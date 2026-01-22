³ô¼°²ñ¼Òrenue¡¢PMO¶ÈÌ³¤Î¼þÊÕ¶ÈÌ³¤òÀ¸À®AI¤ËÁ´¼«Æ°²½¤¹¤ë¡ÖAI PMO¡×´ðÈ×¤òÈ¯É½
³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Òrenue¤Ï¡¢µÄ»öÏ¿ºîÀ®¡¢ÆüÊóºîÀ®¡¢¥¿¥¹¥¯‧²ÝÂêÀ°Íý¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢PMO¤Î¼þÊÕ¶ÈÌ³¤ò¡¢AI¤Ç¼«Æ°²½¤¹¤ëAI PMO´ðÈ×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI PMO´ðÈ×¤Ç¤Ï¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊPMO¡Ë¶ÈÌ³¤ò¼«Î§Åª¤Ë¿ë¹Ô¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¡¢¿Í´Ö¤ÎPM¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾ðÊó¼ý½¸¡×¡Ö²ÝÂêÈ¯¸«¡×¡Ö¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¡×¡Ö²ñµÄ½àÈ÷¡×¤òAI¤¬24»þ´Ö·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
AI PMO¤¬¼þÊÕ¶ÈÌ³¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢PM¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë»Å»ö¡×¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡§
- ¸ÜµÒ¤È¤ÎÂÐÏÃ - Í×·ï¤Î¿¼·¡¤ê¡¢´üÂÔÃÍ¤ÎÄ´À°¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ
- °Õ»×·èÄê - ¥¹¥³ー¥×ÊÑ¹¹¤ÎÈ½ÃÇ¡¢¥ê¥½ー¥¹ÇÛÊ¬¡¢Í¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±
- ¥Áー¥à¤Î¥µ¥Ýー¥È - ¥á¥ó¥Ðー¤Î²ÝÂê²ò·è¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó´ÉÍý
- ÀïÎ¬Î©°Æ - ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÊý¸þÀ¡¢¼¡¥Õ¥§ー¥º¤ÎÄó°Æ
¡Ö¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë¡×¤«¤é¡ÖÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤Ø¡£
¡Öºî¶È¤ò¤³¤Ê¤¹¡×¤«¤é¡Ö²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¡×¤Ø¡£
ÇØ·Ê
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢²ñµÄÏ¿¤ÎÀ°Íý¡¢¿ÊÄ½¡¦²ÝÂê¤ÎµÏ¿¡¢ÆüÊóºîÀ®¤Ê¤É¤Î±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤¬Æü¾ïÅª¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¼êºî¶È¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤Î»þ´Ö¤ä½¸ÃæÎÏ¤òÃ¥¤¦Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
renue¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿PMO¶ÈÌ³¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÉé²Ù¤ËÃåÌÜ¤·¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿±¿ÍÑ¼«Æ°²½¤Î´ðÈ×³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Àß·×»×ÁÛ¡§AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¶ÈÌ³¤ò¡ÖÈ¯¸«¡×¤¹¤ë
´°Á´¼«Æ°²½¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éÀß·×¤Ç¤¤Ê¤¤
¡Ö¤³¤Î¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤«¤é´°àú¤Ê¥Õ¥íー¤òÀß·×¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
- ¤É¤ó¤Ê¥Çー¥¿¤¬É¬Í×¤«¡©
- ¤É¤ó¤ÊÈ½ÃÇ¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤«¡©
- Îã³°¥±ー¥¹¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤«¡©
- Ãæ´ÖÀ®²ÌÊª¤Ï²¿¤ò»Ä¤¹¤Ù¤¤«¡©
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
AI PMO¤Î³«È¯¼êË¡¡§MCP¥Õ¥¡ー¥¹¥È
»ä¤¿¤Á¤Ï°Ê²¼¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇAI PMO¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡§
Step 1: MCP¤òºî¤ë
¢
Step 2: Claude Code¤Ç¶ÈÌ³¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë
¢
Step 3: À®¸ù¤·¤¿¤éMD¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ò½ñ¤½Ð¤µ¤»¤ë
¢
Step 4: ¤½¤Î¥á¥â¤ò¸µ¤Ë¥Æー¥Ö¥ëÀß·×¡¦¥Ð¥Ã¥ÁÀß·×¤òCodex¤ËÇ¤¤»¤ë
¢
Step 5: ¼«Æ°²½¥Õ¥íー¤È¤·¤Æ¼ÂÁõ
