À¸À®AI»þÂå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¼é¤ë¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Õ¥§¥¤¥¯»þÂå¤Î¡ÖËÜÊª¡×¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£¹ñºÝÉ¸½àµ¬³ÊC2PA½àµò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë½ðÌ¾¥µー¥Ó¥¹¡ØORIGINOTE¡ÙÄó¶¡³«»Ï

¥µー¥Ó¥¹URL: https://originote.jp
ÇØ·Ê¡§À¸À®AI¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡Ö½Ð½êÉÔÌÀ¡×ÌäÂê¤ÈÁªµó¤Ø¤Î¶¼°Ò
À¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÌµÃÇÅ¾ºÜ¤Î²£¹Ô¡§SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤¬½Ð½êÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤ÞÎ®ÄÌ
- ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·Èï³²¡§Â¾¿Í¤ÎºîÉÊ¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Èµ¶¤Ã¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý²Ã
- AI³Ø½¬ÌäÂê¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎµöÂú¤Ê¤¯ºîÉÊ¤¬AI³Ø½¬¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë·üÇ°
- Áªµó¤Ø¤Îµ¶¾ðÊó²ðÆþ¡§¥Ç¥£ー¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ë¤è¤ëÀ¯¼£²È¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢µ¶¤ÎÈ¯¸ÀÆ°²è¤¬À¤³¦¤ÇÌäÂê¤Ë
¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÃ¯¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤«¡×¡Öºî¼Ô¤ÏAI³Ø½¬¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×--¤³¤¦¤·¤¿µ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ëÉ¸½àÅª¤Ê¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ºîÉÊ¤¬³È»¶¡¦ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¡¢À¤³¦¤ÎÁªµó¤ÇÁê¼¡¤¤¤À¥Ç¥£ー¥×¥Õ¥§¥¤¥¯ÌäÂê
2024Ç¯¤Ï¡ÖÁªµó¥¤¥äー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢À¤³¦50¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¹ñÀ¯Áªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¸À®¥³AI¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤è¤ëÁªµó²ðÆþ¤¬¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÊÆ¹ñ¡§¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¼¤òÌÏÊï¤·¤¿¥Ç¥£ー¥×¥Õ¥§¥¤¥¯²»À¼¤ÇÅêÉ¼´þ¸¢¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë»öÎã¤¬È¯À¸
- ¥¤¥ó¥É¡§À¯¼£²È¤Î±éÀâ¤òAI¤ÇÂ¿¸À¸ì¤ËËÝÌõ¡¦¹çÀ®¤·¤ÆÇÛ¿®¡¢¸Î¿ÍÀ¯¼£²È¤ÎÀ¼¤ò¡ÖÉü³è¡×¤µ¤»¤ë»öÎã¤â
- ÂæÏÑ¡§¹ñ²È¼çÂÎ¤Ë¤è¤ëÀ¸AIÀ®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿Áªµó²ðÆþ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿½é¤Î»öÎã
- ÆüËÜ¡§´ßÅÄÁíÍýÂç¿Ã¤Îµ¶Æ°²è¤¬SNS¾å¤Ç³È»¶
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡Ö½Ð½ê¡×¤È¡Ö¿¿ÀµÀ¡×¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ëµ»½Ñ´ðÈ×¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ORIGINOTE¤È¤Ï
ORIGINOTE¤Ï¡¢Adobe¡¦Google¡¦Microsoft¡¦¥½¥Ëー¡¦¥é¥¤¥«¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª´ë¶È¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñºÝÉ¸½àµ¬³Ê ¡ÖC2PA¡ÊCoalition for Content Provenance and Authenticity¡Ë¡× ¤Ë½àµò¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë½ðÌ¾¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Ë¡Ö¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µÏ¿¤òÉÕÍ¿¤Ç¤¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤Î¿®ÍêÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã¯¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ê¸¡¾Ú¥Úー¥¸¤Ç¸ø³«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ORIGINOTE¤Ï¡ÖºîÉÊ¤Î½Ð½ê¡×¤òµÏ¿¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãøºî¸¢¤Îµ¢Â°¤ä¡Ö¿Í´Ö¤¬ºîÀ®¤·¤¿¡×¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ç¤Êµ¡Ç½
1. C2PA¥Ç¥¸¥¿¥ë½ðÌ¾¤Ë¤è¤ë½Ð½êµÏ¿
ºîÉÊ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËC2PAµ¬³Ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë½ðÌ¾¤òÉÕÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ðÌ¾Æü»þ¡¢½ðÌ¾¼Ô¾ðÊó¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ï¥Ã¥·¥å¤¬²þ¤¶¤ó¸¡ÃÎ²ÄÇ½¤Ê·Á¤ÇµÏ¿¤µ¤ì¡¢ÀìÍÑ¤Î¸¡¾Ú¥Úー¥¸URL¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âè»°¼Ô¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â½ðÌ¾ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ±þ¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¡§JPEG¡¢PNG¡¢WebP¡¢AVIF¡¢GIF¡¢HEIC¡¢SVG¡¢MOV¡¢MP4¡¢WebM
