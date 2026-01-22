静岡県菊川市を拠点とする映画製作チーム・フリーライディング(代表：鈴木慎太郎)は、2026年2月1日(日)、映画『今を紡ぐ明日』の英語字幕版特別上映イベントを開催いたします。





本作は、多くの外国籍市民が暮らす「多文化共生(たぶんかきょうせい)の街・静岡県西部地区」を舞台に撮影された地域発信映画です。2025年に始まった「第一回諏訪ふるさと国際映画祭」にて優秀賞および最優秀主演女優賞を受賞するなど、映像美と表現力が評価された本作を、今回は「英語字幕版」として特別上映いたします。





イベント当日は、劇中のシーンに出演した外国人エキストラの方々、地元の市民の方々、そして出演キャスト陣が一堂に会し、映画を通じて国籍を超えた「国際交流」を図ります。本イベントを皮切りに、浜松の映画館「シネマイーラ」で開催される最終上映(4日間)に向けた集客の最大化を目指します。









■本イベントの「ニュース性」と取材のポイント

1. 【映画が架け橋となる多文化共生の実践】

浜松・県西部地区の特徴である「外国人コミュニティ」と「映画」を掛け合わせた試みです。劇中のシーンを彩った外国人エキストラ、地元の市民、そしてキャストが撮影当時のエピソードや作品のテーマである“繋がり”について、英語を交えて語り合う交流の場を設けます。





2. 【ロケ地「ザザシティ」での没入型上映】

上映会場は、劇中で主人公たちが働くスポーツジムとして登場した、ザザシティ中央館4F「ヒーローズアカデミー」。実際に撮影が行われたまさにその空間で映画を鑑賞する、スクリーンと現実が交差する「没入体験(イマーシブ)」を提供します。





つきましては、ぜひ本イベントをご取材いただきたく、何卒ご検討のほどよろしくお願いいたします。









■映画「今を紡ぐ明日」英語字幕特別上映イベント・舞台挨拶概要

【英語字幕特別上映】

[日時]

2026年2月1日(日)

9:45 マスコミ・一般入場者 受付開始

10:00～12:00 英語字幕版 特別上映

12:00～12:45 トーク交流イベント(キャスト×外国人エキストラ×市民)





[会場]

ヒーローズアカデミー内スタジオ

浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ中央館4階





[登壇者]

塩田みう、野元空、根木冬馬、野村侑加、鈴木慎太郎監督

※登壇者は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。





「英語字幕特別上映」一般参加方法

info@imawotsumuguasu.com にてお申込みを受け付けます。

先着順(人数制限有)・参加無料









イベント終了後、劇場「シネマイーラ」にて舞台挨拶付き上映を行います。





【舞台挨拶付き上映】

[日時]

2026年2月1日(日)

14:20 マスコミ受付開始

14:35～16:35 上映開始

上映終了後 舞台挨拶・サイン会を実施





[会場]

シネマイーラ 浜松市中央区田町315-34 笠井屋ビル3階





[登壇者]

塩田みう、野元空、根木冬馬、野村侑加、鈴木慎太郎監督

※登壇者は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。









■シネマイーラ上映スケジュール

2月1日(日)14:35～(上映終了後、舞台挨拶・サイン会を実施)

2月1日(日)～2月5日(木) 連日上映









■作品情報

【ストーリー】

美咲と七海はルームメイト。共にシングルペアレント育ちとして寄り添うように暮らしていた。ところが、美咲は不倫の渦に呑み込まれ孤立していく。一方、七海は家族を捨てた父が働く店に娘であることを隠して入店。不器用ながらも懸命に人とのつながりを紡ごうとする二人の運命は複雑に絡まっていく。





【出演】

塩田みう、野元空、木本武宏、金山一彦、松村遼、笈川健太、根木冬馬、兼田利明、大網亜矢乃、

今谷フトシ、大岩秀美、野村侑加

THE SILENT DOG：コヤッキー、みょん、のすけ海鮮丼、ひかりんちょ、HAL(Rest of Childhood)

湯本亜美(特別出演)、西尾まう(特別出演)





＜以下、ご留意事項および注意事項となりますので予めご了承ください＞

※本イベントのご取材は製作及び当社からお声掛けさせていただいた媒体のみとなります。

※当日は必ずお名刺をご持参ください。

※コメント全文を掲載いただくのはお控えください。

※ENGの皆様：抽選後、番号順にご取材位置へご案内致します。

※デジの皆様：ENGの後に先着順にてご取材位置へご案内致します。

※スチールの皆様：先着順にてご取材位置へ案内致します。

※WEB動画は10分以内に編集したもののみアップロード可能です。(本数の制限はございません)

※本イベントをご紹介の際は、作品映像及び画像を必ずご使用ください。

※本イベントの際に撮影された写真・映像は、本作のご紹介時のみご使用いただけます。

※WEB・携帯サイトでの有料配信は禁止させていただいており、静止画は無料の範囲内のみでの使用とさせていただきます。

※イベント内容、ゲストは事前の告知なく変更する場合がございます。









