¡ÉÆó½½ºÐ¤¬µ±¤¯£±Æü±þ±ç¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¸ø³«
¡¡¡ÉÆó½½ºÐ¤¬µ±¤¯£±Æü±þ±ç¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï
¡¡½©ÅÄ»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ë°é¤Ã¤¿Æó½½ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤¬¡¢À²¤ìÃå¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡ÉÆó½½ºÐ¤¬µ±¤¯£±Æü±þ±ç¡È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Î¾¯»Ò¹âÎð²½¤ÎÀè¿Ê¸©¤Ç¤¢¤ë½©ÅÄ¸©¡£¤½¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡¢¼ã¼Ô¤ËÌ´¤È¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤½¤ó¤Ê¼ã¼Ô¤ÎÄó¸À¤«¤é¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃåÊª¡¢¥¹ー¥Ä¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¢»Ô³°¤Ëºß½»¤ÎÊý¤Ïµ¢¾Ê¤Ë¤«¤«¤ë¸òÄÌÈñ¡¦¡¦¡¦Â¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ã¼Ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡ÖÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¡£¤½¤ÎÀ²¤ìÃå»Ñ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ø¤Ó¤ò¤¯¤ì¤¿ÀèÀ¸Êý¤Ë¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ë¿¨¤ì¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¡ÖÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Åö³º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡Ö½©ÅÄ»ÔÊë¤é¤·¡×Ì¥ÎÏÈ¯¿®»ö¶È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¡£¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢½©ÅÄ»Ô¡Ê»öÌ³¶É¡§½©ÅÄ»Ô´ë²èºâÀ¯Éô¿Í¸ý¸º¾¯¡¦°Ü½»Äê½»ÂÐºö²Ý¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò½©ÅÄ¶ä¹Ô¡¢½©ÅÄ»ÔÆâºß½»¤Î£²£°Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤Á¤ò¤¢¤²¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
¡¡¤Þ¤Á¤ò¤¢¤²¤ÆÆó½½ºÐ¤ÎÌç½Ð¤ò½ËÊ¡¤·¡¢±þ±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼Â»Ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä´óÉÕ¤òÊç¤ê¡¢»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»Ù±ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ÎÀß±Ä¤ä±¿±ÄÈñ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¸Ä¿Í¡¢´ë¶È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«Ãæ¡ª¡¡
¡¡ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î£±£±Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Æó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤²ñ¾ì¤ËÆÃÀß¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÀßÃÖ¤·¡¢»öÁ°¤Ë±þÊç¤Î¤¢¤Ã¤¿£¹ÁÈ£±£¹Ì¾¤¬À²¤ìÃå»Ñ¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢Æó½½ºÐ¤ÎÊúÉé¡¢ÉáÃÊ¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»Ê²ñ¤ÎÁê¾ì»í¿¥¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃÀß¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½©ÅÄ»Ô¸ø¼°Youtube¤ËÅöÆü¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=uG82EViZ-0Q ]
¡¡¡¡¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー ¥³¥Ï¥¯¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ë¤âÅÐ¾ì¡ª
¡¡»²²Ã¼Ô¤Î»²²ÃÁ°¸å¤ÎÍÍ»Ò¤ò½©ÅÄ¤Ç¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥Ê¥Ã¥×¤ò»£±Æ¤¹¤ë¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー ¥³¥Ï¥¯¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÆ°²è¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
@kohaku_70903 :
https://www.instagram.com/reel/DTXpbW9k7Et/?igsh=OWNhZWNuM2V0ZnJt