2. ËÜ¿Í³ÎÇ§¥ì¥Ù¥ë¤Î²Ä»ë²½¡Ê¿®ÍêÅÙ Lv.1～4¡Ë
½ðÌ¾¼Ô¤Î¿®ÍêÅÙ¤ò4ÃÊ³¬¤ÇÉ½¼¨¤·¡¢¸¡¾Ú¥Úー¥¸¤ò¸«¤¿¿Í¤¬¡Ö½ðÌ¾¼Ô¤Î¿®ÍêÀ¡×¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/176541/table/1_1_fdfa87048c6835694fff688de7ee2701.jpg?v=202601220321 ]
3. AI³Ø½¬¤Ø¤Î°Õ»×É½¼¨¤ÎËä¤á¹þ¤ß
¡ÖAI³Ø½¬¡¦¥Çー¥¿¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ø¤Î»ÈÍÑ¤òµö²Ä¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤ò¡¢C2PAµ¬³Ê¤Î¥á¥¿¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆºîÉÊ¥Õ¥¡¥¤¥ë¼«ÂÎ¤ËËä¤á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡Ö°Õ»×É½¼¨¤ÎµÏ¿¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢AI³Ø½¬¤òµ»½ÑÅª¤ËËÉ»ß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢C2PA¤òÂº½Å¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤äAI»ö¶È¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î°Õ»×¤¬Å¬ÀÚ¤Ë°·¤ï¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
4. ±þ±ç¡ÊÅê¤²Á¬¡Ëµ¡Ç½
¸¡¾Ú¥Úー¥¸¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÄ¾ÀÜ±þ±ç¶â¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½ðÌ¾¤µ¤ì¤¿ËÜÊª¤ÎºîÉÊ¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç±þ±ç¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤òËÉ¤®¡¢Àµ¤·¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë»Ù±ç¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
5. Â¿¸À¸ìÂÐ±þ
ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡Ê´ÊÂÎ»ú¡¦ÈËÂÎ»ú¡Ë¤Î5¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â¥×¥é¥ó
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/176541/table/1_2_fd1814de0ca684b61ad0f36cc3510432.jpg?v=202601220321 ]
Áªµó³èÆ°¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ¥·ー¥ó
Áªµó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤äÀ¯ÅÞ¤Î¸ø¼°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ä²þ¤¶¤ó¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£
ORIGINOTE¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸ø¼°È¯¿®¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢Í¸¢¼Ô¤Î¿®Íê¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³èÍÑÎã1¡§Áªµó¥Ý¥¹¥¿ー¡¦¥Á¥é¥·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ
²ÝÂê¡§Áªµó¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¥Á¥é¥·¤Î²èÁü¤¬²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯
ÂÐºö¡§¸ø¼°¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Çー¥¿¤Ë½ðÌ¾¤òÉÕÍ¿¤·¡¢¸¡¾ÚÍÑURL¤äQR¥³ー¥É¤ò¥Ý¥¹¥¿ー¤ËµºÜ¡£Í¸¢¼Ô¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¡ÖËÜÊª¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ë¡£
³èÍÑÎã2¡§¸õÊä¼Ô¤Î¸ø¼°¼Ì¿¿¡¦¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë²èÁü
²ÝÂê¡§¸õÊä¼Ô¤Î´é¼Ì¿¿¤¬¥Ç¥£ー¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤Çº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹çÀ®²èÁü¤¬ºî¤é¤ì¤ë
ÂÐºö¡§¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¼Ì¿¿¤Ë½ðÌ¾¤òÉÕÍ¿¡£¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡û¡û»öÌ³½ê¤¬¸ø¼°¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸¡¾Ú¥Úー¥¸¤Ç¾ÚÌÀ¡£
³èÍÑÎã3¡§À¯ºöÀâÌÀ²èÁü¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯
²ÝÂê¡§À¯ºöÆâÍÆ¤ò¼¨¤¹¿ÞÉ½¤¬²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¡¢¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤È¤·¤Æ³È»¶¤µ¤ì¤ë
ÂÐºö¡§¸ø¼°¤ÎÀ¯ºöÀâÌÀ»ñÎÁ¤Ë½ðÌ¾¤òÉÕÍ¿¡£²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¸¡¾Ú¤Ç¡Ö½ðÌ¾¤¬Ìµ¸ú¡×¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢µ¶Êª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
³èÍÑÎã4¡§±éÀâ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎµÏ¿¼Ì¿¿
²ÝÂê¡§±éÀâ²ñ¾ì¤Î¼Ì¿¿¤Ç»²²Ã¿Í¿ô¤¬¿åÁý¤·¡¦ºï¸º¤µ¤ì¤Æ³È»¶¤µ¤ì¤ë
ÂÐºö¡§»£±ÆÄ¾¸å¤Ë½ðÌ¾¤òÉÕÍ¿¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡û·î¡ûÆü¡û»þ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¾ÚÌÀ¡£»£±Æ¼Ô¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¥ì¥Ù¥ë¤âÉ½¼¨¡£
³èÍÑÎã5¡§¸ø¼°À¼ÌÀ¡¦¥³¥á¥ó¥È²èÁü
²ÝÂê¡§¸õÊä¼Ô¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡Ö¸À¤Ã¤¿¡×¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¶¤ÎÀ¼ÌÀ²èÁü¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤ë
ÂÐºö¡§¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤äÀ¼ÌÀ¤ò²èÁü²½¤¹¤ëºÝ¤Ë½ðÌ¾¤òÉÕÍ¿¡£¡Ö¤³¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ï¡û¡û¸õÊä¤Î¸ø¼°È¯¿®¤Ç¤¹¡×¤È¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ë¡£
Æ³Æþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
- Í¸¢¼Ô¤Î¿®Íê¸þ¾å¡§¡Ö¸ø¼°È¯¿®¡×¤ò´ÊÃ±¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡
- ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¦²þ¤¶¤ó¤Ø¤ÎÍÞ»ßÎÏ¡§½ðÌ¾ºÑ¤ß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢µ¶Êª¤òºî¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬Äã²¼
- ¿×Â®¤ÊÈ¿ÏÀºàÎÁ¡§µ¶¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¸ø¼°½ðÌ¾¤¬¤Ê¤¤µ¶Êª¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÀâÌÀ²ÄÇ½
- ¹ñºÝÉ¸½à¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡§EUµ¬À©¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤ÎÆ°¸þ¤ËÀè¶î¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¥¢¥Ôー¥ë
C2PA¤È¤Ï
C2PA¡ÊCoalition for Content Provenance and Authenticity¡Ë¤Ï¡¢Adobe¡¢Microsoft¡¢Google¡¢Sony¡¢Intel¡¢BBC¡¢¥é¥¤¥«¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹ñºÝÉ¸½à²½ÃÄÂÎ¤¬ºöÄê¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍèÎò¡¦¿¿ÀµÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñµ¬³Ê¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºîÀ®¼Ô¡¢ÊÔ½¸ÍúÎò¡¢»ÈÍÑ¥Äー¥ë¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò°Å¹æ³ØÅª¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢²þ¤¶¤ó¤ò¸¡ÃÎ²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËËä¤á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿®ÍêÀÃ´ÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î´ðÈ×µ»½Ñ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÅª¤Êµ¬À©¡¦¶È³¦Æ°¸þ
EU AI Act¡ÊAIµ¬Â§¡Ë- 2024Ç¯8·îÈ¯¸ú
EU¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ©ÌÀÀµÁÌ³¤¬Ë¡À©²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£ー¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤ò´Þ¤à¹çÀ®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡Öµ¡³£²ÄÆÉ¤Ê·Á¼°¤Ç¸¡½Ð²ÄÇ½¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢°ãÈ¿»þ¤Ë¤ÏºÇÂç1,500Ëü¥æー¥í¤Þ¤¿¤ÏÁ´À¤³¦Çä¾å¹â¤Î3%¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¦¥¢¥³ー¥É - 2024Ç¯2·î
Adobe¡¢Amazon¡¢Google¡¢Meta¡¢Microsoft¡¢OpenAI¡¢TikTok¡¢X¤Ê¤ÉÂç¼êIT´ë¶È20¼Ò¤¬¡¢Áªµó¤Ø¤ÎAI°ÍÑËÉ»ß¤Ç¶¨Äê¤òÄù·ë¡£µ¶¤Î²èÁü¡¦±ÇÁü¡¦²»À¼¤È¤¤¤Ã¤¿Í³²¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¸¡½Ð¤ÈÂÐ±þ¤Ë¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
C2PAºÎÍÑ´ë¶È¤Î³ÈÂç¡Ê2024-2025Ç¯¡Ë
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/176541/table/1_3_61817dc9f0483ad9e704ff3c63cc9e20.jpg?v=202601220321 ]
À¤³¦Åª¤Ë¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î½Ð½ê¾ÚÌÀ¡×¤¬¼¡¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
- ËÜ¿Í³ÎÇ§¼êÃÊ¤Î³È½¼
- ´ë¶È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±µ¡Ç½: °ì³ç½ðÌ¾¡¢APIÄó¶¡¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íーÅý¹ç
- C2PA¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È: Â¾¤ÎC2PAÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑ
- Áªµó¡¦ÊóÆ»Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÉáµÚ¡§Ì±¼ç¼çµÁ¤Î´ðÈ×¤ò¼é¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä
¥Ç¥£ー¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤äÀ¸À®AI¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÈÅÍô¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÜÊª¡×¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ëµ»½Ñ´ðÈ×¤Î½ÅÍ×À¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£ORIGINOTE¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿®ÍêÀ¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤È¡¢¾ðÊó´Ä¶¤Î·òÁ´À³ÎÊÝ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/176541/table/1_4_ce855588ec638dd4352ac0869fae5d02.jpg?v=202601220321 ]
²ñ¼Ò³µÍ×
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/176541/table/1_5_f7731dbeb1b4003e991fec0825b68fd7.jpg?v=202601220321 ]
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