ºÇ½é¤«¤é´°Á´¼«Æ°¤Î¥Õ¥íー¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÀÆð¤ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¥¤¥áー¥¸¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¤³¤ì¤¬AI PMO³«È¯¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤Ç¤¹¡£
³«È¯¤·¤¿´ðÈ×¤ÎÆÃÄ§
1.¾ðÊó¼ý½¸¤ä³ÎÇ§ºî¶È¤Ê¤É¤ÎÈÑ¤ï¤·¤¤ºî¶È»þ´Ö¤¬£°¤Ë¤Ê¤ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/91210/table/16_1_a8839cbf539cc627f10ce95cce2e11d4.jpg?v=202601220321 ]
2. 2¤Ä¤ÎÆ°ºî¥âー¥É¡§ÂÐÏÃ¤È¼«Æ°²½¤ÎÎ¾Î©
AI PMO¤Ï¡¢À¸À®AI¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ë½ÀÆð¤Ê³èÍÑ¤È¡¢¿Í¼ê¤ò²ð¤µ¤Ê¤¤´°Á´¼«Æ°²½¤Î2¤Ä¤ÎÆ°ºî¥âー¥É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤ÇÊ¹¤¤¿¤¤¡×¡ÖÆü¾ï¶ÈÌ³¤È¤·¤ÆÇ¤¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢PMO¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë°Û¤Ê¤ë¥Ëー¥º¤ÎÁÐÊý¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¥âー¥É1¡§ÂÐÏÃ·¿Áàºî¡ÊCLI¤Ë¤è¤ë»Ø¼¨¡Ë
PM¤¬CLI¤òÄÌ¤¸¤ÆAI¤ËÄ¾ÀÜ»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤äÀ®²ÌÊª¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÀ¸À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÄ¾¶á¤Î²ñµÄÆâÍÆ¤òÍ×Ìó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×Ë¾¤ËÂÐ¤·¡¢AI¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç±þÅú¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÍÈ¯Åª¤Ê³ÎÇ§¤ä°Õ»×·èÄêÁ°¤Î¾ðÊóÀ°Íý¤Ê¤É¡¢Â¨»þÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥âー¥É2¡§Äê´ü¥Ð¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ë´°Á´¼«Æ°²½
¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¤¿¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢AI¤¬¿Í¼ê¤ò²ð¤µ¤º¤Ë½èÍý¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¾ïÅª¡¦Äê¾ïÅª¤ÊPMO¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿ÍÑÉé²Ù¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÄ«¡¡¡¡¡§Á´¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾õ¶·¥µ¥Þ¥êー¤ò¼«Æ°À¸À®
ÄêÎãÁ°Æü¡§¥¢¥¸¥§¥ó¥À°Æ¤òºîÀ®¤·¡¢Slack¤Ø¼«Æ°Åê¹Æ
Ëè½µ¡¡¡¡¡§Ì¤´°Î»¥¿¥¹¥¯¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¼«Æ°Á÷¿®
¿ï»þ¡¡¡¡¡§Slack¾å¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤«¤é²ÝÂê¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¥¢¥éー¥È¤òÄÌÃÎ
¡Öº£¤¹¤°Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÂÐÏÃ¤Ç±þ¤¨¡¢ËèÆüÈ¯À¸¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Ï¼«Æ°¤Ç²ó¤¹¡×
¤³¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤è¤ê¡¢AI PMO¤ÏPMO¶ÈÌ³¤Î¼Â¹Ô´ðÈ×¤È¤·¤Æ½ÀÆð¤Ëµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÈÆ³Æþ½ÀÆðÀ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸
¸ÜµÒ¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤ÏÆþÎÏ¡¦ÊÝÂ¸¤·¤Ê¤¤Àß·×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹´Ä¶¤Ç¤âÆ°ºî²ÄÇ½¤Ê¹½À®¤Î¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÍøÍÑ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë´Ä¶¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤Ï¡¢²ñµÄÁ°¤Î¥¢¥¸¥§¥ó¥ÀºîÀ®»Ù±ç¤ä²ñµÄ¸å¤ÎToDoÃê½Ð¡¦¶¦Í¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤Ê¤É¡¢PMO¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤ÎÉÊ¼Á¤ò¹â¤á¤ëAI³èÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òrenue
½êºßÃÏ¡§¢©105-7105 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶1-5-2 ¼®Î±¥·¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー 5³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§»³ËÜÍª²ð
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È
URL¡§https://renue.co.jp/
