¥à¹çÆ±²ñ¼Ò
¥°¥íー¥Ð¥ëÂåÉ½CEO¡¡ ¡§ ¥À¥ó¡¦¥¹¥È¥êー¥È¥Þ¥ó
ÆüËÜÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡¡¡§ ¸¶ÅÄ±ÑÅµ
ÀßÎ©Ç¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2007Ç¯
ÀßÎ©Ç¯(ÆüËÜ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2015Ç¯
½êºßÃÏ(ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹)¡§ ¢©100-0004¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®2ÃúÌÜ6-4
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¾ïÈ×¶¶¥¿¥ïー25F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¼«Î§·¿¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È´ÉÍý¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÄó¶¡
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.tanium.jp/
