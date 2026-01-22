パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、「ZETA DIVISION」VALORANT部門応援キャンペーンとして、ZETA DIVISION LEVEL∞ コラボゲーミングPCを購入で、最大5,000円分相当の還元付与。さらに、抽選でZETA DIVISIONのユニフォームのプレゼントを2026年1月22日（木）から実施いたします。

■ ZETA DIVISION LEVEL∞ コラボゲーミングPCを購入で最大5,000円分相当の還元付与

期間中にパソコン工房公式通販サイト、または店舗でZETA DIVISION LEVEL∞ コラボゲーミングPCを購入で、最大5,000円分相当の還元付与。対象期間：2026年1月22日（木）15:00～2026年2月16日（月）10:59まで※還元の適用について、「パソコン工房WEB会員」または「ユニットコム ビジネスご優待会員」へのご登録が必要となります。※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。※WEBポイントの還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。※ご注文時に付与ポイントは表示されません。ポイント付与時にメールにてご連絡をいたします。ポイント付与は、商品出荷月の翌月の20日頃に付与いたします。※新生活スタートダッシュ還元祭は適用対象外となります。

◇ ZETA DIVISION LEVEL∞ コラボゲーミングPC 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/game_zeta_division.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260122_1&utm_content=nonpay

■ プレゼントキャンペーン

◇ 抽選で「SugarZ3ro」の背ネーム入りユニフォームが当たるSNSキャンペーン

X（Twitter） と Instagram でご応募いただいた方の中から抽選で1名様に、VALORANT部門「SugarZ3ro」の背ネーム入りユニフォームをプレゼントいたします。

【X（Twitter）からの応募方法】1.ZETA DIVISION 公式 X（Twitter）（@zetadivision）と LEVEL ∞ （レベル インフィニティ）【公式】 X （Twitter）（@LEVEL_INF）をフォロー2.キャンペーン投稿に、ハッシュタグ「#ZETADIVISIONxレベルインフィニティ」を付けて引用ポストすればエントリー完了【Instagramからの応募方法】1.LEVEL∞ 公式 Instagram（@level_inf）を フォロー2.キャンペーン投稿に「いいね」をするとエントリー完了【応募期間】2026年2月16日（月）10:59まで※画像はイメージです。実際の特典内容とは異なります。また、サイズはLサイズとなります。※当選発表は、当選者様へのご連絡をもって代えさせていただきます。なお、落選の方への通知は行いません。※DMが無効 （ブロックをされている等） の場合、DMやアンケートフォームにご返信をいただけない場合、 当選は無効となります。※抽選対象は日本国内在住の方のみとなります。

◇ ご購入者限定！抽選で1名様にVALORANT部門メンバーのサイン入りユニフォームプレゼント

期間中にZETA DIVISION LEVEL∞ コラボゲーミングPCをお買い上げの方から、抽選で1名様に、VALORANT部門メンバーのサイン入りユニフォームをプレゼント。

【ご購入対象期間】2026年1月22日（木）15:00～2026年2月16日（月）10:59まで※サイズはLサイズとなります。※当選発表は、当選者様へのご連絡をもって代えさせていただきます。なお、落選の方への通知は行いません。※当選者様にはご購入時登録のご連絡先に担当よりお知らせをさせて頂きます。※ご購入対象モデル：ZETA DIVISION LEVEL∞ コラボゲーミングPC

■ ZETA DIVISION プロフィール

ZETA DIVISION®は、東京に本社を置く日本発のゲーミングライフスタイルブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエイターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。ZETA DIVISIONには様々なスタイルを持った数多くのメンバーが在籍しており、選手たちは多くの競技シーンで圧倒的な存在感を放ち、クリエイターたちは独自の世界観でファンを魅了します。選手たちの確かな強さ、クリエイターたちが持つ独特な魅力、そして私達が放つカルチャーに根ざしたPRが組み合わさり、ZETA DIVISIONはゲーミングライフスタイルブランドとして確固たる人気を保持しています。

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、ZETA DIVISION LEVEL∞ コラボゲーミングPCのモデル例になります。他にも複数のラインナップをご用意しております。【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-M58M-225F-RKX-ZETA DIVISION [RGB Build]販売価格：274,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1181085&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260122_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home / インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F / インテル® B860 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 / ミニタワー / microATX / 550W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-RGB8-LCR97X-RRX-ZETA DIVISION [RGB Build]販売価格：359,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1153531&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260122_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 9700X / AMD B850 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9060 XT 16GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 750W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-15FXA52-R7A-PKSX-ZETA DIVISION販売価格：239,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1171104&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260122_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ AI 7 350 / CPU統合チップセット / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房ホームページhttps://www.pc-koubou.jp/※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム Webマーケティング営業GTel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp