ÅÁÅý¹©·Ý¤Î·Ñ¾µ¤ÈÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡ÖBank of Craft¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤ò¡Ö¹â²Á¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡×¤«¤é¡Ö¸½Âå¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤Â¸ºß¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ëÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCRAFT DESIGN MEETS KYUSYU-Êë¤é¤·¤òºÌ¤ëÅÁÅý¹©·Ý-¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)～2·î23Æü(·î¡¦½Ë)¤Ç¡¢¾ì½ê¤ÏÊ¡²¬¸©¤Î¥ï¥ó¡¦¥Õ¥¯¥ª¥«¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°(Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À)¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Ï»Ô¾ì½Ì¾®¡¦¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1998Ç¯¤ËÌó2,800²¯±ß¤À¤Ã¤¿À¸»º³Û¤Ï2020Ç¯¤Ë¤Ï3Ê¬¤Î1¤ÎÌó870²¯±ß¡¢½¾»ö¼Ô¿ô¤ÏÈ¾¿ô¤Î5Ëü4,000¿Í¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(½ÐÅµ¡§·ÐºÑ»º¶È¾ÊÀâÌÀ»ñÎÁ)¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö¹â²Á¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡×¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ç»È¤¤¤Å¤é¤¤¡×¤È¤Î°Õ¼±¤«¤éÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖBank of Craft¡×¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÅ¾´¹¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤Î»ý¤Ä¹âÅÙ¤Êµ»¤äÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ°Õ¼±¤Ï·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¸½Âå¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¹ç¤¦¤«¤¿¤Á¤Ø¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ÖCRAFT DESIGN MEETS FUKUOKA ¿¥¡¦å³¡×¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¡£º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¶å½£7¸©¤ËÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¡¢¿¥Êª¡¢Æ«¼§´ï¡¢ÃÝ¹©¡¢Åô¤ê¤Ê¤É³Æ¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÁÅý¹©·Ý»ö¶È¼Ô¤È¸½Âå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢½ñ²È¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤ÈÉ½¸½¤¬¶¦ÁÏ¤·¤¿ºîÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¿²¼¼¤Ê¤ÉÊë¤é¤·¤òÁÛÄê¤·¤¿¶õ´Ö¤òºÆ¸½¡£¼ÂºÝ¤ÎÀ¸³è¥·ー¥ó¤ÎÃæ¤ÇºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤É¤¦¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤«¡×¤ò¼«Á³¤È»×¤¤ÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¸¼¨ºîÉÊ¤ÏÆü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂè°ìÃÆ¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¶¦ÁÏºîÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ü¥È¥ë¥é¥Ù¥ë¤Ë¤·¤¿¤ª¼ò¤âÈÎÇä¡£ÅÁÅý¹©·Ý¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤âÂ¿¿ô¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Å¸¼¨ºîÉÊ¤ä¶å½£¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ëÂÐÏÃ·¿AI°ÆÆâ·¸¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»²²Ã»ö¶È¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄµÜºê¸©¡¦¾®¾¾¸¶¾Æ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý»ö¶È¼Ô(15ÂåÌÜ¡¢71ºÐ)¤Ï¡Ö¸å·Ñ¼Ô¤¬·è¤Þ¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÂå¤Ç·Ñ¾µ¤¬Àä¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ò»ý¤Á¡¢Å¸¼¨²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖBank of Craft¡×¤Ç¤ÏÅÁÅý¹©·Ý»ö¶È¼Ô¤ÎÅÁÅý¤ò¼¡À¤Âå¤Ë·Ò¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁÛ¤¤¤ÈÄ©Àï¤ËÈ¼ÁÕ¤·¡¢º£¸å¤âÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Î·Ñ¾µ¤ÈÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Å¸¼¨ºîÉÊ¤ä»²²Ã¤¹¤ëÅÁÅý¹©·Ý»ö¶È¼Ô¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Î¥ー¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë
¡ü¡ÖCRAFT DESIGN MEETS KYUSYU-Êë¤é¤·¤òºÌ¤ëÅÁÅý¹©·Ý-¡×¤Î³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2·î17Æü(²Ð)～2·î23Æü(·î¡¦½Ë)
³«ºÅ¾ì½ê¡§ ¥ï¥ó¡¦¥Õ¥¯¥ª¥«¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°(Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À°ìÃúÌÜ11ÈÖ1¹æ)
¼çºÅ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒJ&J»ö¶ÈÁÏÂ¤
¡ü¡ÖBank of Craft¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖBank of Craft¡×¤ÏÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ò¹©·ÝÉÊ¤È¤¤¤¦¥â¥Î¤Î²ÁÃÍ¤ËÎ±¤á¤º¡¢¸½Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î´¶À¤Ê¤É¤òÍ»¹ç¤·¤ÆÅÁÅý¹©·Ý¤Î²ÁÃÍ¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢ÅÁÅý¹©·Ý»º¶È¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¼ý±×µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤ÈÅÁÅý¹©·Ý¤Î·Ñ¾µ¡¦È¯Å¸¤ò¿Þ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â´ë¶È¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨¶È¤ä¶¦ÁÏºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁÅý¹©·Ý»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖBank of Craft¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒJTB¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥·ー¥Óー(JCB)¤¬¶¦Æ±½Ð»ñ¤·ÀßÎ©¤·¤¿¹çÊÛ¤Î»ö¶È³«È¯²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒJ&J»ö¶ÈÁÏÂ¤¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖBank of Craft¡×¤ÏJ&J»ö¶ÈÁÏÂ¤¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥Ï¥Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶¦Æ±»ö¶È¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡ ¡§ https://bank-of-craft.jp/
¸ø¼°Instagram¡§ https://www.instagram.com/bank_of_craft